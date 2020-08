El rompecabezas de la vuelta al cole: los centros, incapaces de diseñar el inicio de curso

Quedan poco menos de tres semanas para que comience el nuevo curso escolar y la única certeza que existe hasta el momento entre la comunidad educativa tiene 13 letras: incertidumbre.

Tras meses de confinamiento alejados de las aulas, profesores, alumnos y padres esperan impacientes la normativa de los centros para conocer cómo será el regreso a las aulas en mitad del rebrote.

Cabe recordar que la provincia de Huelva se ha enfrentado estos días al mayor repunte de casos registrados hasta el momento desde el inicio de la Covid-19. Por ello, la necesidad de información entre la ciudadanía se acentúa. En un momento convulso, el sector de la educación pide respuestas ‘claras y concretas’ para volver a estudiar con las máximas garantías de seguridad.

El interés por una vuelta al cole física y presencial es el denominador común entre profesores, AMPA y administraciones. Sin embargo, no todos están contentos con las directrices pautadas por la Consejería de Educación para afrontar la apertura del nuevo curso académico.

En diariodehuelva.es hemos hablado con la delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, Estela Villalba, para conocer, de primera mano, los pasos en orden cronológico que ha ido dando la Junta de Andalucía para establecer las medidas a seguir en los centros a partir de septiembre.

El 15 de junio, cuenta la delegada en Huelva, los centros recibieron las instrucciones pedagógicas para abordar el inicio de curso, que incluían todas las recomendaciones para llevar a cabo una labor tutorial mucho más intensa que otros años. “Instrucciones que indicaban cómo hacer todo ese refuerzo y esas adaptaciones individualizadas para recuperar los aprendizajes del tercer trimestre perdidos durante el confinamiento y elaborar nuevos planes de refuerzo para cada alumno”, explica Villalba.

El 6 de julio, continúa, se dan instrucciones por parte de la Junta desde el punto de vista organizativo. En estas instrucciones se les dice a los centros cómo hay que organizarlos. “Se informó de la creación de grupos de convivencia escolar, en el que se mueve un mismo número de alumnos y profesores que no tienen contacto con el resto de grupos de convivencia. Así, cada centro educativo, dentro de su estructura, organizará esos grupos de convivencia estable”, añade.

Con estas pautas, según aclara la delegada de Educación en Huelva, la administración andaluza ofrece flexibilidad a los centros para que puedan organizar el modo de proceder en el inicio de curso (entradas y salidas escalonadas, con diferentes espacios… ).

A su vez, afirma Villalba, el equipo directivo de los centros también cuenta con un documento de prevención de higiene y salud, con todas las recomendaciones higiénico sanitarias. “Este documento de medidas se está revisando estos días debido a las últimas actualizaciones en materia de salud. En este sentido, los centros recibirán, de manera próxima, un documento con las últimas recomendaciones en materia sanitaria de una forma concreta”, dice.

En este documento también se habla de que cada centro tiene que disponer de una Comisión Covid. “Una persona liberada de horas de docencia que se encargará de vigilar las medidas del centro y que estará en contacto con una enfermera de enlace que formará parte de la comisión”.

Con todo esto, los equipos directivos han estado trabajando durante el mes de julio con el asesoramiento de los inspectores. Este modelo base del plan de contingencia ahora será adaptado por cada uno de los centros en función de sus características.

Así, en la primera semana de septiembre, cada centro aprobará mediante una reunión del Consejo Escolar, el protocolo concreto a seguir.

“Ya todos los centros tienen organizado cómo se va a adaptar el protocolo y ahora en los primeros días de septiembre se aprobará de manera definitiva”.

“La gente se queja de tardanza, pero los profesores no estaban, hasta septiembre no están presencialmente en los centros. Es entonces cuando sabrán cómo será el inicio del nuevo curso”

La delegada de Educación en Huelva lamenta la “desinformación” de la sociedad con la vuelta al cole. “Lo que hay es mucha falta de información de todo. No vamos tarde. Los profesores aún no conocen cómo será el inicio de curso porque han estado de vacaciones. En verano solo trabaja el equipo directivo. En cuanto se incorpore el profesorado se llevará a cabo la labor de información a la comunidad educativa. Las medidas de seguridad, tanto personales como colectivas serán comunicadas.

Sin embargo, desde la Junta aseguran que no habrá una fecha oficial para informar tanto a familias como al profesorado de las medidas oficiales. “Cada centro educativo citará a las familias para informarlas, pero no hay una fecha oficial. Cada uno es un mundo”.

