El Recre le abre la puerta a Dani Molina, pero no al precio que pide el Extremadura

No es un fichaje prioritario, pero sería bienvenido. El Recreativo de Huelva le abre la puerta a Dani Molina. Aunque el futbolista no se ajusta a ninguno de los perfiles que necesita el Decano (delantero centro y pivote defensivo), su indudable calidad técnica hacen que en el Nuevo Colombino no tengan dudas a la hora de dar luz verde al posible retorno del onubense. El problema, como siempre, es el dinero.

Dani Molina fichó este mismo verano por el Extremadura, que acaba de declararse en ‘pre-concurso de acreedores’, y necesita ahorrar costes. Y conviene recordar al respecto que el ex-canterano del Recre firmó tres temporadas en Almendralejo. Esto es, un contrato largo y caro. Por eso, la entidad azulgrana priorizará un traspaso o una cesión en la que el otro equipo se haga cargo de la mayor parte de la ficha.

Múltiples pretendientes

En ambos supuestos, el Recre estaría a la cola de los pretendientes de Dani Molina, que se multiplican conforme pasan las horas. En su momento, el San Fernando, el Córdoba, el UCAM, la Cultural Leonesa y el Rayo Majadahonda se mostraron interesados por el jugador, que este último curso disputó 26 partidos y marcó 1 gol con el filial del Celta en el Grupo I de la Segunda División B.