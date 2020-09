El taxi onubense regresa al 50% de su flota tras días de pérdidas y poca movilidad ciudadana

El sector del taxi de Huelva no termina de arrancar. A pesar de ser de los pocos servicios que estuvieron operativos durante el Estado de Alarma, la covid-19 también ha hecho mella en un ámbito que no es indiferente al resto.

La crisis que ha dejado en el sector la irrupción de la pandemia llevó a los profesionales a tomar medidas drásticas como reducir la flota al 50% durante el verano hasta el pasado 15 de septiembre cuando todo parecía indicar que se retornaría al 100% del servicio. Sin embargo, tres días es lo que ha durado esta medida que permitía tener la flota al completo.

“La reducida movilidad que hay en la ciudad en estos momentos y que los gastos superan a los ingresos ha provocado que tomemos de nuevo esta iniciativa. El escenario era inviable“, afirma José Luis Moreno, presidente de Taxi Huelva.

Un escenario complicado, a pesar del apoyo del viajero en el taxi, donde no se atisba un futuro positivo a corto plazo. “El taxi sigue siendo el transporte más seguro pero el problema que tenemos es la movilidad en la ciudad. Y ahora mismo no tenemos movilidad porque las administraciones están casi todas teletrabajando. Los hospitales no dan citas y a los colegios aún les cuesta arrancar”, añade José Luis.

Por ello, todo esto se ha reflejado en una nueva regulación que se ha definido en un Bando aprobado por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. En el mismo se contempla la división de la flota en dos grupos, con letras A y B, las cuales operan en días alternos con ese horario diurno de 6:00 a 19:30, empezando por los que luzcan la A.

Respecto al servicio nocturno, establecido de 19:31 a 5:59, el Bando aclara que será potestativo y que cualquiera de las licencia puede operar en estas horas del día, si así lo desea, independientemente de cuál haya sido su régimen las horas previas.

Por su parte, los fines de semana se respetan los periodos de descanso establecidos en la ordenanza municipal del sector del taxi.

Los taxistas, acordes a la medida

Sin embargo, a pesar de la complejidad de la situación, los propios taxistas ven con buenos ojos estas medidas ya que estas restricciones les permite trabajar de una manera más desahogada.

“El efecto del virus es grandísimo. Ahora mismo estamos trabajando al 50% de la flota y los ingresos han bajado bastante por lo que estamos sobreviviendo de la mejor manera posible“, afirma Álvaro García, profesional del sector del taxi, que ha hecho hincapié en la dificultad que se ha vivido en la movilidad de la ciudad durante el retorno al 100% de la flota.

“Con el regreso al 50% de la flota se ha trabajado algo mejor. Durante estos cuatro días en los que hemos estado trabajando al 100% ha costado muchísimo. Era insoportable el esperar hora u hora y media en la parada sin movimiento y no merecía la pena estar en la calle“, añade Álvaro.

Una opinión bastante compartida entre los distintos taxistas de Huelva, a pesar de que las restricciones han ayudado a llevar mejor la jornada. “Estos cuatro días con el 100% de la flota la situación era desastrosa“, recalca Fernando Franco, taxista.

“Trabajar 240 coches en cuatro días que hemos estado no es lo mismo que hacerlo 100. Nosotros preferimos trabajar con las reducciones. Si es necesario ampliar un poco más, pues se amplía pero preferimos, debido a la situación que vivimos, estar tal y como estamos ahora”, concluye Fernando.

Una situación que se sigue trabajando por parte de las dos empresas de taxi de Huelva; donde ambos ultiman la redacción de un calendario para poder ampliar la flota de taxis hasta un 66% que pueda ser activado de la noche a la mañana pero, sin embargo, desde el sector se ve muy complicado afrontar estas medidas durante el próximo mes de octubre.

Mientras tanto, nuevos servicios en la capital

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, ha impulsado un acuerdo de colaboración con el sector del taxi y la Asociación de Vecinos de la Ribera, dando una respuesta desde el transporte público a la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad de los residentes en esta barriada, un núcleo aislado del casco urbano, que requiere más facilidades de conexión con el Centro y el resto de distritos.

A tal efecto, Emtusa ha firmado un convenio con la Asociación de Taxistas Taxi Huelva, la Asociación de Taxistas de Tele Taxi Huelva y el colectivo vecinal del barrio, por el que la empresa municipal cubrirá los costes del nuevo servicio de taxi a demanda entre La Ribera y la ciudad de Huelva, que se ha puesto en marcha en sustitución del servicio convencional de autobús.

De esta manera, como ha destacado el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, “satisfacemos una demanda que nos han planteado los vecinos de este barrio, desde nuestro compromiso de buscar una solución para suministrarles transporte público que les comunique con el casco urbano, en condiciones similares al del resto de habitantes de la ciudad”. Acompañado por el presidente de Emtusa y concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Albillo, tras la firma de este acuerdo con los representantes de las mencionadas entidades, el regidor ha puesto en valor una colaboración por la que “los vecinos y vecinas de La Ribera disponen, a partir de ahora, de un servicio de taxi a precio de autobús urbano”.

Así, el usuario deberá llamar al teléfono de Teletaxi o Taxi-Huelva y solicitar un servicio, indicando que se trata de un servicio de Emtusa, señalando el sentido, La Ribera-Huelva ó Huelva-La Ribera, dentro de los definidos en la parrilla de horarios, como mínimo con 15 minutos de antelación sobre la hora solicitada, añadiendo el número de viajeros.