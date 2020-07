Aracena tendrá Noche Blanca de la Cultura con formato reducido y nuevos escenarios

La Noche Blanca de la Cultura se ha convertido, en su corta vida, en una de las citas ineludibles del verano en Aracena. Por ello, el Ayuntamiento ha apostado por mantenerla y adaptarla a la normativa del Covid-19, manteniendo el nivel de calidad de los espectáculos, aunque sacrificando su formato, que conducía en un pasacalles de fiesta y color a los espectadores de un lugar a otro del municipio, atrayéndoles con música, danza, circo y otras artes escénicas a los emplazamientos más céntricos y concurridos, desde el Castillo, el Recinto Ferial y otros lugares inéditos hasta la Plaza Marqués de Aracena, el epicentro de la fiesta cultural.

Este año, la fórmula de presentación cambia buscando escenarios más íntimos, al aire libre, aforables y menos céntricos, para evitar aglomeraciones incontrolables, y reduciendo el número de espectáculos a tres, la mitad de otros años.

Así, el próximo sábado 18 de julio, la Plaza de Santo Domingo, que ya ha servido de escenario al Festival de Danza ‘Huellas’, será el punto de arranque de la Noche de la Cultura, con un espectáculo infantil de circo de la compañía LANORDIKA CIRCO, bajo el título de ‘Rojo estándar’ (21 horas).

Desde ahí, con un margen de tiempo de unos 15 minutos, el público se trasladará al Parque Municipal Arias Montano (entrada por C/ José Andrés Vázquez), para disfrutar de un espetáculo que sólo una vez se ha ofrecido en Aracena, un concierto de fado del Grupo MINHA LUA bajo el título ‘Fado y otras emociones’ (22 horas).

El broche de oro lo pondrá un concierto de swing en el auditorio de la Piscina Municipal de manos del grupo THE DIXIELAB, que ofrecerá su repertorio ‘Hear me talking to you’ (23.30 horas).

Los tres espacios donde se desarrollará la actividad tendrán un aforo limitado (incluida la Plaza de Santo Domingo). La entrada será por invitación, que se podrá recoger en la oficina del Teatro desde el lunes 13 al viernes 17, de 10 a 13 horas (máximo 4 invitaciones por persona). Si quedan existencias se darán en el acceso de cada espacio hasta completar el aforo. El uso de mascarilla será obligatorio.

Cada año, la Noche Blanca suma a los espectáculos una exposición al aire libre. Esta edición, igualmente la Concejalía de Cultura ha adaptado este aspecto, ofreciendo la muestra de fin de curso del Taller Municipal de Pintura en la Sala de Exposiciones del Teatro, donde se podrá controlar el aforo.

Las alumnas de este aula han seguido sus clases de forma online durante el confinamiento, dirigidas por la artista y monitora Lola Romero, y ofrecerán su resultado desde el 16 de julio hasta el 2 de agosto, de miércoles a domingo en horario de 21 a 23 horas. Será el complemento pictórico a la gran noche de la Cultura en Aracena.