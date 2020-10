Claudio Barragán fija el valor que la Copa RFEF tiene para el Recreativo

Tras más de medio año sin ver un partido oficial de su equipo, la afición albiazul está deseando ver al Recreativo de Huelva jugar la Copa RFEF. Pero en las oficinas del Nuevo Colombino, el entusiasmo por esta competición es mínimo. Y Claudio Barragán no se ha escondido a la hora de reconocerlo.

“El partido del domingo lo afrontamos con la intención de pasar la eliminatoria. Es verdad que es una competición que no nos viene muy bien, pero hay que afrontarlo como un encuentro oficial. Y nuestro deber es competir y seguir mejorando“, ha señalado hoy el entrenador en una rueda de prensa virtual.

Reservará a muchos jugadores

Aún así, el ‘mister’ albiazul ha dejado entrever que reservará, no sólo a Sillero, también a Dani Molina, Alberto Martín, Szymanowski y Matheus Santana. “Soy un entrenador que no me gusta arriesgar con los jugadores“, admite, más aún “porque lo verdaderamente importante empieza a partir de la semana que viene“.

De este modo, Barragán apostará por los canteranos para el choque de pasado mañana contra el Torredonjimeno (Matías Prats, 17.00 horas). “Vamos a contar con los chavales porque están rindiendo a buen nivel“, asegura. Entre los ‘chavales’ incluye a David Alfonso, Antonio Molina, Moyano, Ponce y Fran“.

Contento con la plantilla

Por último, el preparador recreativista se ha referido al cierre del mercado reconociendo que “podíamos haber firmado algo más, pero el dinero es el que manda. Hemos intentado fichar lo mejor posible y estoy contento con la plantilla que nos ha quedado. Ahora está el trabajo de sacarle más rendimiento a nivel individual y colectivo“.