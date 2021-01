El sector de la educación exige una solución urgente para combatir el frío en las aulas

Complicada situación la que están viviendo los centros educativos a causa del temporal y las medidas preventivas del Covid-19.

La Comisión de Ventilación y Climatización de Locales del Consejo General de los Ingenieros Industriales (CGOII) aseguró el pasado viernes que pese al frío que acompaña a la borrasca Filomena “hay que seguir manteniendo la ventilación en las aulas para evitar el contagio de la Covid-19″.

Los ingenieros han aconsejado “mantener una ventilación constante”, ya que esa medida junto al uso de mascarillas y el control del CO2, son claves para evitar contagios entre alumnos y docentes.

El virus tiene mayor pervivencia a temperaturas bajas y subir mucho la temperatura acelera la inactivación del virus, por lo que es “prioritario” mantener una buena ventilación.

“Pese al frío, hay que hacer que los espacios interiores se parezcan lo máximo posible a los espacios exteriores”, han subrayado, además de aclarar que una ventilación adecuada consiste en extraer aire interior y sustituirlo por aire exterior para reducir la concentración de aerosoles emitidos por las personas en los espacios interiores, han insistido. Una opción muy eficaz, aseguran, son los filtros HEPA portátiles (purificadores de aire).

Pero esos filtros HEPA no llegan y sobrellevar estas bajísimas temperaturas con ventanas y puertas abiertas en clase se vuelve de lo más complicado para profesores y alumnos. Este lunes, colectivos y sindicatos de educación protestan ante la crudeza de la situación y exigen soluciones.

El sector de Educación del sindicato CSIF ha insistido nuevamente en la importancia de que los centros escolares cuenten con filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) o con dispositivos de purificación de aire portátiles para minimizar la probabilidad de contagios del Coronavirus por aerosoles. En plena ola de frío y con las bajas temperaturas que se están registrando, la central sindical ha recordado la necesidad de contar con medidas preventivas adicionales a la ventilación natural y a la utilización de mascarillas en las aulas.

El sindicato ya solicitó apoyo en su día (tras la primera bajada de temperaturas con el inicio del otoño) a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y a las administraciones locales para que los centros educativos pudieran contar con este tipo de dispositivos. En concreto, entonces se solicitó a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación que estudiaran -en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los procedimientos y las guías dictadas por las autoridades sanitarias- las alternativas para la purificación del aire de las aulas, bien a través de filtros HEPA o bien con cualquier otra medida que evite tener que dar clases en condiciones ambientales indeseadas debido al frío.

Según CSIF, la mayoría de los centros educativos continúan careciendo de este material; de hecho, en la provincia de Huelva tan sólo el ayuntamiento de Rociana del Condado ha mostrado interés en esta petición de CSIF. El sector provincial de Educación ha mantenido una reunión con el equipo de Gobierno municipal para informarle sobre esta propuesta.

“Se trata de evitar que las clases se desarrollen en condiciones no adecuadas que pongan en peligro la seguridad y la salud, tanto del profesorado como del alumnado, máxime cuando está demostrado científicamente el enorme riesgo que existe de contagio por aerosoles del Sars CoV-2”, ha insistido CSIF, que entiende que sería útil también en los centros la utilización de medidores de CO2, “que si bien no detectan la presencia del virus, sí sirven para determinar la calidad del aire en un espacio cerrado, y por lo tanto, las necesidades concretas de ventilación en un momento determinado”.

Antigüedad de muchos centros escolares

En el marco de la supervisión y el seguimiento que la central sindical realiza a las medidas preventivas anti Covid-19 en los centros educativos, CSIF insiste en que es esencial que las medidas adoptadas se revisen en función de la evolución de la pandemia y del conocimiento del virus y recuerda que existen muchos centros que, debido a la antigüedad de su construcción, no cumplen ninguna normativa en relación con la ventilación.

“La vuelta a las aulas después del paréntesis vacacional, unida a las bajas temperaturas que se están pueden ser una pésima combinación, y lo que menos deseamos ahora es que se produzcan brotes en los centros educativos, por lo que entendemos que se deben extremar las precauciones y tomar medidas complementarias como las que proponemos”, ha concluido la central sindical.

