Pedro Rodríguez: “Al pasear por Huelva veo la trascendencia de la obra realizada en mis 20 años de alcalde”

El alcalde más ‘longevo’, políticamente hablando, de los que ha tenido Huelva es sin duda Pedro Rodríguez. Llegó al poder en 1995 con una mayoría justita pero mantuvo la plaza. En las siguientes elecciones Municipales arrasó y desde entonces, mayoría tras mayoría, estuvo en el poder hasta 2015. Desde que salió de la Alcaldía no se ha prodigado mucho en los medios, un sector donde siempre se movió como pez en el agua.

Ahora ‘Perico’, como todo el mundo le conocía y le sigue llamando, a pesar de su ‘alcaldía’, rompe su silencio.

A Perico lo conozco desde que llegué a Huelva y desde el principio hubo empatía, complicidad y unos lazos de amistad que siguen manteniéndose a lo largo de los años.

Pedro Rodríguez es un líder nato, que lleva Huelva como bandera, con alto sentido de la amistad, listo, inteligente, empático, de gran capacidad de trabajo y creencias religiosas, cordial, alegre, familiar, simpático, optimista por naturaleza, espontáneo, servicial, solidario…

Lo llamo para que forme parte de esta serie de entrevistas que estamos realizando en tiempo de pandemia, y me dice que él no quiere ya conceder entrevistas, pero que debido a la amistad que nos une, no puede decirme que no. Le contesto que no se preocupe, que lo entiendo, pero días más tardes accede y yo encantado, por lo que nos pusimos manos a la obra inmediatamente.

¿Pedro qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Vivimos una crisis sanitaria, económica y social que tiene una causa exógena (China), extendida, sin parar en fronteras, en tiempo récord y a todos los sectores y personas, por importante que sea. El último caso lo tenemos en Trump, el presidente de la nación más poderosa de la tierra. Es como si de una guerra mundial se tratara.

El Covid tiene lo peor de una pandemia: la capacidad de contagio multiplicadora y una alta tasa de mortalidad (75%) en enfermos por encima de 70 años. Haciendo una metáfora, sería como jugar una partida de ajedrez, en la que “la reina” (el Covid-19) derriba “al rey” (economía) y al resto de las fichas del tablero (alfil, caballos, torres, peones) representadas por toda la población. (cierres de comercios e industrias, paro de actividades, falta de liquidez, desempleo. dudas, angustia y depresión…).

Todo esto, lógicamente, nos tiene inmersos en un catastrofismo que no comparto, al estar convencido de que tras la crisis rápida, dura y profunda de la pandemia, en cuanto aparezca la vacuna, vendrá una recuperación económica más rápida de lo habitual en otras crisis, al haberse mantenido las fuerzas de las estructuras económicas (bancos) y la solidaridad de las políticas multinacionales. A España, el apoyo de Europa.

¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Como todo el mundo. Vida familiar con mi mujer. Escribir. Leer. TV. Escuchar música. Contactos con amigos y familia a través de las redes sociales. Salir cada día a la terraza a aplaudir a los sanitarios que se jugaban la vida en los hospitales, sin medios adecuados para protegerse, hacer amistad con los vecinos de al lado…

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?.

Depende del tiempo de duración y los estragos físicos, psicológicos, económicos, sociales y culturales que la misma produzca. La pandemia nos ha obligado a cambiar hábitos y costumbres (distancia social, colas, mascarillas, higiene…), algunas influirán para bien y otras para mal. Me preocupa el que perdamos nuestro pellizco de espontaneidad (abrazos…) en las relaciones sentimentales y afectivas con los demás. Tan propio de nuestra cultura del sur.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Sí. En el estado de alarma, cuando estábamos confinados y el pico de la curva estaba en su plenitud, sin saber nadie como aplanarla. Mientras morían miles de personas a la semana.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Seguir escribiendo cada día, aportando reflexiones que puedan ayudar a los demás. Estar cerca de mi mujer, Carmen, basamento de mi vida, y disfrutar viendo crecer a mis hijos y mis nietos. Siempre a disposición de Huelva y de los onubenses.

