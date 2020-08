Aprobada la moción de censura en el Ayuntamiento de Manzanilla contra el alcalde del PP

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Manzanilla ha aprobado la moción de censura presentada por el PSOE de Manzanilla, Independientes por Huelva (IxH) y Todo por Manzanilla (TxM) contra el alcalde del PP, Javier Serrano.

Así, aprobada la moción, ha tomado posesión como alcalde el portavoz del PSOE en el Consistorio y anterior alcalde, Cristóbal Carrillo. El pasado día 30 de julio el PSOE, IxH y TxM presentaron la moción de censura en el Ayuntamiento de Manzanilla “para dar al pueblo estabilidad con un gobierno fuerte, cohesionado, con un proyecto de presente y de futuro y que mire por el bienestar de los ciudadanos”.

En el pleno celebrado hoy ha tomado posesión como alcalde Cristóbal Carrillo, quien se ha congratulado de que el PSOE “haya vuelto a tener la alcaldía como correspondía con los resultados electorales de 2019″. “Hemos conseguido una mayoría estable que dé estabilidad al gobierno municipal y a los vecinos de Manzanilla“, ha continuado, antes de remarcar que es importante que en este recorrido que hagan con sus socios de gobierno “se dé un giro de 180 grados” para devolver a la política municipal “a la línea de la que nunca debió salir”.

El senador socialista Amaro Huelva ha recordado que el PSOE “lo que ha hecho hoy es poner negro sobre blanco”, es decir “lo que dijeron los vecinos en las urnas”, de manera que el PSOE “ha sacado a los manzanilleros de un estado de latencia, en el que era difícil vivir”. A su juicio, el municipio de Manzanilla estaba “totalmente parado”, por lo que ahora proponen a los vecinos es “un futuro en el que todo el mundo prospere” y que “se crean que pueden tener un futuro mejor”.

Reacción PP

Por su parte, el hasta hoy alcalde Javier Serrano ha expuesto que la moción ha prosperado “en contra del pueblo que está en la puerta gritando que no quieren que se vaya el alcalde actual”. En este sentido, se ha mostrado convencido de que han primado “intereses personales” en lugar de los generales. “Hemos luchado hasta el final y he puesto el cargo a disposición para irme pero no lo han aceptado”, ha agregado, lamentado que “se prioricen los intereses personales sobre los del pueblo”.

Asimismo, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado que la moción de censura en Manzanilla suponga “ir en contra de los intereses de los vecinos y del municipio después de un año de trabajo incansable”.

González ha denunciado que “el nuevo gobierno no se sostiene después de ver el apoyo incondicional de los vecinos de Manzanilla al popular Javier Serrano, que incluso propuso a los partidos independientes que han apoyado la moción de censura “dar un paso al lado y renunciar a ser alcalde porque lo importante, por encima de todo, es Manzanilla”. “Se ha comprobado que los intereses que hay detrás de esta moción no son los intereses del municipio, sino los de un PSOE y sus socios de alianza que anteponen los sillones a la buena dinámica de recuperación en la que se encontraba Manzanilla”.

Asimismo, el presidente popular ha señalado que ve en la moción de censura presentada por el PSOE, Independientes por Huelva (IxH) y Todo por Manzanilla (TxM) el “mismo modus operandi” que aplicaron los socialistas en otros municipios de la provincia para “cambiar alcaldías”.

González ha resaltado “la entrega” durante este año de los populares de Manzanilla y su alcalde a la cabeza, Javier Serrano, para que “ningún vecino y vecina de la localidad se quede atrás” debido a la crisis provocada por el Covid-19. Para el popular hace un año “Manzanilla pidió un cambio en las urnas, votaron que no querían que el PSOE volviera a gobernar en el municipio y pensaron que la mejor opción era el Partido Popular, sin embargo esta moción de censura es un freno a las expectativas de muchos vecinos de Manzanilla”.