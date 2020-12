Detenido por estafa: simula el pago de un vehículo y lo vende falsificando el contrato de venta

La Guardia Civil ha detenido a un varón por los delitos de estafa y falsedad documental.

Las investigaciones se iniciaron cuando un vecino de la localidad de Chucena, puso en conocimiento de los agentes una estafa en la que había sido él perjudicado tras su intención de vender una furgoneta de su propiedad a una persona que se interesó por la misma.

El presunto comprador, se puso en contacto con el vendedor tras ver el anuncio de la venta del vehículo, llegando a un acuerdo en el precio, procediendo a realizar la estafa consistente en realizar al vendedor una transferencia bancaria simulada de 8.500 € mediante una página de simulación bancaria, mostrándole al perjudicado un justificante falso de dicho movimiento bancario, motivo por el cual, accedió a entregar el vehículo creyendo que la transferencia había sido realizada.

Una vez que la furgoneta estaba en poder del supuesto estafador, este puso de nuevo a la venta el vehículo, interesándose un vecino de Zalamea la Real, entregándole a este el vehículo a cambio de 4.500 €, no sin antes realizar un contrato de compra venta a nombre del verdadero propietario falsificando su firma.

Los agentes, en el trascurso de las investigaciones, localizaron el vehículo siendo depositado a disposición de la Autoridad judicial, procediendo a la detención el pasado lunes del autor de los hechos por los delitos de falsedad documental y estafa.

Desde la Guardia Civil, se recomienda que ante la compra-venta de vehículos de segunda mano:

– No realizar la compras/ventas con premura, revisar el vehículo de manera minuciosa e identificar al vendedor o a la empresa vendedora y cotejarlo con la documentación del vehículo si fuera necesario.

– Pedir un Informe detallado del vehículo de la DGT para verificar todos los datos y confirmar que no existe inconvenientes para cambios de titularidad.

– En el caso de ser el vendedor, asegurarse de manera fehaciente que el pago del vehículo ha sido efectuado. Para ello, evitar justificantes mostrado por terceros y confirmar el pago con nuestra propia entidad bancaria en el número de cuenta facilitado para el ingreso, no entregando el vehículo hasta no asegurarnos que el pago ha sido realizado y el contrato de compra-venta debidamente cumplimentado y firmado por ambas partes.

– No adelantar dinero sin asegurarnos previamente de la identificación completa del vendedor. En cualquier caso, si entregamos señal/adelanto, firmar un contrato de reserva o señal.

– Una vez cerrada la compra, realiza el cambio de titularidad en la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente lo antes posible, con un plazo máximo de 30 días desde la firma del contrato.