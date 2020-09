Aprueban por unanimidad restaurar la zona afectada por el incendio de Almonaster

El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad la Proposición No de Ley socialista para poner en marcha un plan urgente de restauración de la zona afectada por el incendio de Almonaster La Real, “probablemente el peor incendio de la historia de Andalucía”. El incendio declarado el 27 de agosto desalojó a más de 3.000 personas de 11 localidades del Andévalo, la Sierra y la Cuenca Minera, afectando a unas 17.000 hectáreas quemadas.

La parlamentaria por Huelva del Grupo Parlamentario Socialista, Manuela Serrano, ha instado a actuar cuanto antes “en los planes de emergencia, a que la Consejería cumpla su compromiso y no se olvide de la provincia de Huelva, a reforestar la zona con plantas autóctonas y con visión de futuro para luchar contra el cambio climático. Apostemos por el Infoca, con más presupuesto, para tener más medios materiales y humanos”.

Serrano, que ha comenzado su intervención agradeciendo la labor de los profesionales del Infoca, y a todos cuanto participaron de una u otra forma en la extinción del incendio, ha destacado que la PNL pretende “que la zona afectada recupere su esplendor de la manera más rápida posible respetando los valores medioambientales del entorno. Igualmente, la iniciativa insta al gobierno andaluz a incrementar el presupuesto para dotar de más medios materiales y humanos al Infoca y seguir trabajando en prevención, en labores de limpieza y desbroce”.

Serrano ha lamentado la falta de autocrítica del gobierno de la Junta durante y después del incendio, “atacando al PSOE y buscando a quién echar las culpas, cuando el único problema es que no aceptan las críticas. Son incapaces de hacer autocrítica, a sabiendas de que el presidente Moreno Bonilla no puede desentenderse cuatro días del mayor incendio de Andalucía, y de que el consejero Bendodo, responsable de Interior, malinformó desde Murcia”. “Moreno Bonilla llegó el último, y eso es lo que no se puede tapar, por mucho que lo intenten atacando al PSOE”, reprochó.

La parlamentaria socialista ha lamentado también las desafortunadas declaraciones de la consejera de Agricultura durante el incendio. “Poco valor ecológico, ese error quedará como una de las frases de su mandato”, aseveró.