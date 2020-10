Derechos Humanos lleva ante la ONU la demolición de infraviviendas de inmigrantes en Lucena

La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha llevado al Relator de Naciones Unidas (ONU) sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humamos, Olivier De Schutter, la demolición de las chabolas de personas migrantes el pasado jueves en Lucena del Puerto. Además, reclama la “implicación real” de todas las instituciones para incidir en el bienestar de estos colectivos claramente vulnerables.

Para la asociación, la destrucción de las infraviviendas en el asentamiento de Lucena del Puerto se produjo sin que la Policía permitiera a estas personas retirar sus pocas pertenencias y objetos personales, de gran valor para ellas, pues son lo único que tienen.

Aseguran que el Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha comenzado a destruir de manera sistemática las chabolas sin ofrecer previamente una alternativa de habitabilidad digna para estas personas, que además cuestionan que “la Policía poseyera una orden firmada para proceder al derribo, pues la pidieron pero no les fue facilitada”.

La delegación de Huelva de la APDHA considera que “una vez más se ignoran y aplastan los derechos de las personas trabajan y viven en los campos de la provincia”.

Para la organización existe una absoluta falta de voluntad política para solucionar el déficit habitacional de estas personas, a las que se necesita para nutrir la economía de la provincia, pero que después ven sus derechos duramente vulnerados.

La demolición de las infraviviendas se produce en plena crisis sanitaria por el coronavirus lo que, a juicio de la organización, hace aún más “sangrante” la decisión del Ayuntamiento. A esta situación, se suma que en lo que va de año las personas migrantes que viven en los asentamientos onubenses han sufrido cuatro incendios entre los municipios de Palos de la Frontera y Lepe, una realidad devastadora para un colectivo que lleva años esperando una solución que no llega, subraya la Asociación en un comunicado.

La Asociación Multicultural de Mazagón denunció la demolición de las chabolas del asentamiento de temporeros situado en el término municipal (junto la Camino de Santa Catalina y el área recreativa Pino de la Luz). Y advirtió que “se estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada en el supuesto de que no tenga la autorización de un juzgado”.

La Asociación denunció que “el Ayuntamiento de Lucena está dejando en la calle a personas que realizan trabajos esenciales, que contribuyen a generar riqueza en esta provincia, y se les está dejando sin pertenencia, sin documentación. Es un hecho muy grave e intolerable”.

La Asociación acusa de “mala fe al Ayuntamiento y al alcalde” por este desalojo premeditado y no advertido: “Mantuvimos una reunión con Manuel Mora Ruiz el 10 de agosto para buscar soluciones tras el incendio de este verano. No sólo no ha planteado alternativas sino que está procediendo a un desalojo inhumano que está dejando sin pertenencias ni documentación a los chabolistas”.