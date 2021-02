El PSOE pide a la Junta responsabilidad ante la situación desbordada de la sanidad onubense

La vicepresidenta y coordinadora general del PSOE de Huelva, y diputada nacional, María Luisa Faneca, ha pedido a la Junta de Andalucía “responsabilidad ante la situación sanitaria tan alarmante y grave que estamos viviendo en la provincia”. Faneca se ha preguntado “en qué y dónde ha gestionado y aplicado la Junta de Andalucía los fondos económicos covid transferidos por el Gobierno de España a la comunidad, que iban destinados a incrementar los medios humanos y materiales, para que todo esté desbordado”.

La dirigente socialista ha manifestado que, ante una crisis sanitaria mundial, “los esfuerzos y recursos tienen que ir destinados a esta materia, como así lo entendió el Gobierno de España que, en un ejercicio de responsabilidad, ha destinado a Andalucía la mayor transferencia de dinero de la historia para este fin y que alcanza la suma de 7.465 millones de euros”.

Faneca ha agregado que “por tanto queremos y tenemos derecho a saber si se ha invertido y en qué. El Gobierno central ha realizado un desembolso histórico y un esfuerzo titánico para ayudar a combatir los efectos de la pandemia en nuestra tierra. En Huelva no se ha visto reflejado nada de esto, muy al contrario, la Junta ha cerrado puntos de urgencias y centros de salud, con una gestión pésima, sin contratar a personal, sin prever ni habilitar con tiempo recursos materiales, para evitar el escenario y la angustia que pacientes y profesionales están padeciendo en los centros de salud de los pueblos y hospitales de nuestra provincia”.

La socialista ha incidido en que “esta situación tan crítica se podría haber evitado en parte si la Junta hubiera actuado también pero, a estas alturas, sigue sin contestar preguntas tan sencillas y sin aclarar cuánto dinero ha dedicado a luchar contra la Covid y cuánto ha aportado de fondos propios para hacer frente a esta crisis”. “No puede entenderse que en Huelva hemos llegado a este colapso sanitario, que es ya de extrema gravedad, cuando supuestamente nuestra comunidad y nuestra provincia iban a verse beneficiadas de estos recursos del Gobierno central pero, lamentablemente, parece ser que no ha sido así y no conocemos en qué lo ha invertido o que está haciendo la Junta con este montante”.

La socialista ha indicado que “el Gobierno andaluz podía haber reabierto los centros de salud que cerró, haber hecho más PCR, contratar más profesionales de la sanidad, especialmente, rastreadores y haber incrementado los medios materiales. Nada de eso ha hecho”. “El Gobierno de España ha mirado y puesto a disposición de Andalucía todas las facilidades y recursos para afrontar este año tan convulso y la Junta no ha respondido. Los perjudicados, los ciudadanos”, ha espetado María Luisa Faneca.

“Por ello, pedimos responsabilidad a la Junta de Andalucía. La sanidad es de su competencia y Huelva está sufriendo las consecuencias de esta desastrosa gestión. Aún podemos estar a tiempo y pedimos que actúe para evitar que la situación empeore”, ha concluido.