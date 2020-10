El Racing cierra filas en torno a Cedric y avisa al Recreativo

La denuncia que el Recreativo de Huelva estudia presentar ante la FIFA contra Cedric Omoigui, amenaza con convertirse en un conflicto trilateral. Porque el Racing de Santander, nuevo club del futbolista africano, ha decidido empeñarse en su defensa, atacando el principal argumento de los albiazules en este caso.

En el Nuevo Colombino se aferran al contrato que Cedric firmó con el Recre, como principal prueba para el litigio. Sin embargo, para Víctor Alonso, director general del Racing, “ese contrato privado, si es que lo hay, no tiene validez“, porque no fue rubricado por el Mouscron. “Otra cosa es que el jugador estuviera libre“, explica.

Sin responsabilidad

Es más, en el Nuevo Sardinero están seguros de que “no existe ninguna irregularidad. Simplemente, el Mouscron, como propietario de los derechos del jugador, decide hacer la operación con un club y no con otro. Estamos tranquilos porque el Racing de Santander no tiene ninguna responsabilidad“, sentencia.