Los centros concertados piden sistemas de filtración y purificación adecuados para evitar abrir las ventanas

FSIE-Huelva, sindicato representativo de las trabajadoras y trabajadores de los centros concertados y privados de la provincia, denuncia la situación que están sufriendo todos los miembros de la comunidad educativa tras su incorporación a las aulas el día de 8 de enero de 2021, debido a las bajas temperaturas y al hecho de que deben mantener las ventanas abiertas en cumplimiento de los protocolos anti COVID establecidos por las Administraciones.

FSIE solicitó en otoño al Consejero de Educación y a las Corporaciones Municipales Locales que se dotara a todos los centros educativos andaluces de los sistemas de filtración y purificación adecuados para prevenir el contagio por COVID-19 de los miembros de la comunidad educativa, con el fin de que estuvieran en funcionamiento cuando llegara el frío de los meses de invierno, pero esta petición ha sido desatendida, sin respuesta alguna por la mayoría de los Ayuntamientos de nuestra provincia, y ahora nos encontramos a los profesionales y a los alumnos de los centros educativos desarrollando la labor educativa en unas condiciones extremas, que atentan claramente contra su salud y seguridad. Una vez más, la imprevisión de las Administraciones y la incapacidad de reaccionar con diligencia a las situaciones de riesgo, hacen que los profesionales del sector, docentes y no docentes (algunos de ellos en especial situación de vulnerabilidad) tengan que afrontar un peligro y llevar a cabo su imprescindible labor educativa en condiciones que suponen un grave riesgo laboral.

Por todo ello y con el objeto de favorecer unas mínimas e imprescindibles condiciones de seguridad en los centros educativos andaluces, FSIE Huelva solicita CON URGENCIA, que se articule la dotación de sistemas de filtración y purificación del aire mediante filtros HEPA a todos los centros educativos andaluces, independientemente de su titularidad, que eviten someter al alumnado y personal docente y no docente a las condiciones térmicas extremas que está provocando la constante ventilación de las aulas y espacios comunes de los centros.

Los alumnos, con mantas en clase

Ante la situación en las aulas de la escuela pública andaluza, una integrante del sindicato Docentes por la Pública (DxP), ha compartido la experiencia vivida como madre en este complicado momento.

“Ayer la maestra de mi hija de 7 años, mandó una nota para pedir que lleváramos una mantita para cubrirse las piernas (porque en clase con todo abierto hay mucha corriente y l@s niñ@s pasan frío) y un paquete de toallas que se le había acabado. ¿Cómo es posible que normalicemos cosas que NO SON NORMALES?”, critica Esther Padua, profesora de primaria, delegada del sindicato DxP y madre de dos alumnas de la escuela pública.

“¿En serio, como madre… me toca arreglar la incompetencia de la Consejería de Educación de Andalucía?

Pero es que también soy docente, y vuelvo a casa helada, con los labios morados, con los pies entumecidos, con el frío metido en los huesos… llego para meterme en la ducha con el agua hirviendo y poder recuperar algún grado…. Y eso que yo… voy rotando de aula en aula…. Pobres criaturas que deben estar 5-6 horas sentadas… sin moverse…. Pero ¿cómo se puede mantener la temperatura corporal cuando no tienes movilidad? Desgraciadamente… el poder adquisitivo de todas las familias no es igual… y no todo el alumnado… puede permitirse llevar ni mantitas ni buenos chaquetones….”

Esther asegura ser afortunada por pertenecer a Docentes por la pública, “un sindicato que ha convocado una huelga indefinida para que nos sumemos quienes no entendemos qué está haciendo la Consejería para proteger a sus más de 100.000 docentes… a los vulnerables les remiten una carta estándar para que continúen extremando las medias en su puesto de trabajo…, el trabajo organizativo del COVID se lo deja a los centros apelando a su autonomía pedagógica, cada vez carga de más atribuciones a l@s coordinador@s COVID que están 24h (sí sí 24h) desde su voluntad, porque much@s por desconocimiento y otros por empatía con los equipos directivos, no desconectan el teléfono los viernes a las 2-3 pm…”, explica.

