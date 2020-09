El Juan Luis Vives retoma clases tras dar negativo PCR el personal de Infantil y Primaria

El colegio Juan Luis Vives de la capital ha anunciado a través de un comunicado que retoma las clases de Infantil y Primaria este jueves al haber dado negativo las pruebas PCR practicadas a todo el personal de estas etapas, tanto docente como no docente. El centro decidió cerrar sus puertas el lunes tras dar positivo dos de sus profesores, de la etapa de secundaria, en las pruebas del Covid.

En el comunicado se informa de que las clases se retomarán en su horario normal (de 9 a 14 horas) con los tramos y puertas de entrada y salida correspondientes a cada grupo, con un horario específico de adaptación hasta nuevo aviso para Infantil de 3 años.

Aún con su apertura de puertas, el centro ha confirmado que la etapa de secundaria permanecerá cerrada hasta que se cubran las bajas del profesorado afectado por coronavirus, aunque mantendrán contacto telemático con su alumnado.

Respecto a las pruebas, han apuntado que “estas pruebas nos la hemos realizado voluntariamente y el coste de las mismas ha corrido a cargo de nuestro centro”, subraya el colegio, que alega que las decisiones se han tomado según instrucciones claras de la Delegación de Educación “y con la tranquilidad de tener un estado de salud favorable”.

Desde el equipo directivo habían reseñado que las autoridades sanitarias están realizando las pruebas correspondientes a cuatro profesores de Secundaria, que han considerado desde Salud contactos directos de los dos afectados, mientras que la propia directiva está gestionando las pruebas para el resto de personal de Infantil, Primaria y personal no docente, para realizarlas de manera privada, aunque esperan una respuesta por parte de la Junta para que se lleven a cabo por los servicios de salud públicos.

Ya la directora del centro, María Jesús Perea, aseguraba el día del cierre a diariodehuelva.es que “nos hemos visto indefensos, desprotegidos ante la Administración. Dijeron que nos avisarían a lo largo de la tarde”. No fue así y el equipo directivo no tenía hoy personal suficiente para recibir al alumnado. Por eso el centro educativo no ha abierto hoy sus puertas”.