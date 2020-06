La Merced ultima celebrar festejos taurinos durante las fechas de Colombinas

No hay nada cerrado aún pero Huelva puede convertirse en una de las primeras plazas que celebren un ciclo taurino después de decretarse el levantamiento del estado de alarma tras remitir la pandemia de coronavirus.

Esa es la intención que tiene la empresa Espectáculos Taurinos que gestiona el coso de La Merced y así lo ha manifestado uno de sus gestores, Carlos Pereda, en una conversación mantenida este martes con diariodehuelva.es. Porque Pereda tiene muchas ganar de dar toros y “que no pase el año en balde”.

Como el lunes pasado salió del chiquero oficial la nueva normativa que regirá los festejos taurinos, ya con la participación de la Junta de Andalucía, que dicta un aforo del 50%, los empresarios onubenses andan haciendo números y ven que es posible organizar algo. “Nosotros estamos deseando”, dice Carlos Pereda. Y avanza que en una semana más o menos “podemos tener decidido qué y cuándo“. Aunque las fechas más seguras que se barajan para programar tarde de toros en el coso mercedario serían en la semana clásica de Colombinas aunque no haya feria propiamente dicha en el recinto junto al Ensanche.

El objetivo de la empresa de La Merced es mantener la fecha de los festejos, sobre el 1 y 2 de agosto, aunque no esté cerrado el espectáculo.

El caso es que el aforo del coso de la Vega Larga es de 7.500 espectadores por lo que, debido a la nueva normativa, se quedaría con 3.500 espectadores. Carlos Pereda piensa que con esas cifras pueden salir los números: “sería viable, pero hay que hablar antes con los toreros, de lo contrario sería imposible. Contar también con los ganaderos y con todo el personal, porque si el aforo se reduce el 50% tiene que haber un 50% de gastos para hacer posible la celebración del festejo”.

El riesgo es alto porque un festejo taurino con primeras figuras como las que acostumbran a contratar en Huelva cuesta varios cientos de miles de euros.

“Todo el mundo debe colaborar, el empresario, el torero, el ganadero. Se trata de repartir lo que haya. Los toreros tendrán que amoldarse a la nueva situación y si hay un 50% de aforo tendrán que contar con un 50% de honorarios”, insiste el empresario.

Carlos Pereda confía en organizar toros este año en una plaza que se quedó esperando el festejo organizado por la Fundación Laberinto para el 28 de marzo pasado. Pero una pandemia inesperada se ha convertido en el principal enemigo de la tauromaquia, al igual que otros sectores que están sufriendo como nadie las consecuencias del cierre de espectáculos y negocio.

La empresa, los empresarios que gestionan el coso de La Merced, tienen ilusión y aseguran que conseguirán que Huelva tenga toros muy pronto. “La gente tiene ganas, y más después de pasar en blanco las Fallas, la Feria de Abril de Sevilla y San Isidro en Madrid”, explica Carlos Pereda.

A juicio de Carlos Pereda “la situación de la tauromaquia lo requiere no solo por el tema económico sino también por la situación social. Si alguien aspira a quitar los toros que vea que no lo va a conseguir, por lo menos por nuestra parte no va a quedar. Puede ser algo muy bonito que Huelva sea la primera feria de la Desescalada, de la Nueva Normalidad”. “Vamos a empezar ya a hablar con los toreros para intentar conseguirlo. Y será como establece la autoridad, con distancia de seguridad, mascarillas, cumpliendo escrupulosamente la normativa”, resalta el empresario de La Merced.

Y , de momento, los puros en la plaza no están prohibidos.

La Junta de Andalucía ha querido aliviar las medidas flexibilizando la normativa para facilitar la celebración de corridas de toros bajo dos premisas: ampliar el aforo y primar la salud pública. Así lo dijo el vicepresidente Elías Bendodo.

Normativa para espectáculos taurinos

Las nuevas medidas que regirán en las plazas están marcadas: aforo. 50% con distancia mínima de seguridad o, en su caso, mascarilla. Deberá haber butacas preasignadas y numeradas.

Limitaciones. Recomendación de venta online. En caso de taquilla fomentar pago con medios distintos al efectivo. No se entregarán revistas ni programas. Distancia de 1,5 metros para espectadores sentados. Inhabilitar asientos no vendidos o que no permitan distancia. Franjas horarias para el acceso y la salida escalonados. Se recomienda eliminar pausas intermedias. De haberlas, su duración debe permitir entrada/salida escalonada. Distancia interpersonal entre profesionales, o mascarillas, o medidas específicas para procurarla.

Limpieza. Antes de cada espectáculo. Limpieza de aseos antes de cada espectáculo, y al final. Deben disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico. Limpieza de instrumentos utilizados por los profesionales, antes de cada espectáculo.