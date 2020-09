La apertura de los colegios desafía a la mayor pandemia en un siglo

El curso escolar tenía que empezar en Huelva. Así ha sido en toda Europa y España no podía quedar al margen.

Otra cosa será cuánto tiempo durarán los estudiantes en la aulas, en los colegios, en las escuelas, en la Universidad. Y eso lo dirá la evolución de la pandemia, los casos que se detecten, su control (o no) y el pánico que se genere entre los padres, madres, profesorado y autoridades cuando dentro de pocos días se sepa a ciencia cierta el impacto de la ‘Vuelta al cole’ en las cifras de cada día, que como una plomada caen cada mañana en cada casa.

La frase de una madre, esta mañana, en el colegio José Oliva de Huelva capital, resume a la perfección cuál es la situación: “Cuidámela, señor, que vuelvan a casa (las niñas, los niños) sin esta enfermedad tan cruel”.

Porque ese es el ambiente, enrarecido, de miedo, que se respira en los colegios y donde será muy complicado guardar distancias de seguridad, evitar contactos y mantener la calma cuando se confirmen casos. Que se confirmarán.

En quince días se pasará la primera reválida del virus.

De momento, las denuncias de los sindicatos, el deseo de la Consejería de ganar normalidad en medio del castigo de una pandemia y el miedo de las madres y los padres impregnan un paisaje casi olvidado desde hace medio año: ver pasear por las calles de Huelva, de sus pueblos y aldeas, camino del colegio, a la chavalería cargada de libros, cuadernos y mochilas. Todo es tan difuso…

Esta misma mañana, un grupo de madres y padres del Colegio Tartessos de la capital exponía sus miedos y críticas ante la Delegación de Educación en Huelva.

Se concentraron, al igual que en otros colegios de la provincia onubense, para denunciar el incumplimiento de las medidas que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No se cumplen las ratios, la distancia entre las mesas es de medio metro, los niños están expuestos a contraer un virus que está matando a la gente. Por eso pedimos medidas, como diversificar horarios mañana y tarde, poner menos días de cole a la semana, abrir aulas cerradas que se usan como trasteros, y más docentes”.

Esa es una de las claves. Para lograr mantener las distancias de seguridad se necesitan más profesores y profesoras que no han llegado y los padres exigen que se contraten cuanto antes.

“Pedimos seguridad para nuestros niños, el colegio no es un laboratorio, no tenemos por qué exponer la vida de nuestros hijos”. Así se expresaba Susana Jaime Mora, del colegio Tartessos. Y miran a la Junta de Andalucía, que creen no ha hecho lo suficiente para tranquilizar a los padres y madres.

“No pedimos más que seguridad para nuestros niños, queremos que tengan una educación segura porque estamos ante una alarma social. No se contagia el niño y el docente, hay daños colaterales, caen abuelos, caen tíos, primos… Debería de echarse todo el mundo a la calle a manifestarse“, comentaba Susana Mora.

Para los padres resulta “incomprensible” que mientras la sociedad tiene que estar pidiendo citas por teléfono para ir al médico o para resolver papeleo administrativo por miedo al Covid-19, los niños tienen que estar en clase (hacinados).

La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar viene a darles la razón. El colectivo considera que las actuaciones acordadas por el Gobierno y las consejerías de Educación y Sanidad de las comunidades autónomas, con motivo del inicio del curso escolar, son positivas pero insuficientes, ya que no se ha impulsado la presencia de las enfermeras y enfermeros en los centros educativos.

Las quejas llegan desde todos los flancos. Desde el colectivo Marea Verde ya se anuncia que el calendario de movilizaciones propuesto continúa vigente ante el caos sanitario y educativo que está suponiendo la apertura de los centros educativos públicos en la provincia de Huelva.

Por ello el próximo sábado 12 de septiembre se manifestará en Sevilla junto con el resto de Mareas Verde de Andalucía en una manifestación que partirá desde la Consejería de Educación a las 12 de la mañana. Y la inseguridad sanitaria y el caos organizativo que está suponiendo la apertura de los centros educativos, “nos lleva a continuar con la organización de la Huelga General Educativa del próximo 18 de septiembre”, dicen.

El colectivo dice que hoy era un día de alegría e ilusión, unas palabras que se han tornado en miedo e incertidumbre.

Para Marea Verde la realidad más absoluta es: aulas con hasta 28 personas sin distancia interpersonal de 1,5 metros, el uso de la mascarilla durante toda la jornada escolar hasta en algunos centros para el alumnado menos de 6 años, protocolos COVID en los centros elaborados por personal docente sin el visado de una autoridad sanitaria ni educativa y en muchos casos desconocidos para las familias, baños cerrados, alumnado que no saldrá al patio hasta tres días a la semana, grupos de esos que denominan burbuja de hasta 200 alumnos, profesorado de riesgo que está siendo obligado a asistir a sus puestos de trabajo en estas condiciones, servicios complementarios como aula matinal y comedor que en algunos casos han dejado de prestar servicio sin previo aviso, refuerzos docentes que no han llegado a los centros ni se han hecho los test y que no cubren la etapa de infantil, bajas que a día de hoy no se han cubierto, etc.

Marea Verde Huelva apoya las iniciativas que en estos días de comienzo de curso las familias y algunas AMPAS han organizado entorno a iniciativas como las de no llevar a sus hijos e hijas a las aulas haciendo visible el lema “Cuelga tu Mochila”, caravanas de coches por sus localidades o la petición de que se hagan fotos en las puertas de los centros denunciando las carencias de seguridad y de atención al alumnado, así como la de los docentes con el lema de “Enseña tu Aula Covid”, mostrando la realidad de aulas masificadas sin distancia de seguridad.

El curso del Covid ha comenzado. Eso sí, hoy por hoy, la provincia de Huelva es una de las zonas de España donde mejor comportamiento tienen las cifras de contagios.