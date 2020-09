Los docentes se someten a test masivos sin saber cómo afrontar la ‘vuelta al cole’

‘La vuelta al cole’ se vislumbra ya en el horizonte y sin embargo, los docentes y los centros educativos siguen dando palos de ciego en busca de una solución a los problemas que va a acarrear (y que ya está acarreando) el coronavirus.

Padres, profesores, equipos directivos… Todos siguen clamando al cielo en busca de soluciones que, según la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ya se encuentran sobre la mesa pero que no terminan de contentar ni a unos ni a otros. La fecha tope: el 10 de septiembre, fecha en la que comienza el curso escolar en Andalucía. La propia Junta de Andalucía se muestra confiada en un regreso “seguro y presencial” a las aulas y para ello presentará nuevos protocolos la próxima semana.

Los profesores se someten a test masivos

Sin duda es una de las grandes medidas de la Junta de Andalucía para poder afrontar la ‘vuelta al cole’ con el menor riesgo posible. Según la Consejería de Salud y de Educación, “se están realizando test rápidos de anticuerpos diferenciados IgM/IgG a los profesionales de los Centros Educativos de Huelva y provincia”. Todo ello de manera escalonada para evitar el colapso de las pruebas.

Los profesionales de las escuelas infantiles fueron los primeros en realizarse la prueba; siendo ésta el día 1 de septiembre. Tras ellos fueron los docentes de Primaria y concertados; que se someterán a los test los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre. Finalmente irán los de Educación Secundaria, adultos y enseñanzas de régimen especial los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Además, se habilitarán los días 10 y 15 de septiembre para los profesionales que la Delegación aún no le han remitido destino.

Los turnos se distribuirán en mañana y tarde en horario de 08.30 a 11.00 horas y de 15:00 a 20:00; respectivamente.

Dudas en los docentes sobre el inicio del curso

Mientras tanto, ¿qué ocurre con los docentes? Las dudas recorren los centros educativos. “Nosotros nos encontramos realizando un protocolo Covid que nos trae de cabeza porque lo que nos piden es inviable. Además, los niños lo respetan poco porque son niños” cuenta Sergio Cruz, docente y coordinador Covid. Algo que preocupa en los centro debido a la proximidad del inicio de curso y sobre todo ante la falta de información que existe entre los profesores. “A mí no me ha llegado ni una sola información directa a través de los centros. Todo he tenido que enterarme a través de los medios y del BOJA“, afirma Javier Cuesta, docente de Educación Primaria.

Una sensación de abandono bastante generalizada entre todos los maestros andaluces. “La Junta no nos ha dado nada conciso. Nos ha dado un protocolo muy general para que los centros lo adaptemos a nuestras circunstancias pero hay demasiadas cosas que son inviables. Nosotros no decimos que no queremos trabajar, como se está empezando a decir, pero tenemos que saber cómo actuar. Nos enfrentamos a algo nuevo y la sensación es de incertidumbre”, añade Sergio.

Protestas que se unen ante la falta de palabra de una Consejería de Educación que había prometido varios lotes de equipos de protección y materiales de desinfección. Una promesa más que se queda en el aire. “Nos dijeron que nos iban a mandar mascarillas, geles… No nos han mandado nada. Yo he hecho un encargo como secretario del centro para un mes o dos y me he gastado más de mil euros. No sé si nos darán una partida presupuestaria para subsanar el curso”, concluye Sergio.

Y es que el miedo también pasa factura en un sector bastante golpeado; donde muchos docentes (ya de una avanzada edad) tratan de no incorporarse mediante bajas médicas o excedencias al tratarse de pacientes de riesgo. “Los maestros somos un blanco muy fácil y el consejero no se está dando cuenta de que están fomentando que los maestros seamos un blanco aún más fácil” recalca Javier.

Algo que duele entre los profesionales de la educación debido a que no se cuenten con ellos en todo esto. “Creo que sí podemos estar preparados para un regreso a las aulas pero no se nos está comunicando nada, ni se cuenta con nuestra opinión. Todo se está haciendo demasiado tarde”, recalca Javier.

Marea Verde anuncia movilizaciones

El colectivo de defensa de la escuela pública Marea Verde Huelva asegura que mantendrá el calendario de movilizaciones en protesta por las medidas de la Junta para la vuelta a las aulas.

“A dos semanas de la vuelta al cole, lo único que esperamos de los distintos gobiernos con competencia en materia educativa, Gobierno Central y Junta de Andalucía es que garantice las medidas de seguridad necesarias para que nuestros hijos e hijas, nuestro alumnado y nuestros docentes puedan estar en un espacio seguro y tener acceso a una educación presencial con garantías sanitarias y de calidad”, afirman.

Dadas las circunstancias actuales en materia de Covid-19 en las que nos encontramos, el colectivo considera que ninguna de las administraciones competentes en materia de educación, Ministerio de Educación y Consejería de Educación, han puesto los medios para garantizar todas las medidas de seguridad para una vuelta al cole segura. Medidas específicas que este colectivo lleva reivindicando desde hace cinco meses para garantizar la distancia de seguridad y que sólo pasa por la bajada de ratio, el aumento de profesorado y profesional de apoyo y limpieza y la capacitación de infraestructuras auxiliares o alternativas para el aumento de aulas.

De este modo, Marea Verde anuncia que mantendrán las movilizaciones. Así, se manifestarán el próximo 5 de septiembre, partiendo a las 10.30 horas de la Delegación de Educación para acabar en la Delegación de Salud y Bienestar Social, pasando por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

A su vez, todas las Mareas Verdes andaluzas se concentrarán el 12 de septiembre en la capital sevillana. Para ello, hacen un llamamiento a la comunidad educativa a sumarse a estas acciones por una vuelta presencial y segura a las aulas.