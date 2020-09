El Ayuntamiento quiere repetir la maniobra de pasados veranos con el Recreativo

El interés de Andrés Fassi por el Recreativo, desvelado por DiariodeHuelva.es, no se traducirá en una venta directa o inmediata del club. Entre otras cosas, porque ese no es el plan del Ayuntamiento. Los políticos quieren repetir con el empresario argentino, la maniobra que realizaron en pasados veranos con Jesús León, Eurosamop, Krypteia Capital y José Miguel Garrido. Sólo con este último, no hubo acuerdo.

La intención del Consistorio con Fassi pasa por obtener financiación para el Recre, que esta temporada debe afrontar el pago de más de 1,2 millones de euros en deudas a corto plazo, además del coste deportivo de la primera plantilla y del propio funcionamiento interno de la entidad. Y todo cuando el Consejo de Administración prevé una caída de los ingresos en abonos y patrocinadores por la crisis del coronavirus.

Control deportivo del club

Así, el posible acuerdo entre el Ayuntamiento y Fassi pasaría por la concesión de un préstamo por parte del empresario argentino, a cambio del control de la parcela deportiva del Decano y de una posición ventajosa cuando el club salga a la venta mediante un concurso público. Ventajas que nunca se materializaron en los casos de Jesús León, Eurosamop y Krypteia Capital, que acabaron enfrentados a los políticos.

Frente judicial

La fórmula por la que apuesta el Consistorio tiene pros y contras. Entre los primeros, garantiza el control público del Recre, mientras se obtiene liquidez para las necesitadas arcas albiazules. Entre los segundos, está el riesgo de reditar la guerra interna que se vivió dentro del club entre la parte deportiva y administrativa en la época de Eurosamop, y el aumento de la deuda con los préstamos e intereses a devolver. Sin olvidar el riesgo de ampliar el frente judicial si todo acaba como con Krypteia Capital.