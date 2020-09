La pandemia acelera el deterioro de la Atención Primaria en los centros de salud

La aventura de coger cita con el médico de Atención Primera, o más conocido como médico de cabecera, se está convirtiendo en una odisea para muchos onubenses. La sobrecarga de trabajo, el periodo de vacaciones y la situación que está provocando el Covid-19 son algunas de las razones por las que conseguir una cita médica es un arduo camino para algunos pacientes.

Desde que el coronavirus Covid-19 ha entrado en las vidas de los onubenses, muchas cosas han cambiado. Quizás una de las que más está afectando al día a día del ciudadano es el nuevo protocolo de Sanidad para las consultas de Atención Primaria. Si ha tenido que solicitar una cita con su médico de cabecera habrá comprobado que si lo realiza por la aplicación Salud Responde, la única opción disponible es la ‘consulta teléfonica’.

Tal y como ha explicado Antonio Ortega, gerente del Distrito Sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña, “estamos trabajando para mejorar el protocolo y que todos los pacientes puedan obtener sus citas. Se han puesto en marcha dos nuevas centralitas, que ayudarán con el rastreo Covid-19 y desahogará las líneas”.

Asimismo, Ortega ha expuesto a diariodehuelva.es que “nos hemos encontrado en unos meses estivales en los que el 50% de la plantilla está de vacaciones y cubrir todos los puestos ha sido imposible, no porque no queramos, sino porque no hay profesionales libres suficientes para ello”. En este sentido, ha añadido que “hemos contratado a 47 facultativos en nuestros distritos para cubrir vacaciones y la demanda de la costa, y los compañeros que no han estado de vacaciones han doblado turnos para poder atender la demanda asistencial”.

Respecto al colapso de algunos centros de salud del distrito en la solicitud de cita, ha manifestado que “la asistencia médica está garantizada, si no se puede coger cita a través de la aplicación o teléfono de Salud Responde, el paciente siempre puede acudir a su centro de salud para solicitar su cita y el equipo de triaje determinará si debe ser visto con urgencia o en el circuito de asistencia habitual, dándole cita para otra jornada”.

El coronavirus Covid-19 ha variado el habitual sistema de atención sanitaria y ahora el sistema telemático prima ante el presencial “siempre que sea posible y los casos así lo requieran. Evidentemente, si un paciente necesita ser atendido presencialmente, tendrá su asistencia asegurada; pero hay ciertos trámites que sí que se pueden gestionar online como las recetas o consultas más leves”.

Y es que la Atención Primaria está siendo ‘el muro’ que está intentando frenar la expansión de los casos de coronavirus. Son los facultativos de los centros de salud los que hacen de primera barrera para detectar casos e iniciar el proceso de rastreo; por lo que estos trabajos ‘extra’ también influye en el retraso de algunas consultas concretas. Además, se ha recordado que “el uso de la mascarilla está evitando una expansión más virulenta del Covid, ya que la carga viral es menor”.

Por otro lado, desde la Consejería de Salud ya se afirmaba que “puntualmente puede haberse registrado algún pico de demora en algún centro concreto, pero los profesionales están trabajando intensamente para minimizar los tiempos de respuesta. Ambos Distritos y el SAS en su conjunto hemos iniciado una importante labor educativa para informar de la necesidad de hacer un uso razonable de los servicios sanitarios, entendiendo que la seguridad de todos es una prioridad a la hora de organizar la atención sanitaria”.

La actividad telemática ha crecido hasta el 70%, es decir, 7 de cada 10 facultativos están trabajando telemáticamente, ya sea hablando por teléfono o con el nuevo sistema de envío de imágenes. Por eso, desde el Distrito se ha solicitado a los usuarios que “no llamen a su centro de salud para pedir cita, para eso está Salud Responde ya sea el teléfono o la aplicación; porque aunque de señal realmente los profesionales se encuentran hablando por teléfono y no pueden atenderlos”.

Respecto a los centros como Corrales en los que durante el verano solo ha estado un equipo facultativo (médico y enfermero), Ortega ha explicado que “en el centro, que es una rama del principal de Aljaraque, suelen haber dos equipos, pero en verano han tenido que dividirse por las vacaciones; pero en ningún momento han estado desatendidos“.

Por último, la Consejería de Salud y Familias ha confirmado que el nuevo protocolo ha llegado para quedarse, al menos hasta que la situación del coronavirus Covid-19 se estabilice y controle. Una situación a la que los onubenses deben habituarse por seguridad y cumplir con los protocolos determinados ante esta pandemia.