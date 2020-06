El ofrecimiento de un voluntario de Isla Cristina destapa las dificultades que sufren las personas en aislamiento

El ofrecimiento de un joven de Isla Cristina que superó el coronavirus a ayudar a sus vecinos de Lepe para que superen las dificultades del aislamiento ha puesto de manifiesto una vez más lo difícil que es para los pacientes que sufren la enfermedad encarar el día y afrontar cosas tan simples como sacar la basura a la calle para frenar la cadena de contagios.

En su sentido mensaje en las redes sociales escribe:

“Hola buenas tardes, soy Ignacio Raya el chaval de Isla Cristina que cogió también el virus que ahora ataca a vuestro pueblo. He intentado conseguir el número del alcalde o de algún concejal de vuestro ayuntamiento a través de algunos de los muchos amigos que tengo en Lepe, pero lógicamente o no lo tienen o preferían no dármelo puesto que es algo personal”.

El joven añade que “solo quería deciros que de esto se sale y en segundo lugar deciros que podéis contar conmigo sin problema para lo que necesitéis puesto que la gente que está aislada necesitarán cosas y yo en teoría soy “inmune” (tengo anticuerpos). Por ejemplo tirar la basura de las personas aisladas puesto que eso es una cosa que a mi me causó problema porque no podía salir y yo tenía en casa una compra grande pero no podía salir para nada. Aunque el alcalde de Isla se porto muy bien en todo momento y habló con Gihasa y me pusieron un contenedor en mi esquina, pero como estaba un poco alejado decidieron ponerme una papelera en mi puerta que venía a vaciármela cada dos días”.

El joven ofrece hasta su número de teléfono (608835488). Podéis llamarme de verdad sin problema para lo que necesitéis como si es para llevarle algo a la persona que está ingresada puesto que trabajo en el hospital Juan Ramón Jiménez y no me importa pasar me por él infanta Elena.

Sin más un saludo y fuerza