La Junta recuerda que el proyecto CEUS “está en manos del Ministerio de Defensa”

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha remarcado este jueves “el compromiso” de su departamento con el proyecto del Centro de Ensayos y Experimentación de Aviones no Tripulados (CEUS), toda vez que ha señalado que “está en manos del Ministerio de Defensa”.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero en Comisión Parlamentaria este jueves a preguntas de los grupos Vox y Cs sobre este proyecto de relevancia para la provincia.

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha recalcado que el futuro del proyecto CEUS “depende de la voluntad del Gobierno central y no de la Junta de Andalucía, que tiene asignado el papel de socia y no de promotora de la actuación”. Como ha subrayado, “el propósito del Ejecutivo autonómico ha sido y sigue siendo el de participar en la gestión de esta iniciativa y el de contribuir a aportar los recursos necesarios para su materialización”.

El consejero ha indicado que la Junta es “socio del proyecto y no promotor” del mismo, por lo que ha asegurado que espera que sea incluido en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tras subrayar que el proyecto se gestó en 2011 y “fue decayendo”, el consejero ha incidido en que las actuaciones del mismo “han estado paradas hasta el año pasado”, por lo que ha destacado el trabajo de su departamento al respecto.

Dicho proyecto tiene por objeto la creación de un innovador centro de experimentación y certificación de aeronaves no tripuladas en unos terrenos propiedad del Ayuntamiento de Moguer, que se apoyará en unas instalaciones que el INTA tiene en el Arenosillo.

En su intervención, Velasco ha subrayado que el actual Ejecutivo autonómico sí ha sabido valorar el interés “prioritario” que esta actuación representa para la comunidad y la provincia de Huelva. Por ello, ha aclarado que desde que Transformación Económica asumió a principios de año la coordinación integral del proyecto, “la Junta ha logrado acelerar su tramitación administrativa y ambiental”.

Según ha indicado el consejero de Transformación Económica, ese compromiso demostrado con el impulso a los trámites dependientes de la Administración autonómica o la firma del protocolo de colaboración con el INTA, “también se evidenciará en los próximos meses”.

De hecho, ha afirmado que desde la Junta se va a instar de forma inmediata “al Gobierno central a que incorpore el CEUS al Plan Nacional de Recuperación que el Estado ha de presentar a Bruselas para optar al instrumento comunitario impulsado por la UE con el fin de fomentar la reconstrucción de Europa tras la pandemia del COVID-19.

A juicio de Rogelio Velasco, esta instalación “cumple todos los requisitos para incluirse en el ‘Next Generation'”, que está dotado con 750.000 millones de euros para proyectos a desarrollar entre 2021-2024. De esa dotación, España obtendría 140.000 millones.

Asimismo, ha explicado que, en paralelo, su departamento realizará las gestiones necesarias para la obtención de Fondos Europeos en el nuevo periodo 2021-2027. Junto a estas líneas de actuación, también ha puesto de manifiesto que se está trabajando “para incorporar socios privados del sector aeroespacial al proyecto”.

El CEUS es un centro científico-técnico único en Europa, que podrá ser utilizado tanto por empresas nacionales e internacionales, como por entidades públicas como universidades y centros de investigación. Por ello, según ha aclarado, “encaja como una excelente iniciativa de colaboración público-privada”.

ACTUACIONES PENDIENTES

Rogelio Velasco ha aclarado que para conferirle “el impulso definitivo al proyecto CEUS quedan pendientes una serie de trámites y actuaciones que competen al resto de administraciones implicadas”. Así, previamente al comienzo de las obras de construcción del centro CEUS, como ha indicado, el Ayuntamiento de Moguer debe acondicionar los terrenos donde se ubicará mediante la eliminación de la vegetación existente. Para ello, el Consistorio ha licitado y adjudicado estos trabajos que se encuentran pendientes de inicio.

Una vez eliminada la vegetación forestal de las 75 hectáreas donde se construirá la instalación, se podrá tramitar la exclusión de estos terrenos del Catálogo de Montes de Andalucía. Tras su descatalogación, se tendrá que proceder a la enajenación de los terrenos.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en este mes de octubre caduca la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deberá obtenerse una nueva por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, si finalmente el Ministerio de Defensa confirma que no se iniciarán actuaciones en las próximas semanas.

VALORACIÓN DE LOS GRUPOS

Por su parte, el parlamentario de Vox por la provincia de Huelva, Rafael Segovia, ha señalado que entiende que el INTA pertenece al Ministerio de Defensa, pero que “hace sus contratos y sus conciertos independientemente del mismo”, a la par que ha recordado que éste “ha mostrado su interés por el proyecto CEUS en varias ocasiones”, por lo que considera que la Junta “no debería dejar escapar este proyecto por no poner 15 millones de euros”.

En este punto, ha incidido en que “si hay que hacer un nuevo convenio, habrá que hacerlo” y ha reprochado que “sería una lástima y una injusticia con Huelva dejar escapar este proyecto”, destacando que “habría que tener en cuenta que el INTA está aportando más de 250 millones de euros solo en aparataje”, algo que cree que “habría que valorar”.

Además, ha recordado que el pasado 3 de febrero su grupo presentó una Proposición No de Ley en la comisión para que la Junta proveyera dos millones de euros para el inicio de las obras “y que de esa manera no caducara el plazo y tener que empezar de cero, cosa que no se ha cumplido”.

Por su parte, el parlamentario de Cs por la provincia de Huelva, Julio Díaz, ha ensalzado la relevancia de este proyecto, incidiendo en que fue este Gobierno “el que lo sacó del cajón y no ha parado de trabajar en el mismo”.

Díaz ha lamentado que “el trabajo eficiente” de la consejería que dirige Rogelio Velasco se haya topado con “una oposición irresponsable”, por lo que ha llamado a ser “serios” para contribuir todos al desarrollo de un proyecto que es “vital” para la provincia y supondrá “una nueva oportunidad” para la provincia onubense.