“Las familias tienen que implicarse”

Estela Villalba hace hincapié en la necesidad de aunar esfuerzos para contener el virus. “Tenemos que tener claro que nuestros niños se merecen volver al cole y tenemos que darle esa oportunidad para su futuro. Pero para eso todos tenemos que trabajar de la mano. Hay que hacer esa labor de concienciación de la familia. El centro escolar hará el esfuerzo de garantizar las medidas higiénico-sanitarias pero eso no sirve de nada si no va acompañado de las mismas medidas en el resto de ámbitos de la vida. Tenemos que concienciarnos para todas las actividades diarias . Nuestras actividades fuera del centro van a influir dentro de las aulas. Si fuera me olvido de todo, de poco sirve la normativa en las aulas. Todos tenemos que ser conscientes de que la vuelta al cole segura es una cuestión de todos, tenemos que ir todos de la mano dentro y fuera del cole”.

TEST AL PERSONAL DOCENTE Y REPARTO MENSUAL DE MASCARILLAS A TODOS LOS CENTROS

Tal y como cuentan desde la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva a este diario, se harán test a todo el personal (tanto al personal docente como a los no docentes), antes de que llegue el alumnado a los centros. Además, todos los centros educativos recibirán mascarillas e hidrogeles de manera mensual, durante todo el curso escolar, incluidas las guarderías (que no son de titularidad de la Junta).

Entre otras medidas, la Junta señala que ha contratado refuerzo de limpieza y personal docente extra en función del número de unidades de cada centro (hasta 4 profesores extra para realizar desdobles).

EL CURSO SERÁ PRESENCIAL EN INFANTIL Y PRIMARIA

Estela Villalba revela a este medio que toda la enseñanza obligatoria debe ser presencial y en primaria e infantil es vital. “El alumnado no está preparado para esa docencia telemática y una pantalla no puede sustituir el trato personal de un maestro. El proceso de enseñanza tiene un componente humano que no puede obviarse, va más allá de la transmisión de contenidos”, remarca.

PADRES Y PROFESORES VEN INSUFICIENTES ESTAS MEDIDAS

El colectivo de defensa de la escuela pública Marea Verde Huelva asegura que mantendrá el calendario de movilizaciones en protesta por las medidas de la Junta para la vuelta a las aulas.

“A dos semanas de la vuelta al cole, lo único que esperamos de los distintos gobiernos con competencia en materia educativa, Gobierno Central y Junta de Andalucía es que garantice las medidas de seguridad necesarias para que nuestros hijos e hijas, nuestro alumnado y nuestros docentes puedan estar en un espacio seguro y tener acceso a una educación presencial con garantías sanitarias y de calidad”, afirman.

Dadas las circunstancias actuales en materia de Covid-19 en las que nos encontramos, el colectivo considera que ninguna de las administraciones competentes en materia de educación, Ministerio de Educación y Consejería de Educación, han puesto los medios para garantizar todas las medidas de seguridad para una vuelta al cole segura.

Así, se manifestarán el próximo 5 de septiembre, partiendo a las 10.30 horas de la Delegación de Educación para acabar en la Delegación de Salud y Bienestar Social, pasando por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

LOS CENTROS NO LOGRAN PERFILAR EL “ROMPECABEZAS”

Pepi Conde, secretaria del CEIP Dolmen de Soto de Trigueros, explica la dificultad que ha supuesto para el equipo directivo diseñar el regreso a las aulas.

“Adecuar la normativa de la Junta a la realidad de nuestro centro ha sido una tarea complicada y llena de dificultades. Nos ha costado mucho organizar las entradas y salidas de los 600 alumnos manteniendo el distanciamiento de seguridad, así como adaptar la diversidad de horarios al profesorado en un centro bilingüe como el nuestro. A todo ello se le añade la dificultad que supone disponer de mesas TIC, integradas por dos alumnos. Se hace complicada la separación en aulas de hasta 26 alumnos”, explica.

Por su parte, José López, docente del IES Dolmen de Soto de la localidad ve el verdadero problema en la ratio de alumnos. “Mantener a 30 alumnos cuando las autoridades indican la reunión de 10 personas como máximo es una auténtica incongruencia. Si no se baja la ratio es difícil que en una clase de 50 metros no vaya a haber problemas de contagio, teniendo en cuenta que los pupitres son de dos alumnos. Por otro lado, es conveniente que hubiera un aumento de la plantilla en los centros, cosa que no se ha visto aún en Andalucía”, lamenta.

Con este panorama, los centros esperan a las novedades de la reunión del próximo jueves, entre la Ministra de Educación y las comunidades autónomas, en la que se aclararán cuestiones comunes para todo el país.

Pese a ello, en el municipio de Trigueros los directores, últimos responsables de los centros educativos, así como los equipos directivos y el conjunto de los claustros, aseguran que “no pueden asumir papeles para ámbitos en los que no son competentes –especialmente en lo referido a salud y prevención de riesgos laborales”.

Por ello, exigen una serie de cuestiones imprescindibles para la reapertura de los Centros Educativos de Trigueros, teniendo en cuenta las peculiaridades de los mismos y el número tan elevado de alumnado.

Así, han elaborado un escrito en el que aseguran que no pueden garantizar un entorno escolar seguro para el alumnado y familias ni para los trabajadores de los centros educativos.

