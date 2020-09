Huelva, entre las 10 ciudades más morosas de España para los autónomos

El último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos pone en evidencia a los municipios que más tardan en pagar a sus proveedores, la mayor parte de ellos empleados por cuenta propia.

Según el estudio (que comprende el período desde junio del 2019 hasta junio del 2020) los ayuntamientos españoles triplican el límite legal establecido para hacer frente a sus facturas (la normativa establece de plazo un mes para las administraciones públicas). Una situación que se ha complicado aún más con la pandemia, que ha aumentado los tiempos de demora, provocando un golpe directo a la economía de los autónomos durante la crisis.

Así, la Federación Nacional asegura que Andalucía concentra la mayor parte de las localidades que más retrasos acumulan en el pago a sus proveedores, con 9 municipios de los 15 primeros de la lista.

Y, concretamente, el décimo lugar lo ocupa Huelva, donde una factura no se reembolsa hasta que han pasado 108 días desde que se realizó el servicio. La capital de provincia se suma al amplio conjunto de municipios andaluces que retrasan sus pagos, según el informe. Así, el periodo medio de pago de la capital ha ido en aumento en el último año. Ha pasado de una demora de pago de 75 días en 2019, a 108 en 2020.

NERVA, EL MUNICIPIO MÁS MOROSO DE HUELVA

Según los datos facilitados a diariodehuelva.es por el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), Rafael Amor, apenas 34 entidades locales de la provincia de Huelva cumplen con la normativa establecida de 30 días para pagar a los trabajadores autónomos una vez realizado el servicio. Algunos de estos son Aljaraque, Almonaster, Beas, Bonares, El Campillo, Cartaya, Chucena, Jabugo o Paymogo, entre otros.

Destaca especialmente el aumento de la “morosidad” en municipios como Nerva (el período medio de pago ha aumentado de 673 días a 875 – más de dos años-), La Redondela (de 438 a 607 días -dos años-), Almonte (de 296 días a 399), Alosno (de 402 días se ha pasado a un retraso de 561), Ayamonte (de 455 a 476 días), Bollullos (de 469 a 553), Cala (de 220 a 309), Cortegana (267 a 287), Higuera de la Sierra (de 315 días han pasado a pagar con un retardo de 484 días) o Lepe (de 231 a 333), entre otros.

Por su parte, ATA Andalucía pone en valor el esfuerzo realizado por algunas administraciones municipales para reducir, a lo largo del último año, el plazo de los pagos.

En este sentido, localidades como Berrocal, Castaño del Robledo, Fuenteheridos, Isla Cristina, Los Marines, La Nava, San Juan del Puerto, Valverde o Villablanca, han reducido la tasa de morosidad de manera destacable en el último periodo.

Rafael Amor (ATA) afirma que algunos de estos últimos municipios que han reducido hasta 100 días la deuda en un año están haciendo un gran esfuerzo teniendo en cuenta el difícil momento en el que estamos. “Reconozco que los entes locales desarrollan cada vez más competencias que no son suyas, en el ámbito de dependencia, obras públicas, sanidad o atención al ciudadano…pero hay ayuntamientos que están haciendo su tarea como el de Isla Cristina (han pasado de tardar 307 días a 135), que aunque no cumpla el plazo legal de 30 días, ha reducido a más de la mitad el periodo de pago”.

“Los impagos de las administraciones públicas hace mucho que los estamos reivindicando. Parecía que se estaba acabando con esta problemática, pero vemos cómo poco a poco, la gran mayoría de ayuntamientos sigue aumentando la deuda e incumpliendo los plazos”, afirma.

Para el representante de ATA a nivel andaluz es importante que se sigan reduciendo los tiempos en los pagos o, si no, que haya igualdad de trato. “Cuando tú no pagas una multa en el Ayuntamiento viene un recargo. Pero nosotros no tenemos recargo. Es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y detrás de una empresa hay trabajadores y familias con necesidades”.

Amor quiere hacer hincapié en que “no se trata de ideologías, ni de partidos. Sino de unir esfuerzos y remar en la misma dirección. El enemigo no es un color político ni una reforma laboral. Es la pandemia que tenemos y que hay que combatir de manera unida. El hecho de que haya impagos por parte de una administración pública es una llamada de atención por parte del sector de los autónomos. No es para que los ayuntamientos se justifiquen, sino para que sigan trabajando por empresarios que tienen detrás familias y que lo pasan mal por no poder cobrar después de hacer su trabajo”, lamenta.



EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA RESPONDE

Desde este diario se ha preguntado al Ayuntamiento de Huelva sobre el retraso de los pagos a los trabajadores, algo que niegan desde el consistorio.

Así, la primera teniente alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo, ha recordado que “durante el Estado de Alarma decretado por el Covid-19, la maquinaria económica del Ayuntamiento de Huelva ha estado a pleno rendimiento, tanto para agilizar el pago a las empresas proveedoras de bienes y servicios -para lo que se ha movilizado desde marzo 16,4 millones de euros- y así paliar los efectos de esta coyuntura en la economía; como para liberar fondos para atender la emergencia sanitaria”.