¿Qué es lo que has echado de menos e estos siete meses que llevamos con el virus entre nosotros?

La normalidad. La celebración de tantas tradiciones como la Semana Santa, Cinta, el Rocío, las Colombinas, conciertos, etc, fiestas que nos identifican como ciudad, nos ayudan a crecer en nuestro sentimiento de pertenencia y nos permite disfrutar de lo que sentimos y nos emociona.

¿Cómo vendería Huelva, para atraer inversores y un turismo más estacional?

Creyéndome los mensajes que decimos. Sin complejos. Sin mirar a otras ciudades. Cada una es cada una. Nosotros estamos cerca del Paraíso de la tierra. 3.000 horas de Sol al año. Luz. Gastronomía. Condado (vino, aceite). Andévalo (energía solar). Sierra (jamón y paisajes celestiales). Costa (playas, amaneceres y atardeceres), con un mensaje final: ¡Vente a Huelva por su gente, por sus ríos y por su mar!. Y además por ser la ciudad, de más de cien mil habitantes, con menos Covid de Andalucía.

¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta situación?

Son fundamentales para informar y explicar a la opinión pública el qué, quién, cómo, cuándo y dónde sobre la marcha de la pandemia. Ahora bien, en esta segunda ola, algunos medios de comunicación los estoy viendo demasiados catastrofistas en sus informaciones, sin darse cuenta de que corren el riesgo de influir notablemente en que haya gente que pierda la calma a nivel personal, familiar o social. La información debe ser transparente y no estar politizada, según las autonomías y los medios. La gente bebe en la fuente de los medios y ellos marcan la pauta de los comportamientos de la masa. Por ello son claves en estos momentos de la segunda ola, cuando están volviendo a confinar a parte de España, la gente está desconcertada y vuelve a tener miedo. El miedo descontrolado solo trae el caos. Y sólo se puede combatir con información objetiva y real.

¿Y las redes sociales?

En algunos momentos, su inmediatez y capacidad de estar en todo el planeta, han sido decisivas para informar, evitar muertes, mover las conciencias, la responsabilidad y la solidaridad de la sociedad civil y de la política.

En la parte más negativa figuran los fanáticos y fundamentalistas que ejercen la violencia escrita o verbal y el linchamiento a través de las redes. Asimismo, durante la primera ola de la pandemia ha sido fuente de numerosos bulos y mentiras que han hecho mucho daño en momentos en el que en el mundo entero reinaba el desconcierto por la letalidad del coronavirus. No obstante, hay que afirmar que las redes sociales son la gran revolución del siglo XXI.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos como alcalde de Huelva?

Peores: cuando trataba y vivía cerca de la la gente con problemas de salud o de libertad, por falta de vivienda o de empleo. El accidente de autobús de los aficionados del Recre que iban a Madrid . La noche de las inundaciones en Marismas del Odiel en el 96. Cuando me sentaron en el banquillo de los acusados en el TSJA por haber gestionado la salvación del Decano (los jueces me dieron la razón). Y otras situaciones que no hay sitio para detallar…

Mejores: Cada vez que conseguíamos algo para Huelva. Por ejemplo, el Parque Empresarial, el Parque Moret, el Nuevo Mercado, la Nueva Estación, el Estadio del Nuevo Colombino, la Universidad, la prolongación de la Avenida de Andalucía. El Ensanche, la Barriada de Pescadería…

Momentos inolvidables: el saque de honor en la inauguración del Nuevo Colombino. Los ascensos del Recre a Primera. Las entradas en el Rocío, el viernes por la noche, con la Hermandad de Huelva. Coronaciones de Esperanza, Victoria y Dolores (Oración en el Huerto).

¿Qué haces ahora?

Vida de familia. Leer. Escribir. Pasear. Cooperar. Solidarizarme. Ayudar. Acompañar. Soñar. Tomar con agrado los afectos de la gente, cinco años después de dejar la Alcaldía de Huelva. Sentir, al andar por la ciudad, la trascendencia de la obra realizada durante veinte años, junto a un equipo maravilloso de concejales. Vivir en positivo.

¿Serías de los primeros en vacunarte…?.

Me pondré en la lista para vacunarme.