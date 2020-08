Consultas médicas telefónicas, el nuevo protocolo por el Covid-19

Desde que el coronavirus Covid-19 ha entrado en las vidas de los onubenses, muchas cosas han cambiado. Quizás una de las que más está afectando al día a día del ciudadano es el nuevo protocolo de Sanidad para las consultas de atención primaria. Si ha tenido que solicitar una cita con su médico de cabecera habrá comprobado que si lo realiza por la aplicación Salud Responde, la única opción disponible es la ‘consulta teléfonica’.

Las redes sociales y los barrios se han llenado de quejas al respecto, como bien explica Valentín D.L. paciente del centro de Salud de Los Rosales “cada vez que he tenido que pedir cita con mi médico, me la dan teléfonica, no presencial. Considero que lo lógico es que nos diesen a elegir porque si quiero que me vea mi médico es porque considero que debe ver lo que me sucede, auscultarme y tocar si es necesario. No le veo lógica a este sistema, la verdad”.

En este sentido, Rocío N.M. paciente del centro de salud de La Orden ha explicado que “aunque no lo termino de compartir, comprendo que la primera cita sea telefónica para evitar las acumulaciones de personas y así evitar posibles focos de contagio de coronavirus. Aunque es cierto que nos enfrentamos a más problemas, porque las vacaciones y saturación existente hace que para algunos médicos no haya citas disponibles en el plazo de 15 días. Por lo que si tienes un problema, o acudes a urgencias (saturando el servicio de urgencias) o te esperas y puede que se agrave… Es algo incomprensible sabiendo que todos los años pasa lo mismo en determinadas fechas”.

También ha corroborado esta situación un médico de atención primaria que afirma que “es muy difícil poder atender a todos rápidamente, puesto que nos encontramos en meses en los que hay vacaciones y las agendas se saturan. Por lo que si hay un compañero de vacaciones, sus pacientes pasan a otros médicos con lo que las lista de espera para pedir cita se amplía”.

Respecto a la atención telefónica, desde la Consejería de Salud se ha confirmado que “la gestión de consultas en los centros de atención primaria se mantiene mayoritariamente de forma telefónica por motivos de seguridad y siguiendo los protocolos establecidos para los centros de atención primaria de toda la comunidad autónoma andaluza desde el inicio de la pandemia. En cualquier caso, hay que recordar que todo usuario que necesite una consulta presencial la va a tener, siempre según el criterio de su profesional médico que le atenderá previamente por teléfono. En el caso de las consultas de enfermería, igualmente se mantienen la opción telefónica y presencial”.

Así, según han confirmado a diariodehuelva.es varios médicos del distrito Huelva-Costa, “primero realizamos la consulta telefónica, pero si consideramos que tenemos que ver al paciente y éste lo necesita, lo citamos en consulta lo antes posible para poder afrontar su dolencia”. Aunque ciertamente “en ocasiones las citas se alargan hasta en 15 días, por lo que muchos determinan acudir a urgencias”, han explicado.

Según la Consejería de Salud, “en todos los centros integrados en los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña se ha priorizado por seguridad para pacientes y profesionales la atención telefónica, ya que la telemedicina puede resolver todas las demandas administrativas que a diario se formulan, así como muchas demandas asistenciales que no requieren presencia física. Para ello, los profesionales priorizan todas las demandas, filtrando aquellas que requieren atención presencial, a las que se cita rápidamente“.

En cuanto a los retrasos a los que hacen referencia los pacientes, ha apuntado que “puntualmente puede haberse registrado algún pico de demora en algún centro concreto, pero los profesionales están trabajando intensamente para minimizar los tiempos de respuesta. Ambos Distritos y el SAS en su conjunto hemos iniciado una importante labor educativa para informar de la necesidad de hacer un uso razonable de los servicios sanitarios, entendiendo que la seguridad de todos es una prioridad a la hora de organizar la atención sanitaria”.

Enfermería

Esta situación no se corresponde al sector de la Enfermería de Atención Primaria, sector que ha seguido al pie del cañón física y telefónicamente para poder atender las dolencias de sus pacientes. Los profesionales de la Enfermería han estado prestando consulta presencial a sus “pacientes más urgentes y con tratamientos crónicos que necesitaban de curas y/o vacunas”, han confirmado profesionales a diariodehuelva.es. Pero también es cierto, que en la nueva normalidad, si alguien desea agendar una cita con su profesional de enfermería, tiene la opción de hacerlo de forma telefónica o de forma presencial. Un hecho que no sucede con la atención primaria del médico de cabecera.

“Hemos estado como un fuerte muro durante el confinamiento, pero seguimos al pie del cañón como nos ha sucedido siempre. Tenemos un contacto muy directo con los pacientes y quizás, en tiempos de pandemia, se tendría que haber vigilado más por todos: enfermería, médicos y pacientes. Pero seguiremos estando al lado de los que nos necesitan, nuestros pacientes”.

El nuevo protocolo ha llegado para quedarse, al menos hasta que la situación del coronavirus Covid-19 se estabilice y controle. Una situación a la que los onubenses deben habituarse por seguridad y cumplir con los protocolos determinados ante esta pandemia.