Muchos ayuntamientos, dice, están dotando de filtros HEPA, otros de pantallas, ofrecen y han ofrecido edificios públicos para descongestionar las aulas…. edificios que en muchos municipios han sido rechazados con una amable carta remitida desde las delegaciones territoriales alegando a que “el cupo” iba bien”.

¿Exactamente qué ha hecho la Consejería de Educación?”, critica.

Desde Marea Verde Huelva consideran que en educación “hay que ser ejemplar” y en plena oleada de contagios y con este frío polar, está habiendo “un maltrato educativo institucional, ya que son temperaturas ilegales (por debajo de los 17 grados) según la normativa de Prevención de Riesgos Laborales para el desarrollo de cualquier actividad en espacios cerrados como es un aula educativa”.

Fernando Cobos, integrante de Marea Verde, cree que “ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales”. Por lo que, dice, tienen que impedir que profesores y alumnos tengan que estar sometidos a esta complicada situación. “Se evidencia el mal estado de la infraestructura educativa. Los centros públicos no están preparados ni cuentan con medios para soportar las bajas temperaturas como la de estos días, al igual que tampoco lo están para afrontar una ola de calor en verano”, explica.

La Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAMPA Huelva), por su parte, reivindica, una vez más, que los centros cuenten con medidas complementarias a la ventilación para la llegada del invierno. “Sabíamos que el frío llegaría y que las temperaturas bajarían bruscamente. Eso ocurre todos los años. Pero no todos los años estamos inmersos en una pandemia. Este año era diferente. Por ello, se hacía y se hace imprescindible medidas complementarias a la calefacción, que no es suficiente”.

Los miembros de FAMPA Huelva han solicitado que el alumnado vaya con ropa de abrigo. Pero, dicen, es insuficiente, ya que están sentados y la sensación de frío se agudiza.

“Hemos pedido estas medidas complementarias a la Junta y hemos obtenido tan solo silencio. Sabemos que es una inversión costosa pero es necesaria y esto nos permitirá, en vez de tener la ventana abierta continuamente, abrir las ventanas solo cuando los medidores de CO2 lo indiquen. Entretanto tendríamos los filtros depurando el aire. Pero nos encontramos con que el Consejero, aún a sabiendas de la ola de frío que se nos venía, en ningún momento se ha dirigio a las familias diciendo qué medidas y qué garantías iba a ofrecer a la comunidad educativa. Eso es lo que criticamos”, cuenta María Jesús Valle Contreras, presidenta del colectivo.

La Junta desmiente que las ventanas tengan que estar abiertas a la hora de clase

En mitad de la polémica, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha defendido este lunes que la circular que remitió la Consejería de Salud y Familias a los centros escolares el 22 de diciembre para el reinicio de las clases tras las vacaciones navideñas “no dice que las ventanas de las clases deben estar abiertas la hora de clase, no dice eso” y ha apuntado que “en aquellos lugares donde hace mucho frío se haga en diez minutos durante los cambios de clases”.

El consejero de Educación ha sostenido que “las ventilaciones se tienen que gestionar”, por lo que ha abogado por acudir a los centros educativos “un poco más abrigados” y ha situado la competencia en manos de los docentes al trasladar su “confianza” en que serán éstos quienes “van a saber gestionar, cuándo ventilar, si hace mucho frío, para que se renueve el aire”.

Tras trasladar su escepticismo por la instalación de aparatos purificadores del aire, ha esgrimido que “los expertos nos dicen que no son sustitutivos de la ventilación natural” y ha puesto de manifiesto que “somos conscientes de que estamos viviendo una tercera ola de Covid, que hace mucho frío”, aunque ha apelado a su convencimiento de de que “la responsabilidad, la colaboración, y las medidas de seguridad van a seguir obteniendo estos resultados”, en referencia al primer trimestre de clases.

Imbroda ha defendido que en la Consejería de Educación “nos ceñimos a las directrices que nos va marcando la Consejería de Salud” tras apelar a que la situación de la climatización de las aulas “no es una cuestión educativa, es de salud pública”.