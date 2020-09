Las dudas sobre las causas y el origen del gran incendio de Almonaster impactan en la Junta

El origen y las causas del incendio de Almonaster mantienen en vilo a los miles de afectados que han perdido parte de sus fincas, ganado, enseres, negocio, huerto y un entorno natural que le servía en muchos casos de medio de vida.

Ayer, el portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, retaba al presidente andaluz, Juanma Moreno, a que dijera “lo que sabe” del fuego, de su punto de inicio y de cómo empezó el desastre. Un guante que recogió enseguida la Junta de Andalucía, consciente de la importancia de la acusación velada y de la carga de profundidad que llevaban las palabras del político socialista.

No respondió la Consejería de Agricultura directamente al reto, lo hizo a través de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales. La BIIF negó categóricamente que el origen del incendio declarado el pasado 27 de agosto en Almonaster la Real y que afectó a 17.000 hectáreas esté relacionado con obras de adecuación en la presa Cueva de la Mora. La BIIF analiza los hechos desde el mismo inicio del incendio y sigue trabajando sobre el terreno.

Los indicios con los que trabajan los investigadores apuntan a unas causas que ni temporal ni geográficamente coinciden con supuestos trabajos de mantenimiento en esta instalación, según la BIIF.

Pero la declaración de la Brigada (andaluza) nada tiene que ver con las investigaciones que realiza la Guardia Civil y con la toma de declaraciones que se han realizado ya desde que se desató el devastador incendio. Bien es verdad que el Instituto Armado colabora codo con codo con esa entidad de la Junta pero sus investigaciones aun no se conocen y mucho menos han refrendado lo que dice la Brigada, más política y más ligada a la administración andaluza.

Lo que sí que ha hecho la BIIF con su declaración en la que sacude y exime a la Junta de cualquier responsabilidad en el origen del fuego es que los focos se dirijan a otro punto de ignición que también se investiga pero que los vecinos y testigos del fuego sitúan en un segundo plano, cerca pero bien separado de las obras de Cueva de la Mora motivo de la polémica y el cruce de declaraciones.

Unos vecinos que ya criticaron la tardanza en llegar de los medios de extinción para afrontar la situación con solvencia desde un principio.

No se puede olvidar que si se demuestra la causa y el culpable del fuego, éste deberá hacer frente a la solicitud de indemnizaciones millonarias que pueden acabar reclamando no solo los vecinos, propietarios de fincas, pueblos, agricultores y ganaderos afectados sino también empresas como Mina de Aguas Teñidas (Matsa) o ENCE que se vieron afectadas por las llamas.

Desde el punto de vista político este martes ha entrado en liza Adelante Andalucía, agitando esta polémica.

La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha exigido que “la Junta actúe con claridad ante las contradicciones surgidas en torno a las investigaciones del origen del gran incendio de Almonaster”, cuando filtraciones de los medios de comunicación “fijaban el origen del fuego en una chispa de soldadura de una empresa que en un día de riesgo extremo de incendio no debía estar realizando ninguna actividad de tipo forestal”.

Sin embargo, “ahora las informaciones apuntan a que los trabajos sí estaban autorizados al ser de tipo hidráulico por estar trabajando en el área de la presa de la Cueva de la Mora y parece que no se deben a una chispa de soldadura”. Ante esta divergencia de informaciones, González se ha mostrado rotunda con la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible al pedir “transparencia” y que “los técnicos sigan haciendo su trabajo con la máxima independencia y profesionalidad”.

Así, ha subrayado que “es necesario esperar a las conclusiones finales de la BIFF”, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta, para “saber cómo se originó el fuego”, que quemó en torno a 18.000 hectáreas en el que ha sido el peor incendio del año en España y un “auténtico mazazo para nuestra tierra”. En cualquier caso, “se trata de unos hechos muy graves”, ha subrayado la diputada para recordar que “cuando se va a actuar en el monte en periodo de riesgo extremo de incendio hay que informar a las autoridades competentes, en este caso andaluzas”, e incluso aunque no se trate de una actividad forestal como tal “las precauciones deben ser extremas”, porque “es mejor prevenir que tener que lamentar una nueva tragedia en Huelva como ha sido este incendio”.

