La vuelta a las aulas: incertidumbre entre la comunidad educativa

El inicio del próximo curso escolar es una de las grandes incógnitas del momento. Tras meses de confinamiento alejados de las aulas, profesores, alumnos y padres esperan impacientes la nueva normativa del Gobierno, para la asistencia presencial a los centros educativos en septiembre.

Garantizar la salud del alumnado, evitar el riesgo de contagios y establecer medidas de seguridad ante la incertidumbre de un posible rebrote son cuestiones prioritarias para la comunidad educativa de cara al próximo curso.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?

A falta de una resolución oficial, de momento, el Gobierno se encuentra elaborando, junto a las comunidades autónomas y sindicatos un borrador de medidas.

Según fuentes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, por un lado, la Consejería del ramo ha recogido una serie de recomendaciones sobre organización pedagógica a través de un borrador en el que se está trabajando con sindicatos y asociaciones de directores (Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía -ADIAN- y Asociación Andaluza de Directoras-es de Centros Públicos de Educación Infantil , Primaria y Residencias Escolares -ASADIPRE). A todos ellos se les han pedido aportaciones.

Por otro lado, afirman desde la Junta a este diario, la administración andaluza también se encuentra elaborando, junto al Ministerio de Educación y al resto de comunidades autónomas, las medidas para la organización de las clases, el ratio de alumnado, la distancia de seguridad, el número de docentes… “En la reunión del día 11 de junio, el Ministerio presentó un borrador a las comunidades autónomas, pidió aportaciones y en eso estamos. Nuestra Consejería se encuentra trabajando en una mesa con la Consejería de Salud sobre estas aportaciones y cuando estén finalizadas serán remitidas al Ministerio”, explican a diariodehuelva.es

PROPUESTAS PARA LA VUELTA A LAS AULAS

Ninguna comunidad autónoma ha aprobado, a día de hoy, un protocolo de vuelta a las aulas para el próximo curso. Todas las regiones se han puesto manos a la obra, pero ninguna lo ha terminado ¿Las razones? Por un lado, la complejidad de las circunstancias; y por otro, la falta de directrices comunes dadas a las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Educación.

La vuelta de los alumnos en septiembre se empezó a tratar, de forma pormenorizada, el pasado jueves 11 de junio (86 días después de que se decretase el estado de alarma) en la reunión que mantuvo la Ministra de Educación, Isabel Celaá, con las comunidades autónomas.

¿Qué propone el Gobierno?

Según el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, “en los centros educativos deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”.

Además, según han ido informando desde sindicatos y medios de comunicación a lo largo de la última semana, en el documento tratado en la reunión con las comunidades, la Ministra propone que en Infantil y hasta 4º de Primaria, las clases sean “idealmente” de 15 alumnos, pero abre la mano a un máximo de 20.

Para el resto de cursos, no se especifica el máximo, por lo que el límite de alumnos por aula será el que permita la distancia de seguridad mínima entre alumnos (los citados 1,5 metros). Si un espacio, por ejemplo un salón de actos, permite más afluencia, se podrá hacer. La idea del Ministerio de Educación es que “todos los alumnos” vuelvan presencialmente si es posible, y si no, que lo haga el máximo número posible.

Todo apunta a que tampoco será obligatorio el uso de mascarillas en Infantil, ni entre 1º y 4º de Primaria “si se está con el grupo estable de convivencia”. A partir de 5º de Primaria la mascarilla sí será de uso obligado “cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, pero no cuando se esté sentado en la mesa”.

¿Cuáles son las aportaciones de la Junta al borrador expuesto por el Ministerio?

La Junta de Andalucía propone un retorno a las aulas con normalidad, algo que aprueban desde el Gobierno central. Así, en los dos primeros puntos de acuerdo se señala que los estudiantes deben volver en septiembre “en las fechas habituales” y con “unas pautas temporales similares a otros cursos académicos”.

Por otro lado, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha planteado a los sindicatos la posibilidad de que se adapten las programaciones didácticas estableciendo contenidos fundamentales que prevean posibles escenarios de educación presencial y a distancia. Además, Educación propone que se haga una evaluación de los alumnos al iniciar el curso, idea promovida por los sindicatos, para comprobar la efectividad de estos meses de teletrabajo.

A su vez, Educación propone la posibilidad de formar “grupos flexibles y refuerzos educativos, incluso, con un segundo profesor en el aula”, señalan desde el sindicato independiente de trabajadores ANPE. Y, además, se ha hablado de “establecer marcos horarios de actividad presencial y no presencial, así como la posibilidad de que las reuniones de coordinación docente se hagan de manera no presencial, en el caso de suspenderse la actividad lectiva”.

