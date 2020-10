Cedric no teme que el Recreativo le denuncie

Cedric Omoigui no tiene miedo de que el Recreativo le denuncie por incumplimiento de contrato. El futbolista africano ha aprovechado su presentación con el Racing de Santander, para calificar como “rumores” que “no me molestan“, los planes del Decano de demandarle ante la FIFA.

Tal y como adelantó DiariodeHuelva.es, los servicios jurídicos del Recre están preparando una denuncia contra Cedric por no cumplir el contrato privado que firmó con los albiazules el pasado 24 de septiembre. Si, como se espera en el Nuevo Colombino, el caso prospera, el ariete deberá indemnizar al club onubense.