La concejala ha apuntado que “tampoco hay que olvidar que destinamos, vía modificaciones presupuestarias, 2.180.000 euros para sufragar medidas económicas y sociales destinadas a mitigar el impacto del Covid-19 en la ciudad de Huelva. Además de ayudas de emergencia social, de vivienda, material de protección etc, en este montante destacan los 1,5 millones de euros que destinamos a las ayudas económicas a pymes y autónomos afectados por esta crisis”.

Respecto al informe de morosidad municipal de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Villadeamigo ha señalado que hay que tener en cuenta que se basa en datos fluctuantes y “este ranking se ha hecho precisamente en el mes en el que hemos registrado más demora en lo que llevamos de año, pues de enero a mayo de 2020, en el Ayuntamiento de Huelva hemos estado por debajo de los 90 días de periodo medio de pago, registrando en marzo incluso un promedio de 58,8 días”.

“Seguimos volcando esfuerzos en mejorar el periodo medio de pago, habida cuenta de que muchos de los recursos económicos del Ayuntamiento se destinan a la deuda financiera. En este sentido, tenemos que destacar que en los cinco años que llevamos gobernando, hemos conseguido reducir dicha deuda en más de 90 millones de euros. Hemos pasado de un endeudamiento del 240% al 131%”, ha remarcado la edil.

Además, como ha recordado la teniente alcalde, “con la sustitución del préstamo de Caja Almendralejo que firmó el anterior equipo de Gobierno del PP en 2014, hemos conseguido un ahorro de 18,2 millones de euros en intereses financieros”.

Con medidas de este tipo y la unificación de los créditos para el pago a proveedores, “en cinco años hemos bajado un 27% la deuda per cápita en la ciudad de Huelva”.

En palabras de Villadeamigo, “en cumplimiento de nuestro compromiso y responsabilidad con Huelva, trabajamos día a día por un Ayuntamiento más saneado, austero, solvente y con capacidad de acción. Sin subir impuestos ni tasas, sino ampliando bonificaciones y rebajando la presión fiscal a los onubenses”.

“Hemos dado pasos decisivos en la autonomía financiera de este Ayuntamiento y en su estabilización económica, siendo conscientes de que debemos seguir mejorando los parámetros y avanzar en este camino de saneamiento que tanto esfuerzo nos ha costado forjar por los condicionantes de partida”.

UATAE ANDALUCÍA REITERA LA GRAVEDAD DEL ASUNTO

Antonio Fernández Tristancho, coordinador provincial de la Unión de Autónomos UATAE Andalucía en Huelva, lamenta la “gravedad” de estos datos. Asegura que “los ayuntamientos tienen que ser como todo hijo de vecino y deben cumplir la normativa, por lo que no pueden ampliar esa demora en el pago”. UATAE afirma que se trata de una cuestión que llevan criticando mucho tiempo, sobre todo, porque afecta negativamente a los autónomos de distintos sectores y ámbitos como el comercio, el taxi, la agricultura, el turismo, la hostelería…

“Estamos en constante comunicación con estos autónomos y vemos claramente cuál es el perjuicio que se les crea”, explica Tristancho. Sin embargo, la reivindicación de esta organización va más allá del trato “injusto” recibido, en muchas ocasiones, por los ayuntamientos.

Existe también otro tipo de morosidad que se está disparando por parte de las grandes empresas, aquellas que no son micro pymes y que disponen de una elevada dimensión en cuanto a facturación. “Empresas del Ibex 35, como telefonía, grandes almacenes, banca… que, nada más que las del Ibex 35 son más de 125.000 millones de euros los que deben a autónomos. Aquel famoso empleo indirecto que crean las grandes empresas, fundamentalmente está sostenido por los pequeños autónomos, pero si no reciben el dinero por su trabajo, quedan más en precario que los propios ayuntamientos que se están demandando”, asegura.

Tal y como afirma Pepe Galván, Secretario General de UATAE Andalucía, “si bien es cierto que algunas administraciones públicas, especialmente administraciones locales, se convierten en verdaderos morosos respecto de nuestros autónomos y micro pymes, no es menos cierto que las grandes empresas, como las del Ibex 35, alcanzan deudas con cifras monstruosas. Exigimos un régimen sancionador respecto de la Ley de Morosidad. De nada sirve establecer plazos cuando no existe una sanción aplicable”.

En este sentido, UATAE Andalucía resaltada la iniciativa que actualmente se está tramitando contra la morosidad en el Congreso de los Diputados. “La ha presentado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y están a punto de sacar adelante una iniciativa que establezca penas y sanciones contra la morosidad, porque hay un régimen contra la morosidad en España que no incluye sanciones. La Proposición No de Ley contempla sanciones de hasta un millón de euros para las infracciones más graves”.

Desde UATAE aseguran que sin este régimen sancionador, se va a seguir “asfixiando” al autónomo, por lo que esta nueva medida se convierte en más que necesaria.