Pepa González Bayo acusa al PP de usar técnicas mafiosas tras inventarse una denuncia falsa

La senadora del PSOE por la provincia de Huelva, Pepa González Bayo, ha acusado hoy al PP de inventar una denuncia falsa contra ella para intentar por todos los medios que la moción de censura en Cartaya no prospere. “El PP -ha asegurado González Bayo- no tiene ningún pudor en usar técnicas mafiosas para impedir decisiones y acuerdos, como esta moción de censura que ha unido a tres fuerzas políticas que tienen la mayoría por decisión de la ciudadanía de Cartaya”.

“En este juego sucio -ha apuntado González Bayo- participan la secretaria general del PP en Andalucía, Loles López, el propio alcalde actual de Cartaya, Manuel Barroso, y nos tememos que incluso el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva, Alvaro Burgos, quien habría podido permitir que de su delegación salga documentación oficial con la que se pretende elaborar información falsa para poner en duda mi trabajo y mi honestidad en la Delegación de Medio Ambiente (hoy integrada en Agricultura) entre los años 2013 y 2015 cuando fui delegada provincial, así como la honestidad de los funcionarios que allí trabajan”.

Según González Bayo, “estas tres personas -a sabiendas- no han dudado en construir unos hechos sobre mí que son completamente falsos. Han mentido gravemente sobre los años en los que fui delegada de Medio Ambiente en Huelva para imputarme unos hechos con los que jamás he tenido relación. Ante esta denuncia falsa, la senadora del PSOE por la provincia de Huelva ha anunciado hoy que tomará “con urgencia todas las medidas legales posibles contra estos responsables políticos para que paguen todas las consecuencias de este acto infame con el que han querido manchar mi nombre y mi reputación al frente de los cargos institucionales que he ocupado por mandato de la ciudadanía”.

En este sentido, Pepa González Bayo ha afirmado que “los hechos que me asignan Loles López y Manuel Barroso durante mi etapa como delegada de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva son completamente falsos, algo que también conoce perfectamente el delegado de Agricultura en Huelva. A este respecto ha asegurado que “cualquier resolución que afecte a un familiar de un delegado o delegada territorial de la Junta de Andalucía, tal y como marca la Ley, no habría podido contar con mi participación ya que como delegada no podría haber dictado resolución alguna y la misma habría tenido que pasar a una instancia superior dentro de la entonces Consejería de Medio Ambiente”.

Pero lo más grave -ha incidido González Bayo- “es que para imputarme una serie de hechos no han dudado en mentir incluso acerca de los años que fui delegada de Medio Ambiente en Huelva. Han afirmado que ocupé este cargo entre 2003 y 2015, cuando la realidad es que lo fui entre octubre de 2013 y octubre de 2015. En el colmo del ridículo y la desesperación me imputan hechos anteriores a 2013 cuando yo no era delegada de Medio Ambiente y además implican a funcionarios públicos que jamás habrían podido firmar nada de lo que dicen en su denuncia”.

Según la senadora socialista, todo este montaje se ha urdido dentro de la hoy Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva que está en manos del PP y donde están las competencia de medio ambiente. “El delegado Álvaro Burgos y el alcalde de Cartaya tienen que explicar qué familiar directo de un miembro del equipo de Gobiernode Cartaya que trabaja en esta delegación ha maniobrado internamente para aportar una documentación con la que construir estas acusaciones falsas”.

Para Pepa González Bayo, “esta situación la conoce perfectamente la secretaria general del PP en Andalucía. Sin embargo, tiene la desfachatez de presentarse con el todavía alcalde de Cartaya para protagonizar un ridículo espantoso en los juzgados de Ayamonte. Imagino que la denuncia dentro de su desesperación la ha firmado el señor Manuel Barroso en solitario, desconociendo que los juzgados de Ayamonte no son competentes para atender unos hechos como los que expone”.

Sobre ello, Pepa González Bayo ha manifestado que “presentarse en Ayamonte solo persigue la foto y hacerme daño personal y político. Saben perfectamente que en todo caso tendría que haber denunciado los supuestos hechos en los juzgados de Huelva capital, ya que la Delegación provincial de Medio Ambiente (hoy integrada en Agricultura) tiene su sede en Huelva”. Asimismo, ha denunciado “el especial gusto de Manuel Barroso por usar siempre la figura de unos supuestos anónimos que son siempre los encargados de hacerle llegar documentación, y de provocar hechos y situaciones que ya son irrisorias”.

Otra forma de hacer política

Pepa González Bayo ha hecho también un llamamiento a la necesidad de defender otra manera de hacer política. “Actuar con estas formas no es admisible”, ha señalado. “Por ello, muestro mi más absoluta disconformidad y distancia con esta manera de proceder en el que todo vale para conseguir que en Cartaya no haya un cambio de Gobierno. Es impresentable que el señor Barroso lleve días dispuesto a usar cualquier estrategia para atacar a los 9 concejales del Ayuntamiento de Cartaya elegidos por el pueblo que respondiendo a la demanda de la ciudadanía se han unido para hacer posible un nuevo equipo de Gobierno que devuelva a Cartaya a la senda del progreso económico y el bienestar social”.

En su opinión, “a la vista de todo esto ha quedado claro que el PP lo único que quiere es detener que el próximo lunes el PSOE, que ganó las elecciones, Izquierda Unida y Ciudadanos materialicen su mayoría para hacer posible un nuevo Gobierno que saque a nuestro pueblo del abandono en el que lleva todos estos años y que haga de Cartaya un lugar más abierto y transparente”.