Huelva suma 64 casos más de Covid-19 y dos muertes desde el fin del estado de alarma

Mirando el mapa bien parece que la segunda ola del coronavirus ya está aquí. Y Huelva no es ajena a esta percepción que solo oculta el mes de agosto y los deseos de tumbarse al sol en la playa.

Cuando el Gobierno puso fin al estado de alarma, el 21 de junio pasado, Huelva sumaba nada menos que dos semanas sin nuevos casos de coronavirus. En aquella fecha tan reciente tenía diagnosticados 533 casos totales de Covid-19 (407 de ellos por pruebas PCR, las más fiables).

A poco más de un mes y medio vista, a fecha 6 de agosto de 2020, Huelva suma 597 casos de coronavirus (471 por PCR). Es decir, se han incrementado los casos en 64. Pero 43 de ellos han sido en las últimas dos semanas.

Aun así, mientras que en Andalucía la tasa de incidencia es de 251 casos por cada 100.000 habitante en Huelva es menos de la mitad, 116,9 casos.

Lo que ocurre es que las últimas dos semanas ofrecen datos preocupantes en varios municipios de Huelva, y eso teniendo en cuenta que Lepe ya superó el primer rebrote serio de la enfermedad con 10 afectados y casi 200 personas en aislamiento y control.

El coronavirus se ha metido ya en todos los distritos sanitarios: Huelva-Costa, Condado-Campiña y Sierra-Cuenca Minera, zona adscrita a Riotinto.

Al número total de afectados hay que añadir la existencia de cinco brotes, cuatro de ellos en Huelva-Costa en situación de investigación y uno en Huelva capital.

Desde el fin del estado de alarma a hoy han fallecido dos personas más, 50 en total.

Cierre de oficinas bancarias de La Caixa y Banco Santander

La Covid no respeta a nada ni a nadie. De hecho ha provocado el cierre de dos oficinas bancarias, una en Nerva (La Caixa) y otra en Almonte (Banco de Santander). Y obligó a cerrar momentáneamente hasta su desinfección al cuartel de la Guardia Civil de la aldea de El Rocío.

El caso de los bancos es muy llamativo pues por esas oficinas pasan diariamente decenas de personas, lo que ha obligado a las autoridades no solo a controlar al personal de la entidad sino también a sus familiares directos y a sus contactos.

Por eso otra vez los ayuntamientos han reforzado y acelerado las labores de limpieza urbana, una actividad que se había relajado tras el fin del estado de alarma.

Ha sido muy sonado el cierre de las oficinas bancarias. La de La Caixa en Nerva ha permanecido cerrada tras confirmarse que dos empleados estaban afectado por Covid-19. La entidad no ha tardado en informar y poner en marcha el protocolo interno diseñado al efecto que aplica las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Abrirá previsiblemente la próxima semana.

Quien no ha informado de lo acontecido en su oficina de Almonte ha sido el Banco Santander tras ser consultado por diariodehuelva.es, por lo que todo son rumores de lo que ha sucedido en su oficina de El Cerro.

Ahora mismo la situación que más preocupa es la de la ciudad marismeña pues tiene casos acumulados tanto en la localidad matriz como en El Rocío. En total hay contabilizados seis casos por Salud aunque la alcaldesa, María del Mar Castellano, ya habla de diez positivos.

De momento, su núcleo más poblado, Matalascañas, no ha reportado casos. No quiere decir que no los haya pues la atención sanitaria allí es deficiente en verano y muchos usuarios de la playa regresan a sus lugares de origen para ir al médico, especialmente en Sevilla, Aljarafe y pueblos del Condado de Huelva.

Los usuarios de la playa, tras dar la voz de alarma hace tres semanas por el ‘desmadre’ de los botellones creen necesario un aumento de los efectivos destinados a seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas ante la pandemia del Covid-19.

Desinfección integral con atomizadores esta pasada madrugada en Almonte. Publiée par Ayuntamiento de Almonte sur Jeudi 6 août 2020

El caso de Almonte, El Rocío y Matalascañas

Ante la creciente preocupación en Almonte por el crecimiento de casos, el Ayuntamiento comenzó en Matalascañas las labores de fumigación integral con tractores provistos de atomizadores, como en la fase del confinamiento.

Y ha extendido estas labores una vez a la semana en los tres núcleos (lunes en la playa, martes en El Rocío y miércoles en Almonte).

Este servicio especial refuerza el que se ha seguido prestando sin interrupción con los medios propios del Ayuntamiento, fumigando en los tres núcleos los lugares más sensibles o de mayor afluencia de público (apeaderos, centros de salud, etc.). El objetivo no es otro, como a lo largo de toda la pandemia, que garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente además en un momento como el de la temporada de verano, en el que se concentra en el municipio una masiva población flotante de residentes y visitantes, según ha informado en una nota a través de las redes sociales.

COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE ALMONTE COVID-19. 03/08/2020 Declaraciones de la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, referente al seguimiento del COVID-19, hoy lunes día 3 de agosto Publiée par Ayuntamiento de Almonte sur Lundi 3 août 2020

Junto a Almonte llama la atención del crecimiento de casos en La Palma del Condado, que suma ya 5.

Dentro del seguimiento y control del Covid por parte de la Junta de Andalucia, se ha detectado algún caso positivo en… Publiée par Ayuntamiento de La Palma del Condado sur Samedi 1 août 2020

En La Palma, el Ayuntamiento ha iniciado en las redes una campaña para recordar a los ciudadanos el uso obligatorio de la mascarilla y ha informado de los casos detectados. Pero eso fue hace cinco días, cuando los casos no habían experimentado el crecimiento actual.

La actualización del mapa de pueblos afectados por esta ‘segunda oleada’ de coronavirus en los úlimos 14 días queda como sigue, sin contar y concluir la investigación de los rebrotes: Huelva capital, 9; Almonte, 6; La Palma del Condado, 5; Aljaraque, 4; Lepe, 4; Moguer, 2; Bollullos, 2; Cartaya, 2; Lucena, 2; Ayamonte, 1; Villablanca, 1; Puebla de Guzmán, 1; Trigueros, 1; Nerva, 1 y Campillo, 1. En total, 42 casos en dos semanas, una cifra que sigue al alza.