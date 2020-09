El helado con acento onubense triunfa dentro y fuera de Huelva

El verano es sinónimo de calor, de días de sol, de planes al aire libre y por supuesto de helados. El referente de todos los años que nunca pasa de moda y que nunca falta en los paseos de los onubenses y en sus descansos en terrazas o plazas.

Sin embargo, lo que sí ha cambiado es la oferta que existe desde las empresas especializadas en este producto y en la demanda del propio onubense. Porque en Huelva, el helado está más vivo que nunca.

El helado italiano, de moda entre los onubenses

Parece ser que aquellas imágenes de conos con bolas clásicas de helados ha dado paso a toda una gama de colores, formas y sabores que cautivan a pequeños y mayores. Y todo ello con acento onubense.

“Nosotros pretendemos estar siempre inquietos con el tema del helado; de mejorarlo, de innovarlo, de estar en la vanguardia y trabajar con la mejor materia prima. Ser la heladería con mayor penetración de mercado en Andalucía te refuerza ese trabajo”, afirma Rafael García Wakelin, regente de la marca ‘Heladerías Porto bello’. Una de las heladerías que ha ganado mayor fama en los últimos años.

Empresa de carácter familiar que ofrece una amplia variedad de helados artesanales de origen italiano y que desde su estreno en la calle Ancha del municipio costero de Punta Umbría, allá por el año 2013, no ha dejado de crecer; siendo testigos de ello grandes lugares de la provincia de Huelva como Gibraleón, Ayamonte, Islantilla o Lepe, además de otras grandes capitales como Sevilla o Madrid.

“La oferta tiene que ser variada”, añade Rafael. Y es que la originalidad no tiene límites: en tarrinas y cucuruchos para los más tradicionales o en Cocktails Ice, Smoothies o copas heladas para los más novedosos. Hasta servicio para llevar. Un placer de toda la vida en distintos formatos que ha terminado por enamorar a los onubenses.

“Hay mucha gente preocupada por su salud. Trabajamos mucho con el tema de las intolerancias y tratamos de tener respuestas para todos con una cartera de helados para que nadie se quede con las ganas. Nos gusta lo que hacemos y tratamos de sacar brillo a nuestro trabajo tanto en invierno como en verano”, resalta Rafael.

Una oferta variada que brilla cada vez con más fuerza y que los propios onubenses se están encargando de aupar a lo más alto. “Los onubenses añaden el helado a su día a día cada vez más y de eso sí nos sentimos responsables. Nuestro objetivo es que la gente no deje de consumir helado a pesar de ser invierno y trabajando poco a poco le estamos ganando la batalla a la temporalidad. Huelva está sabiendo apreciar el helado y gracias a ello nosotros nos sentimos profetas en nuestra tierra”, concluye Rafael.

Huelva, cuna del mejor helado de milhoja de España

Y es que aunque no exista una denominación de origen que declare el helado como algo propio de Huelva, sí es cierto que la antigua Onuba tiene mucho que ofrecer al mundo de los helados. Sea verano o invierno. Materia prima como fresas, arándanos, moras o frutos rojos en general provenientes del campo onubense o incluso brandy como el Luis Felipe surgen como perfectos ingredientes para elaborar auténticos majares que llevan el nombre de Huelva hasta lo más lejos del panorama nacional e internacional, como es el caso de la heladería artesanal 19 palmeras.

“Huelva tiene mucho que ofrecer y que aportar en el mundo de los helados. Tenemos la mejor materia prima. No sólo con nuestros frutos rojos sino también con nuestro Luis Felipe de la Palma del Condado o nuestros piñones de Bollullos. Al igual que los italianos tienen sus pistachos, nosotros tenemos nuestro piñón”, afirma Isabel López, regenta de heladería artesanal 19 palmeras.

Un atractivo que atrae cada vez a más amantes del helado de fuera de nuestra provincia y con el sello made in Huelva. “Hacía falta que en la parte de Andalucía se hiciera un buen helado y durante todo el año. Por eso comencé en este mundo. Para ofrecer el helado como alimento, no como un premio” cuenta con emoción Isabel. Y no es para menos ya que su heladería tocó la gloria con la punta de los dedos el pasado año tras alzarse con el primer puesto del prestigioso certamen heladero Gelato World Tour, que se celebró en Barcelona, gracias a su helado de milhoja.

Un concurso que tuvo como rivales a los 30 mejores heladeros del panorama nacional y ganó el nombre de Huelva. Una combinación de nata, merengue italiano y hojaldre que ideó María Isabel tiempo atrás hace delicias el paladar de los onubenses y ahora también de los españoles ya que esta heladería onubense se ha alzado con el 4º mejor puesto a nivel nacional y el 30º a nivel mundial.

“Yo tengo clientes de todos los sitios pero se nota mucho que cada vez la gente sabe apreciar mucho más un buen helado y te lo agradece con su presencia”, concluye Isabel.

Los helados asiáticos, alternativa para los más atrevidos

Pero dentro de las grandes variedades que se ofrecen dentro de un mercado tan amplio como el del helado, sin duda los helados asiáticos son los más llamativos. Si tuviéramos que definirlos con una palabra diríamos que son muy ‘instagrameables’.

Los helados asiáticos, con su peculiar y espectacular elaboración realizada en presencia del consumidor, sus llamativas formas y su colorida estética, trazada a base de salsas y toppings, han llegado para quedarse.

Como es el caso del puffle o gofre chino y que se traduce como ‘huevos juntos’ debido a la forma que adopta este gofre, elaborado en una plancha con forma de huevera. Algo originario del Hong Kong de los años 50. ¿El resultado? Una especie de gofre crujiente, y a la vez esponjoso que se rellena de helado y/o nata.

Nada que ver con la elaboración del helado tailandés. Sobre una plancha fría, que alcanza los 20 bajo cero, se ponen los ingredientes que elige el cliente (chocolatinas, galletas, frutas o salsas) y se añade una base líquida, normalmente leche desnatada o base de helado sin azúcar. A través de unas paletas de plancha, los empleados comienzan a desmenuzar los ingredientes elegidos que, junto a la base líquida, se van solidificando convirtiéndose en helado. Algo que ha servido como inspiración para otra oferta variada con acento onubense.

Así funciona Taco & Roll. “Abrimos cuando todas las heladerías cerraban. Fue un poco locura pero cuando más gente hay en Huelva es en invierno y la gente lo aceptó “, cuenta Israel Cayuela, propietario de Taco & Roll. Una empresa que lucha contra la temporalidad y que apuesta también por el helado más allá del verano.

Una idea importada que triunfa entre los onubenses. Sobre todo entre los más jóvenes gracias alas redes sociales. “Teníamos claro que teníamos que montar algo pero que tenía que ser diferente. Y buscando nos dimos cuenta que en América estaba tirando mucho así que decidimos apostar por ofrecerlo en Huelva. Estuvimos un año probando y preparando un producto que era bueno y a la gente le ha gustado”, afirma Israel.

Tiempos distintos los que corren donde una imagen vale más que mil palabras. “Hoy en día nos entra más el producto por los ojos que por la boca. Creamos una marca que iba a gustar y lo fácil era hacer el helado y meterlo en una tarrina pero nos complicamos y ofrecimos los tacos. Tanto en Huelva como en Punta Umbría ofrecemos algo único“.

Algo que ha cambiado por completo el concepto de helado clásico que todos teníamos en la cabeza y que ha provocado la evolución del producto a la par de la importación de costumbres y tradiciones de otros rincones del mundo.