La política también se ha referido a la constitución de un foro de participación para la recuperación de la zona afectada que ha puesto en marcha la Junta. “Es lamentable lo que ocurre en el corazón de Huelva. En nuestra tierra las grandes empresas hacen y deshacen a su antojo, pero las consecuencias las pagamos todos y todas y nuestro medio ambiente”. Ahora, para la reconstrucción de la zona quemada se ha creado un foro de participación en el que están Matsa y Ence, “empresas que a priori no tienen nada que ver con la preservación del medio ambiente”, Asaja, la federación de caza, y un largo etcétera de agentes sociales. Sin embargo, “las asociaciones vecinales no están, la ciudadanía que ha visto su forma de vida destruida no tiene una representación real”, ha criticado.

Para Adelante “sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta”. Así queda también por saber “dónde está la Junta de Andalucía protegiendo los intereses de los vecinos de estas tierras o si, por el contrario, tiene otros”, ha inquirido la diputada, para terminar preguntando “en qué foro están los vecinos representados”, porque “no lo están, lo cual es un sinsentido”, ha reiterado. “Esperamos que el origen del fuego se investigue hasta el final”, ya que es “triste y muy preocupante, por lo que pedimos dirimir la responsabilidad hasta sus últimas consecuencias”.

Asociación Aldeas Unidas y Plataforma de La Zarza

Precisamente este lunes, integrantes de la Asociación Aldeas Unidas, de Almonaster la Real, y de la Plataforma Vecinal de La Zarza recibieron en el Ayuntamiento de Valdelamusa a Isabel Franco, Secretaria Política de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, e Ismael Sánchez, Portavoz del Grupo Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz.

El encuentro fue convocado con la finalidad de elevar a ambas instancias políticas la necesidad de las aldeas afectadas por el gran incendio forestal de Almonatser la Real, las cuales constituyen una importante parte de la sociedad civil afectada, y que la Junta de Andalucía, según denuncian, está manteniendo al margen de los encuentros y actuaciones que está manteniendo con vistas a las acciones que realizará para lo que denomina “una dinamización y un desarrollo sostenible de toda la comarca”.

Aldeas Unidas y la Plataforma Vecinal La Zarza, consideran que su participación en el foro de reconstrucción de la zona es imprescindible para garantizar la gobernanza y la tan ansiada por la Junta “dinamización y desarrollo sostenible de toda la comarca”.

Según el colectivo, la Junta está organizando un foro de participación para la recuperación de la zona que, lejos de volver a ser como era, debería centrarse en la recuperación del paisaje del monte mediterráneo, ambiental y cultural de dehesas, ganado extensivo y huertos, previo a una ordenación de los usos del territorio.

A la reunión asistieron también representantes del Consorcio de Bomberos de la provincia de Huelva y trabajadores del INFOCA que han participado en la extinción de este incendio, además de otras organizaciones que apoyan a estas aldeas afectadas en su reivindicación, como son Pies en la Tierra, Ecologistas en Acción y Huelva te Mira.

Durante el encuentro, los participantes han coincidido al poner en conocimiento de los diputados algunos detalles sobre la extinción de este incendio, especialmente en la tardanza excesiva en llegar los primeros medios. Posteriormente se hizo una visita por la zona de la que supuestamente partió el incendio y todos pudieron confirmar que de haberse puesto los medios a trabajar de inmediato, se habría atajado el avance del fuego antes de alcanzar un cerro cercano y posiblemente no habría tenido continuidad, hasta alcanzar las tremendas dimensiones que tuvo.

Aldeas Unidas y la Plataforma Vecinal de La Zarza expusieron a Isabel Franco e Ismael Sánchez que la restauración forestal que se haga deberá contemplar la estrecha interacción de la actividades de las poblaciones de las aldeas con el bosque, siendo evidente que se debe apostar por especies menos inflamables y más acordes con las características del monte mediterráneo, sin plantaciones monoespecíficas y con un seguimiento y reposición de marras que asegure su correcto desarrollo como bosque mediterráneo.

Según el colectivo, la ayuda a la biodiversidad y la fauna silvestre de este territorio en particular “debe enfocarse en darle facilidades de movimiento eliminando barreras de fragmentación del territorio, como el mallado cinegético y recuperando vías pecuarias y otros caminos públicos, así como los ecosistemas fluviales que les sirven de corredor ecológico”.

Finalmente, la recuperación de la actividad ancestral del pastoreo tradicional deberá ser uno de los pilares fundamentales de la nueva configuración del territorio tanto para la conservación de razas autóctonas como para la prevención de nuevos incendios forestales, junto a una mejor gestión del monte por parte de la administración donde su valor ecológico no se vea amenazado por intereses económicos.