El Recre IES La Orden rompe su silencio para “tender la mano” a la FESBA

El Recre IES La Orden rompe su silencio. El conjunto onubense al fin se ha pronunciado tras su polémica exclusión de la Liga Nacional de División de Honor, para señalar en un comunicado oficial que su expulsión del campeonato es una “desacertada decisión“, que se debe a “una cuestión de interpretación en la aplicación de los reglamentos” por parte de la Federación Española de Bádminton (FESBA).

En este sentido, el club asegura que, “de acuerdo con nuestro criterio e interpretación de los reglamentos federativos vigentes“, ha dado “todos los pasos oportunos a fin de poder competir en la Liga Nacional de División de Honor“, por lo que “no debe ni puede quedar excluido de disputar el Campeonato por una cuestión de interpretación en la aplicación de los reglamentos de la FESBA“.

Tender la mano

El Recre IES La Orden “tiende la mano a la FESBA para que inscriba al vigente Campeón de la Liga. No se trata de culpar a nadie ni de si la interpretación que hace la FESBA de sus reglamentos es más o menos acertada que la que hace el IES La Orden. Se trata de que una disquisición de carácter administrativo, no acarree unas consecuencias de una gravedad tan sobresalientes como la que conlleva la no inscripción de nuestro club“.

Rueda de prensa

Así mismo, el club anuncia que “en breves fechas convocaremos a una rueda de prensa” para “responder a todas las dudas“. Una medida que, “por prudencia, hemos preferido aplazar a fin de no generar tensiones que pudieran ser perjudiciales para alcanzar una solución al problema que se ha suscitado a raíz de la decisión de la FESBA de no inscribir al Recreativo IES La Orden en la Liga Nacional de División de Honor“.

Agradecimientos

Por último, el IES La Orden “agradece profundamente a las instituciones el apoyo que nos están mostrando, en especial al Pleno del Ayuntamiento de Huelva y a la Diputación Provincial“, así como “a los medios de comunicación y al gran número de aficionados que personalmente y a través de redes sociales nos han manifestado su solidaridad ante lo desproporcionado de las consecuencias“.