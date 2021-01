El parque automóvil de Huelva envejece: el 60% de las ventas son de coches de más de 10 años

Los coches de los onubenses son cada vez más antiguos. Un parque automóvil que sigue envejeciendo y que, a corto plazo, no tiene pinta de cambiar ya que la incertidumbre de la situación sanitaria, sumada a la situación económica obliga a casi descartar la opción de un coche nuevo.

“En mi caso no contemplo otra opción. La situación actual no me deja mucho margen y de cara a los jóvenes, siempre es más factible un coche segunda mano“, nos cuenta Antonio Molina tras realizar recientemente la adquisición de un vehículo para uno de sus hijos.

Una situación que se refleja en el día a día de la ciudad y en los datos; ya que, según los profesionales, el mercado de vehículos de ocasión ha caído en Huelva un 12% durante el 2020. “Estamos hablando que estos datos se traducen en la venta de unos 15.000 vehículos seminuevos“, afirman desde la Asociación Provincial de Empresas de Concesionarios de Vehículos Turismo de Huelva.

Un esfuerzo por parte del consumidor que se refleja en coches seminuevo frente a vehículos de nueva matriculación, provocando el dicho envejecimiento del parque automóvil onubense. “Hemos observado la tendencia del pasado año: de cada cuatro onubenses que tienen pensado cambiar de coche, tres prefieren la opción de los vehículos de ocasión. Todo ello por encima de vehículos de nueva matriculación”, añaden.

Aún así, en 2020 ha seguido aumentado la edad media de los coches transferidos debido sobre todo a que los modelos con más de diez años han acaparado, un año más, casi el 60% de todas las ventas de usados. Algo que se refleja en las calles. Un parque automóvil cada vez más envejecido y con menos recursos.

El mercado cayó casi un 16%