Unas cuestiones que todavía están abiertas a las sugerencias de los sindicatos.

En todo caso, lo que no ve factible la Junta de Andalucía es la distancia marcada por la Ministra. La Junta andaluza asegura que para cumplir con la distancia impuesta de 1,5 metros entre niños, debería contratar 30.000 nuevos profesores, al tener que desdoblar prácticamente sus aulas. Solo eso supondría un desembolso de 1.000 millones de euros que no puede afrontar.

LAS PARTES IMPLICADAS OPINAN

La Federación de Enseñanza de CGT manifiesta su “absoluta repulsa” ante las medidas para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021 acordadas por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Aseguran que el borrador presentado por la Consejería de Educación no garantiza, en absoluto, la salud y seguridad de la Comunidad Educativa.

Según CGT, en el borrador no solo no se concretan las medidas que se deben tomar, sino que deja toda la responsabilidad en manos de las directivas y profesorado de cada centro.

El sindicato exige que la Consejería se comprometa a contratar más personal, ya que las tareas burocráticas (del PAS, de las directivas, departamentos, coordinaciones, tutorías… y en definitiva, de toda la plantilla) se duplicarán.

Igualmente, considera que la Administración debe cumplir sus propias normas y reducir las ratios. Si ya antes del confinamiento era inaceptable que hubiese grupos por encima del límite legal permitido, pretender ahora que se mantenga la distancia de seguridad en los mismo metros cuadrados y con las mismas personas es simplemente imposible.

CGT considera “inaceptables” estas medidas que el Gobierno andaluz pretende llevar a cabo. Por ello, hace un llamamiento a toda la Comunidad Educativa para secundar una posible huelga en septiembre si no se adoptan medidas sanitarias y de seguridad concretas: el descenso de las ratios que permita el mantenimiento de la distancia de seguridad entre todas las personas de un aula; el aumento de inversión en recursos materiales y humanos; destinar todos lo fondos a la escuela pública, no a la privada y la provisión de material sanitario por parte de las administraciones (no de las directivas).

En algunos colegios de la provincia de Huelva, como el CEIP Fray Claudio de Trigueros, la incertidumbre es máxima.

Pepi Conde, secretaria del centro, asegura que a día de hoy, todavía no han recibido instrucciones directas de la Junta. “Solo hemos oído algunas propuestas (a través de las redes sociales) del Ministerio como bajar la ratio, garantizar el uso de gel hidroalcohólico o establecer una distancia de seguridad. Pero entendemos que son medidas muy complicadas, ya que bajar la ratio implicaría más inversión en profesorado, pero también en espacio, ya que los centros no tienen espacio suficiente para desdoblar, al menos que se den clases mañana y tarde. Sin embargo, tampoco sabemos cómo esto afectaría a las familias, ya que la mayoría tiene que trabajar por las mañanas”.

Dice la secretaria del colegio que la sensación que están viviendo, tanto profesores como padres, es de impotencia al no saber qué hacer, ya que no existen instrucciones claras y no saben si el coste de las medidas a adoptar las tiene que asumir el centro o si van a recibir una asignación específica. “No hay nada, entonces es muy complicado hacerse una idea concreta de cómo será la vuelta al cole. Solo nos queda esperar y ver qué sucede”.

Por su parte, desde el IES Dolmen de Soto de Trigueros, ven muy difícil la adaptación del alumnado a las normas de distanciamiento: “Los pupitres de los alumnos son de dos personas, por lo que si dos alumnos se sientan juntos, sería imposible respetar la distancia de separación de 1,5 m. Si la ratio baja a 15 alumnos, que son los pupitres dobles que pueden caber en un aula, sí sería posible. Pero para ello habría que respetar este ratio”, cuenta a diariodehuelva.es José López, director del centro educativo.

Muchas incógnitas que resolver y, de momento, ninguna certeza. Lo que sí está claro es que la pandemia del coronavirus se ha llevado por delante el modelo de escuela que ha existido en los últimos siglos.

Ahora, las medidas de higiene y distanciamiento social dejan obsoletos los edificios escolares, ya que no cabrán todos los alumnos que cabían en marzo. Por la misma razón, tampoco valdrán ya los horarios de los colegios, el currículum o la metodología pedagógica. Ahora, hasta la relación social entre alumnos y profesores será distinta, con una enseñanza marcada, más que nunca, por la tecnología.

Con todo, el final del curso 2019-2020 está siendo, cuanto menos, atípico. Sumidos en la incertidumbre, los alumnos finalizan su formación desde casa sin conocer cuáles serán las pautas de cara al nuevo curso.