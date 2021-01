Exigen una solución para los alumnos del Virgen del Rosario, en Riotinto

Mañana martes, 19 de enero, una representación de padres y madres de los alumnos del 5º curso de Educación Primaria del CEIP ‘Virgen del Rosario’ de Riotinto, de la mano de representantes municipales, y con las medidas de seguridad y el protocolo anti-Covid siempre en mente, harán un llamamiento a la responsabilidad y al sentido común en las puertas del centro riotinteño.

Esta reivindicación ante las autoridades competentes se remonta hasta principios de curso, cuando la docente encargada de impartir la asignatura de música y tutora del alumnado de 5ª de Primaria decide ponerse en huelga y ausentarse de las aulas, a las cuales aún no ha regresado.

Más de cuatro meses y cientos de horas lectivas vacías después, la situación comienza a desesperar tanto a niños como a padres. Por un lado, ningún menor ha adquirido conocimientos musicales en lo que va de curso, con las consecuencias que ello conlleva para su desarrollo estudiantil; de otro, la clase de 5º no tiene una tutora que se haga cargo de las necesidades de los estudiantes. Por no hablar de las problemáticas ocasionadas durante las horas libes que los niños y niñas no están recibiendo dicha asignatura.

Se exige una respuesta inmediata de la autoridad competente. En este caso, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. “En juego está el futuro de nuestros hijos”, lamentan.