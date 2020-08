Yaimil: “He fichado por el Recreativo porque tiene una afición de locos”

Una de las sorpresas agradables del inicio de la pretemporada del Recreativo de Huelva está siendo Yaimil Medina. El futbolista venezolano ha llegado a la Ciudad Deportiva del Decano en un óptimo estado de forma tras jugar el ‘play-off’ con el Marbella y desde el primer día se le nota su ilusión por ser un jugador importante y lograr el ascenso con el combinado onubense.

-¿Qué tal sus primeros días en Huelva?

-Antes de nada quiero agradecer a los aficionados por el recibimiento que me han dado. Estoy muy contento de estar aquí y me siento muy cómodo. Desde que llegué, la gente ha estado enchufada, escribiéndome para darme la bienvenida. Estoy muy contento y tengo muchas ganas de jugar.

-¿Cómo han sido estos primeros días de entrenamiento?

-Yo jugué recientemente el ‘play-off’ de ascenso con el Marbella, así que realmente no he parado. Me he sentido muy bien físicamente y muy cómodo con mis compañeros. Son un grupo sano de jugadores que han tenido recorrido y se ve que son buenas personas, tanto dentro como fuera del campo.

-¿Qué motivos le animaron a fichar por el Decano?

-Uno de los motivos fue que sea un club tan histórico. Es un club que estuvo en Primera División y tiene una afición de locos. Esos fueron los principales motivos que me animaron a venir aquí y por los que me voy a dejar la piel por estos colores.

-¿Cuáles son sus principales características como futbolista?

-Me considero un jugador rápido, desequilibrante y con visión de juego. Me gusta buscar el área y el gol, así como dar asistencias a mis compañeros.

-¿Cuál es su objetivo para esta próxima temporada?

-Quiero ayudar en todo, llevar al equipo a pelear por cosas importantes, estar entre los primeros y subir a este club a donde se merece.