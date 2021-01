El testimonio de un paciente en UCI del Juan Ramón Jiménez que pone los pelos de punta

La tercera ola ya es una realidad, y el constante goteo de ingresos hospitalarios está preocupando a las autoridades sanitarias que ven como la presión hospitalaria comienza a ser una realidad. La media de los ingresos hospitalarios en UCI suelen ser un mínimo de dos meses, y las condiciones de estos pacientes son excepcionales ante las que todos los profesionales del hospital se vuelcan para que puedan salir pronto de las mismas. Así, José Barrero Ponce paciente de UCI del hospital Juan Ramón Jiménez, ha querido ofrecer su testimonio para que llegue a todos y ha pedido responsabilidad, sobre todo a los jóvenes, en el programa ‘Hoy por hoy’ de la Cadena Ser Huelva.

Barrero ha expuesto que “llevo ingresado en la UCI desde el día 3, y me gustaría que los políticos estuvieran aquí al lado de los chavales que están trabajando. Tengo enfrente a un señor que empujaron hace un par de días, dos personas entubadas al lado… Mi mujer también está ingresada, hace 9 días que no la veo“. A lo que ha añadido que “me dijeron que aguantase en casa y eso hice, y no lo debería haber hecho porque ahora me veo en UCI“.

Aún así, José Barrero ha explicado que “la experiencia que tengo aquí es indescriptible. No quisiera que nadie pasara por lo que mi mujer y yo hemos pasado. Y decirle a los jóvenes que los mayores están en casa, que no tienen culpa de nada, que van a sufrir en sus carnes todo lo que ellos disfruten“. “Es una experiencia, verdaderamente, amarga. Me gustaría que la gente tomara conciencia porque aquí los trabajadores se dejan la vida, y los que estamos aquí lloramos por un poquito de aire que no nos llega a los pulmones”, ha manifestado.

El paciente de UCI ha reiterado que “es literal que no te llega el aire a los pulmones. Una de las cosas que más me ha dolido del Covid es tener que decirle a mis hijos que no nos llamaran porque no podíamos hablar”. Barrero también ha querido recordar las palabras que tuvo su mujer con él cuando lo trasladaban de la habitación que compartían hacia la UCI, “me dijo, por favor cariño sé fuerte, yo no sé si lo voy a poder pasar porque es muy duro, por favor aguanta”. “Estas me han dado una fuerza tremenda, con las lágrimas en las manos lo digo, qué nadie pase por lo que yo he pasado”, ha apostillado.

José Barrero ha considerado que “es una situación que no se la deseo a nadie. En esta situación pensando en mis tres hijos, la pequeña en Madrid con un nieto de dos años, he hablado hasta con mi padre ya fallecido que me dijo que no era mi hora, que al pequeño tenía que verlo crecer. Supongo que sería en mis delirios. Pero por favor, que la gente tome conciencia, sobre todo los jóvenes”.

FOTOGRAFÍA ESTHER LAGARES