Los auxiliares de playas en Huelva: “No todo el mundo respeta”

En un verano atípico, marcado por el miedo al contagio y las medidas extremas de seguridad ante el Covid-19, la Junta de Andalucía presentaba el pasado mes de junio el Plan de Playas Seguras.

Un dispositivo en el que la administración andaluza ha invertido 34,5 millones de euros para toda la costa de Andalucía y que en Huelva ha permitido la contratación (hasta el próximo 15 de septiembre) de 476 auxiliares de playa, once vehículos Pick-up, cinco buggies, siete torres de vigilancia, dos embarcaciones zodiac, 18 quads, tres motos de agua, 2.053 pasarelas, 71 tubos de rescate, 24 latas de rescate y 14 aros salvavidas.

A pesar de que el ente autonómico considera fundamental la presencia de estos profesionales en los términos costeros para informar y controlar el cumplimiento de las medidas anti-Covid, son muchos (ciudadanos de a pie y partidos políticos) los que, durante el último mes, han puesto en tela de juicio la necesidad real de estos “vigilantes”, así como el proceso de selección del personal por parte de la Junta. Partidos como el PSOE, por ejemplo, han llegado a criticar el “excesivo” sueldo que van a cobrar los auxiliares (en torno a 1.900 euros, aseguran).

En diariodehuelva.es conocemos la verdadera labor de estos auxiliares, visitando a dos profesionales en la playa de La Antilla (Lepe).

Macarena González cuenta que su labor principal es informar a los usuarios de la playa para que cumplan las medidas de seguridad por la pandemia. “Hoy es el primer día en el que es obligatorio ponerse la mascarilla en la playa y nos estamos encontrando que, verdaderamente, la gente está concienciada y cumple”, asegura.

Sin embargo, otro de los auxiliares de esta playa, Juan Alberto Gómez, recuerda que si alguno es “pillado” sin la mascarilla mientras da un paseo por la playa, puede optar a una multa de 100 euros.

A través de una aplicación móvil, informan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Emergencias 112 Andalucía, de las diferentes incidencias. “Nosotros solo tenemos la potestad de informar. Si pasa algo muy grave, damos parte y es la Policía la que se encarga de gestionar el incidente. Pero, por lo general, la ciudadanía suele acatar las normas”, explica Juan Alberto.

Los principales incidentes están relacionados con la prohibición de perros y con los deportes de contacto. Los mayores son los más concienciados, mientras que los jóvenes, en muchos casos, no respetan del todo la figura de los vigilantes.

“Verdaderamente, nuestra función está siendo muy importante, ya que intentamos que se lleven a cabo las medidas de seguridad, pero sí es verdad que, aunque la mayoría respeta, otros hacen oídos sordos”, lamenta Macarena.

Con respecto a las críticas por el sueldo del personal y sus funciones, los jóvenes aseguran que realizan un trabajo concienzudo, exponiéndose a altas temperaturas, cada día a pie de playa, para velar por la normativa y garantizar la tranquilidad en las playas. “Estamos trabajando duro, contentos de contribuir en este difícil momento. Con respecto al sueldo, aún no sabemos qué cantidad vamos a cobrar. No nos han informado. Desde que comenzamos a trabajar todavía no hemos cobrado. Lo haremos a finales de este mes”, recogen.

Los jóvenes agradecen la oportunidad laboral y disfrutan con su labor cada día, poniendo sus conocimientos y profesionalidad a disposición de todos aquellos que estos días vienen a disfrutar de sus vacaciones a la costa onubense.