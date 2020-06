Primeras multas en Punta Umbría por no usar mascarillas

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Punta Umbría, Alejandro Rodríguez, ha confirmado a WiHuTV que desde este pasado fin de semana la Policía Local “está actuando y se va a comenzar a denunciar a las personas que no lleven mascarillas y no guarden la distancia de seguridad”. Así, ha añadido que “ya hemos puesto 7 denuncias por no usar la mascarilla”.

En este sentido, Rodríguez ha expuesto que “tenemos habilitadas patrullas peatonales que irán por la calle Ancha y zona céntrica, para poder denunciar cualquier incidencia que consideren objeto de sanción. Así las sanciones pueden ir desde los 100 euros, a cantidades mucho más elevadas debido a la reiteración”.

Por otro lado, el concejal ha solicitado “colaboración de la ciudadanía porque el Covid-19 no se ha marchado, hay que mantener la distancia de seguridad, mascarillas, y mucha responsabilidad”. Por ello, “hacemos especial hincapié en el uso de las mascarillas, que sean capaces de cumplir con las normas, mantengan las distancias (para las que hemos colocado señales en el propio suelo). Por ello, pedimos responsabilidad a la ciudadanía respecto a las pautas que se marquen”.

Por último, respecto a las medidas de seguridad e higiene en los locales de esparcimiento y hostelería, Rodríguez ha explicado que “hemos tenido reuniones con ellos exponiéndoles que son ellos los responsables en sus propios locales. No estamos teniendo problemas, están realizando un trabajo fantástico con una gran organización”.