Entre otras medidas, piden conocer con exactitud el plan de refuerzo de limpieza antes de abrir las puertas el 1 de septiembre; aseguran, además, que las direcciones de los centros no pueden responsabilizarse del diseño del Plan de actuación Covid-19, ni de las medidas sanitarias necesarias para afrontar una pandemia como la que sufrimos. Exigen, así, que la realización de dicho protocolo recaiga sobre el personal o empresas expertas en protocolos sanitarios; piden que el material higiénico-sanitario llegue a los centros antes de su apertura y exigen una solución factible para asegurar la distancia de seguridad que establecen las autoridades sanitarias ante el elevado ratio en los centros.

PRIMEROS PROTOCOLOS PUBLICADOS POR LOS CENTROS

En algunos centros privados de la capital ya comienzan a dar forma al nuevo curso académico.

En el centro onubense Alándalus (centro de Técnicos Deportivos en el que se imparte Formación Profesional de la Familia de la Actividad Físico Deportiva), esperan este curso la matriculación de más de 300 alumnos.

Por ello, ante la incertidumbre a causa del Covid, ya plantean distintos escenarios para afrontar la formación a partir de septiembre.

Clases presenciales en el centro educativo; Clases híbridas: teóricas no presenciales (Videoconferencias o Webinar) y prácticas presenciales en subgrupos de clase (entre 10-15 alumnos y alumnas) y clases online (en caso de dar positivo alumnos del centro).

“Estos escenarios están a expensas de aprobación por parte de la Inspección de Educación, y de adaptarlos a las instrucciones que se presumen que irán saliendo en las próximas fechas”, cuenta Antonio Gallardo Martínez, Director del C.D.P. Al-Ándalus y el C.A.E.D. Al-Ándalus.

Entre las medidas más importantes de contingencia y seguridad en este centro privado localizado en las instalaciones de la Hispanidad, destacan:

En el centro educativo: cartelería en todo el centro (informando de aspectos como el uso correcto de la mascarilla, lavado correcto de manos, distancia de seguridad, circulación por pasillos y espacios abiertos), señales de sentido de circulación en pasillos y patios, separación de los patios por clases para los recreos, establecimiento de dispensadores de gel hidroalcohólico en las aulas, almacenes y espacios deportivos, y jabón en los aseos, alfombras desinfectantes en las entradas al centro, desinfección de material, aulas y aseos cada hora, separación de las mesas en las aulas y ventilación de los espacios en todo momento, entre otras medidas.

(informando de aspectos como el uso correcto de la mascarilla, lavado correcto de manos, distancia de seguridad, circulación por pasillos y espacios abiertos), en pasillos y patios, separación de los patios por clases para los recreos, establecimiento de dispensadores de gel hidroalcohólico en las aulas, almacenes y espacios deportivos, y jabón en los aseos, alfombras desinfectantes en las entradas al centro, desinfección de material, aulas y aseos cada hora, separación de las mesas en las aulas y ventilación de los espacios en todo momento, entre otras medidas. Alumnado: Monográfico del plan de prevención , por parte de los tutores, los dos primeros días del curso, sensibilizando de las consecuencias de los diferentes comportamientos dentro y fuera del centro, toma de temperatura en la entrada al centro, uso obligatorio de mascarillas en el centro (el centro regalará dentro del equipamiento de este curso, mascarillas reutilizables al alumnado), limpieza con gel hidroalcohólico al inicio de cada clase, sitios fijos en el aula y evitar agrupamientos en los recreos entre otros.

, por parte de los tutores, los dos primeros días del curso, sensibilizando de las consecuencias de los diferentes comportamientos dentro y fuera del centro, toma de temperatura en la entrada al centro, uso obligatorio de mascarillas en el centro (el centro regalará dentro del equipamiento de este curso, mascarillas reutilizables al alumnado), limpieza con gel hidroalcohólico al inicio de cada clase, sitios fijos en el aula y evitar agrupamientos en los recreos entre otros. Profesorado: Se realizarán pruebas PCR al profesorado al inicio de cada trimestre. Como personal de riesgo, se les hará entrega de mascarillas FFP2 para las clases, todas las reuniones de claustro, equipo docente, departamento y tutorías, serán virtuales, evitando al máximo su exposición.

El responsable de este centro privado explica a diariodehuelva.es cómo ha sido el proceso de elaboración de esta normativa.

“Ha sido un verano muy especial, en el que el Servicio de Inspección educativa nos informó de que teníamos que realizar el protocolo antes del inicio de curso, por lo que en todo momento he estado pensando en ello, manteniendo reuniones con profesionales sanitarios, viendo las medidas que estaban tomando los restaurantes, hoteles, ayuntamientos, federaciones deportivas,… , leyendo las recomendaciones de investigadores y las medidas que han puesto en marcha en otros países que ya han iniciado el curso”.

-¿Cuándo se le comunicará al alumnado, profesores y padres?

-Seguiremos el mismo calendario y medios de comunicación que hemos venido teniendo en cursos anteriores: