Huelva aguanta sin rebrotes de Covid-19 en medio de una España con cientos de casos nuevos

La pandemia de coronavirus que va ocupando poco a poco el mapa de España y Andalucía con sus brotes sigue dando tregua de momento a la provincia de Huelva.

Según los datos que aporta cada día la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, no se han producido nuevos contagios en la provincia onubense en las últimas 24 horas. Por lo que Huelva sigue anclada en los 423 casos positivos por pruebas PCR.

La noticia es llamativa pues en los últimos días se están haciendo varios miles de pruebas a las temporeras marroquíes antes de embarcar hacia su país de origen y, hasta ahora, en el contingente de trabajadoras no se han dado ni se conocen casos de Covid-19.

No obstante hay que ser cautos pues en fin de semana no se suelen reportar nuevos casos a no ser que se trate de un brote significativo que obligue a actuar a las autoridades.

En total, 223 personas en Huelva han tenido que ser ingresadas en los hospitales de la provincia a causa de la Covid-19, 31 de ellas en UCI. Actualmente en Huelva queda una sola persona ingresada por padecer coronavirus. 490 personas se han curado ya y han fallecido 49 personas a causa de la pandemia.

Las cifras ‘tranquilas’ de Huelva contrastan con lo que está ocurriendo en Andalucía y en provincias como Córdoba que hasta hace pocos días se encontraba en la misma situación de calma y control que Huelva. Allí una fiesta lo ha descontrolado todo.

Andalucía registra 21 brotes activos de coronavirus Covid-19 en Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Jaén y Sevilla con un total de 383 casos confirmados (58 más en 24 horas) al registrar un nuevo brote en Granada -el octavo brote activo en la provincia- con nueve afectados y sumar 37 nuevos positivos en el brote de la discoteca de Córdoba, que alcanza los 73 afectados, según ha informado este domingo la Consejería de Salud y Familias.

El brote detectado en Córdoba, vinculado a una fiesta juvenil celebrada el pasado viernes en capital y a la que asistieron 400 personas, ha sumado 37 nuevos afectados, alcanzando la cifra de 73 positivos en Covid-19