El dinero no gastado en festejos servirá para mitigar el impacto del Covid en Huelva

Huelva está viviendo una situación inédita en estos meses de pandemia. Son muchas las tradiciones que este año han tenido que vivirse de forma distinta, no presencial debido a la Covid-19. En este día tan señalado en el calendario para la ciudad de Huelva, los onubenses afrontan una jornada festiva sin sus tradicionales actos entorno a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Cinta. Diariodehuelva.es ha hablado con el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, sobre cómo se está afrontando estas circunstancias, cómo vive Huelva sus fiestas sin presencialidad y en qué está trabajando el ayuntamiento para paliar estas pérdidas.

8 de septiembre. Huelva se echaba a sus calles para acompañar a la Virgen Chiquita hasta su santuario en el Conquero. Pero Huelva despierta este 8 de septiembre de 2020 sin la impaciencia por vivir, un año más, esta heredada tradición de padres a hijos. Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, ha expuesto a diariodehuelva.es que “nos privamos de la fiesta, pero no del sentimiento, de la devoción a la Patrona. Eso nada ni nadie nos lo puede quitar y está arraigado históricamente en el corazón de los choqueros y choqueras. Esa tradición nos aglutina. Nos volcamos en mantenerla viva aún en estas circunstancias, porque nos identifica como ciudad. Algo que va más allá de cualquier coyuntura ni limitación. Es parte de lo que significa ser onubense”.

Así, ante esta crisis sanitaria mundial el alcalde onubense lo tiene claro “ahora mismo, la prioridad, por encima de todo, es proteger la salud pública. Ser responsables y cumplidores con la normativa. Este escenario tiene su repercusión en lo económico y en lo social, como ya ocurriera con las Colombinas. En Huelva tenemos muy afianzadas estas fechas como ritos de paso del calendario, y este año tendremos que sentir esta celebración de una forma más íntima, manteniendo, eso sí, unos actos religiosos -adaptados a la situación- en los que permanece la esencia más pura y primigenia de esa conexión entre Huelva y su Patrona”.

Sin duda, nadie pensaba en enero, o incluso en el inicio de la pandemia en marzo, que Huelva se quedaría sin Semana Santa, Rocío, fiestas Colombinas o La Cinta. Pero la realidad ha superado la imaginación de cualquiera y “precisamente en momentos como estos, debemos tomar conciencia del peso que tienen en nuestra ciudad unas tradiciones que muchas veces se ven invisibilizadas por la inercia de la costumbre, pero que aportan, más allá de una devoción compartida, un dinamismo económico y social que sustenta cada año la ritual vuelta de las vacaciones de verano para gran parte de los y las onubenses”, ha expresado Cruz.

La no celebración de estas tradiciones han generado también una verdadera inquietud económica en la ciudad que pierde, de alguna forma tanto directa como indirectamente, ingresos. En este sentido, el alcalde ha explicado a diariodehuelva.es que “la cancelación de los gastos en festejos durante estos meses, tanto de las Colombinas como de la Cinta, nos ha dejado un remanente con el que hemos reforzado las ayudas sociales y de vivienda e impulsado una línea especial de ayudas económicas a pymes y autónomos, que son una prioridad a tenor de la vulnerabilidad social y económica que ha provocado la pandemia”.

De hecho, en el Pleno extraordinario celebrado en mayo, “cuando aún estábamos en la fase 2 de la desescalada, aprobamos una batería de modificaciones presupuestarias por valor de 2.180.000 euros para sufragar las medidas destinadas a mitigar el impacto del Covid-19 en la ciudad de Huelva“. Modificaciones presupuestarias que desde el consistorio esperan repercutir positivamente en la sociedad onubense.

DEVOCIÓN

Y es que muchos de los onubenses que acompañan cada año a la Virgen Chiquita van cumpliendo promesas por peticiones o deseos. Una fe ‘visible’ en cada bajada y subida de la patrona en agosto y septiembre, que este año ha tenido que ser ‘suspendida’ físicamente.

Como bien ha expuesto Cruz, “como consecuencia de la pandemia este año no hemos podido ser partícipes de la multitudinaria respuesta de los onubenses en una de las mañanas más bonitas que vive Huelva a lo largo del año con la bajada de la Cinta, una jornada que hemos vivido con mucha nostalgia, ya que siempre pone de manifiesto la fuerte devoción de la ciudad por su Patrona, una tradición que sigue creciendo cada mes de agosto con la asistencia de miles de fieles”.

Aunque este año la Virgen no ha podido realizar su tradicional traslado desde el Santuario hasta la Merced, “sí van a quedar en nuestra memoria para el recuerdo todos los cultos en el Santuario y la oportunidad del pueblo de Huelva de estar cerca de sus devociones y de disfrutar de los intensos días de novena, respetando en todo momentos todas las medidas sanitarias”. Sin duda, ha añadido el alcalde, “estas jornadas han estado marcadas por la responsabilidad y el compromiso de los onubenses con esta importante seña de identidad de la ciudad, una de las tradiciones que sin duda más nos definen”.

“A pesar de que este 2020 no hemos podido celebrar nuestras fiestas patronales, ha vuelto a constatarse la importancia que tiene para Huelva el 8 de septiembre, aunque no hayamos podido disfrutar de la ‘subida’ y de un recorrido de gran belleza, un día en el que vivimos el encuentro con la Virgen de La Cinta, con emoción, recogimiento, fervor y alegría. No olvidemos que la Festividad de La Cinta es una de nuestras principales señas de identidad, una cita ineludible en Huelva que queremos mantener muy viva”.

RESILIENCIA

En días en los que la incertidumbre llena el ambiente de la sociedad, “si hay una certidumbre es que Huelva seguirá siempre hacia adelante, a base de compromiso, de energía, de proactividad, de inconformismo y ganas de crecer y abrir nuevas oportunidades desde sus muchas potencialidades y fortalezas“, ha considerado Gabriel Cruz.

A lo que ha añadido que “convivimos con esta dura situación, un panorama limitante al que seguiremos adaptándonos, sin parar ni un segundo la maquinaria de este Ayuntamiento para impulsar los múltiples proyectos que tenemos en marcha. Empezamos ahora un curso político en el que seguiremos buscando el crecimiento y prosperidad de Huelva. Son tiempos de resiliencia y de dedicar todo nuestro tesón a revitalizar la ciudad en lo económico y lo social, sin renunciar a las ambiciones por las que ya veníamos trabajando para que nuestra ciudad ocupe el lugar que le corresponde, como un referente gastronómico, cultural, con amplio potencial como destino turístico, y sede de eventos deportivos de primer nivel como el Mundial de Bádminton que vamos a acoger en diciembre de 2021″.

Y es que tal y como ha señalado el máximo mandatario onubense, “quiero llamar a los onubenses a la fuerza y la confianza. Soy de naturaleza optimista y en estas circunstancias, más que nunca, debemos tener fe en nosotros mismos, y en nuestra capacidad para salir pronto de esta terrible situación manteniendo las máximas precauciones. Juntos, colaborando, siendo responsables y solidarios, lo conseguiremos”.