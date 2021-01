Claudio Barragán: “Ha sido un subidón tremendo”

Ganar con un tanto en el último minuto es lo más parecido al éxtasis. También para el Recreativo de Huelva. También para Claudio Barragán. “El gol ha sido un subidón tremendo. La emoción del final ha sido muy grande. Me alegro mucho por los chavales, hemos hecho un gran trabajo“, señala el técnico del Decano tras la agónica, aunque merecida victoria albiazul sobre el Atlético Sanluqueño.

“En el gol me he acordado de los chavales y del cuerpo técnico. Hay un grupo espectacular, todos aportan mucho, desde el primero hasta el último“, agrega. “Pero sobre todo, me he acordado de la afición. Sé que sufre mucho y quiere salir ya de la Segunda División B. Eso se consigue con trabajo y humildad“, indica.

Méritos propios

El preparador del Recre destaca que “el Sanluqueño concede muy poco, lo hemos visto, están ahí por méritos propios. El equipo lo ha intentado de todas las maneras y al final hemos tenido la recompensa que otros días nos ha faltado. Además, no hemos encajado gol, así que me voy doblemente contento“, insiste.

Mejorar como visitantes

De cara al futuro, el técnico valenciano subraya que “seguimos con una gran dinámica en casa, y ahora tenemos que mejorar como visitantes. Por trabajo y por insistir no va a quedar. Este equipo vale la pena. Tenemos que ir todos en la misma dirección, nosotros, la afición… debemos pensar en positivo“.

-LA JORNADA

Las Palmas Atlético – Cádiz B (aplazado)

Recreativo de Huelva – Atlético Sanluqueño (1-0)

– Atlético Sanluqueño (1-0) San Fernando – Tamaraceite (1-0)

Balompédica Linense – Marino (1-0)

Marbella – Algeciras (Domingo, 17.00 horas)

-ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DEL RECRE

Algeciras: 20 puntos (un partido menos) Atlético Sanluqueño: 18 San Fernando: 16 Tamaraceite: 14 Recreativo de Huelva: 13 (un partido menos) Balompédica Linense: 13 (un partido menos) Cádiz B: 10 (dos partidos menos) Marbella: 9 (dos partidos menos) Las Palmas Atlético: 7 (un partido menos) Marino: 5

*Los tres primeros acceden directamente a la Primera RFEF y lucharán por subir a la Segunda División. Del cuarto al sexto pujarán por ascender a la Primera RFEF. Los cuatro últimos tratarán de evitar el descenso a la Tercera RFEF.