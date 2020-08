Juanma Moreno: “Hay que evitar que el daño sea mayor, sobre todo en vidas humanas”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha enmendado hoy su ausencia en el gran incendio de Olivargas (Almonaster). Y de paso ha tratado de calmar la marejada creada por su consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que ayer soliviantó a muchos de los vecinos afectados por el fuego. Porque Carmen Crespo minimizó el desastre diciendo que las 9.000 hectáreas quemadas no tienen “mucho valor ecológico” o “un valor ecológico muy bajo”.

Antes de que llegara el presidente a la zona cero del fuego, Crespo había pedido disculpas: “No es menospreciar ni mucho menos esta zona rural importantísima de Andalucía y de España. Lo que queríamos decir es que no ha entrado en parque, y es la realidad que queríamos reflejar, lo cual no quiere significa que no tenga un valor incalculable”. De todas formas, las palabras de Crespo han generado una amplísima contestación social en las redes.

El presidente andaluz llenó de agradecimientos a todos los efectivos que trabajan en las operaciones de extinción y recordó el trabajo de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados.

El presidente andaluz reflejó el principal objetivo ahora mismo del operativo: salvar vidas y evitar que el daño sea mayor. Por eso se han evacuado ya más de 3.000 personas de once localidades de la Sierra y las cuencas mineras del Andévalo y Riotinto.

El presidente ha elogiado el trabajo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y extincíon y unidades militares que intentan apagar las llamas de un incendio que sigue descontrolado y provocando evacuaciones desde el término de Almonaster hasta Valverde del Camino.

Moreno destacó la coordinación, cooperación y colaboración plena entre las distintas administraciones: “Todos remamos y empujamos en la misma dirección y todos trabajamos con un solo objetivo, que es intentar evitar que el daño sea mayor desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista de medios materiales y enseres personales y, sobre todo, de vidas humanas”.

Ha señalado que se ha tenido que tomar la decisión de manera preventiva de evacuar a unas 3.200 personas de sus hogares, porque el principal objetivo en este momento es evitar que se pueda perder alguna vida humana.

El presidente calificó el incendio de “terriblemente complejo”, porque hay una orografía adversa y compleja; porque parte de la masa forestal son eucaliptos que prenden de manera rápida, y porque las condiciones climatológicas no han acompañado en los últimos días, debido a los fuertes vientos con rachas de hasta más de 50 kilómetros de horas”.

#Andalucía está en las mejores manos en la lucha contra los incendios. La audacia y experiencia de los técnicos están evitando daños mayores a los que ya ha causado el #IFAlmonasterLaReal. He querido trasladarles el respaldo de todos los andaluces en el Puesto de Mando Avanzado. pic.twitter.com/WXJugqx4Fz — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 30, 2020

Moreno no se fue sin dejar un mensaje de esperanza para el tiempo venidero, inmediato, eso sí: “dentro de la gravedad que tiene el incendio, somos moderadamente optimistas sobre que las condiciones climatológicas pudieran acompañar a lo largo de esta tarde y de mañana y se pudiera ir progresivamente estabilizando el incendio”.