16 municipios de Huelva se someten desde hoy a duras restricciones por la pandemia

Este domingo entran en vigor las nuevas medidas puestas en marcha por la Junta para controlar la expansión de la tercera ola y que ya están en el BOJA.

Las nuevas restricciones afectan a los horarios de los comercios y a la movilidad. No así al toque de queda, que se mantiene a las diez de la noche a pesar de que el Gobierno de la Junta ha solicitado al Ejecutivo central herramientas para poder adelantarlo (el Ejecutivo estudiará su viabilidad). Tampoco se aplicará el confinamiento domiciliario a pesar de la propuesta de la administración andaluza.

De este modo, 16 municipios de la provincia estrenan hoy las nuevas medidas. Tendrán que ceñirse a la normativa más estricta aquellos pueblos con una tasa de incidencia mayor a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, considerados como de “riesgo extremo”.

Aquellos con una tasa mayor a los 500 casos, tendrán limitada la movilidad del municipio y, además, en aquellos cuyo índice de incidencia supere los 1.000 casos, los comercios no esenciales y la hostelería deberán cerrar al completo.

Los pueblos afectados de momento son Encinasola –pueblo con mayor tasa de Huelva al presentar una incidencia de 4.214,6 contagios por cada 100.000 habitantes–; Villalba del Alcor, con 3.235,5 ; Villanueva de las Cruces, con 1.876,7; Castaño del Robledo, con una tasa de 1.793,7; e Isla Cristina, con 1.674,2.

Por su parte, quedan cerrados perimetralmente -no se podrá entrar ni salir de ellos salvo causa justificada- (aunque apertura de comercios y hostelería), además de los cinco anteriores, Aroche (650,8), Calañas (931,6), El Cerro del Andévalo (634,5), Corteconcepción (547,4), Cortegana (707,2), Villalba del Alcor, Alosno (637,3), La Palma del Condado (845,6), Puebla de Guzmán (520,7), Villarrasa (505,5) y Aljaraque (569,1). Asimismo, Chucena, que pertenece al distrito sanitario de Sevilla, también queda cerrado perimetralmente con 541 casos por cada 100.000 habitantes.

Igualmente, desde hoy, de manera común para toda Andalucía, quedan prohibidos los desplazamientos entre provincias.

Estas son las 8 nuevas medidas:

Movilidad: cierre perimetral de Andalucía. Comercio y hostelería: deben cerrar a las 18 horas. Límite de reunión: no más de 4 personas. Cierre perimetral: entre las provincias andaluzas. Cierres perimetrales: de los municipios con tasas de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Hostelería y comercio no esencial: cierra en los municipios con tasas de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Toque de queda: de las 22 a las 6 horas. Entrada en vigor: se publican las medidas en el BOJA del sábado 16 de enero de 2021 y entra en vigor a las 00.00 horas (en la madrugada del sábado al domingo).

Por otro lado, Juanma Moreno ha solicitado al Gobierno de España el permiso correspondiente para adelantar el toque de queda a las 20 horas de la tarde; aunque en el caso de no autorizarse, se mantendría como está establecido en la actualidad (desde las 22 horas hasta las 06 horas).

EL COMERCIO, “AL LÍMITE”

La medida más dura ha sido el cierre, durante todo el día, de los comercios y establecimientos hosteleros en aquellos municipios con una tasa de incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Huelva son: Castaño del Robledo, Isla Cristina, Villanueva de las Cruces, Villalba del Alcor y Encinasola. En estos municipios, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno que autorice el confinamiento domiciliario (y a su vez ha pedido para Andalucía adelantar el toque de queda a las 20 h.)

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, asegura a diariodehuelva.es que las repercusiones de las nuevas medidas de la Junta de Andalucía para el sector serán catastróficas. “Esto va a suponer el que haya muchos cierres masivos de comercios. Estamos en una situación límite, las fuerzas cada vez son menores y el que se nos obligue cerrar a las 18 h. supone capar toda la tarde de ventas”

Sin embargo, dice Gemio, lo que más le molesta al sector, no es solo que “les impidan trabajar”, si no que les “exijan” pagar cada vez más impuestos. “si no se factura no se pueden pagar impuestos, ni se pueden pagar sueldos, ni seguridad social, ni autónomos, ni alquileres…es muy fácil tomar medidas en contra del pequeño comercio, pese a demostrar que no somos foco de ningún contagio. No entendemos por qué con 0 casos positivos en los comercios hasta la fecha, se nos restringe la venta. Son medidas muy fuertes para un colectivo que viene sufriendo las consecuencias desde el 14 de marzo. Se nos hace prácticamente inviable seguir para adelante“, lamenta Gemio.

¿QUÉ TIPO DE COMERCIO SÍ PODRÁ ABRIR?

Los considerados esenciales, y por tanto, sí podrán abrir más allá de las 18 h. son:

Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.

Centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Servicios sociales y sociosanitarios.

Centros o clínicas veterinarias.

Mercados de abastos.

Ópticas y productos ortopédicos.

Productos higiénicos.

Servicios profesionales y financieros.

Prensa, librería y papelería.

Floristería.

Venta de combustible.

Talleres mecánicos.

Servicios de reparación y material de construcción.

Ferreterías.

Estaciones de inspección técnica de vehículos.

Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.

Alimentos para animales de compañía.

Servicios de entrega a domicilio.

Tintorerías.

Lavanderías.

Peluquerías.

Empleados del hogar

LA HOSTELERÍA LAMENTA SEGUIR SIENDO “EL SECTOR SEÑALADO”

Rafael Acevedo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la provincia de Huelva (BARECA), lamenta que la hostelería siga siendo “el sector señalado”. “Cumplimos al 100% todas las medidas de aforo e higiene y me gustaría destacar que donde se debería poner la mayor vigilancia es en las viviendas y fiestas privadas, ya que es donde se concentra más del 80% de los contagios”, asegura.

A este respecto, y según las restricciones por territorios, el nivel de afección del sector hostelero en la provincia sería el siguiente:

En la zona de la Sierra, interior y Costa, se verá afectado en torno a un 50% de bares, cafeterías y restaurantes. En la capital, un 30-40%. Localidades cerradas perimetralmente, un 65%. En aquellos municipios sin actividad de hostelería, se registrarán pérdidas por empresa en torno 2.500 €

ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN

Excepciones (considerados esenciales, y por tanto, podrán abrir):

Servicios de entrega a domicilio.

Recogida de comida de carácter social o benéfico.

Restaurantes de los establecimientos de alojamientos turísticos para uso exclusivo de sus clientes.

Los integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales.

Comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social.

Servicios de restauración de centros de formación y de los centros de trabajo destinados a las personas trabajadoras.

Los ubicados en centros de suministro de combustible o centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada para posibilitar la actividad profesional de conducción.

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES AL TOQUE DE QUEDA?