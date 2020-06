Adelante reclama “ayuda real” para los afectados por el incendio de las Peñuelas

La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha reclamado este miércoles que el Parque Nacional de Doñana “se blinde ante las múltiples amenazas que tiene, sobre todo en materia de prevención de incendios y cambio climático”, en el tercer aniversario del gran incendio de Las Peñuelas, que asoló en 2017 más de 10.000 hectáreas de terreno de gran valor ecológico, en Parque Nacional y Natural.

Asimismo, ha pedido que los afectados por las llamas, unos 100 damnificados que perdieron sus viviendas y múltiples enseres, “sean atendidos por el Gobierno de Moreno Bonilla y se les adelante parte de la damnificación que les pertenece”, al ser la Junta de Andalucía responsable civil subsidiaria.

En cuanto a la situación de Doñana, la diputada anticapitalista ha señalado que la naturaleza está haciendo su parte y los planes de reforestación están siendo útiles, por lo que da la bienvenida a la última partida económica de 3,19 millones de euros por parte de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible para seguir con el compromiso adquirido por la Junta y reforestar la zona afectada.

Aun así, ha subrayado que “la prevención contra incendios sigue siendo una de las cuestiones más importantes y certeras para evitar fuegos de esta envergadura”. Por lo tanto, “tenemos que dotar del suficiente presupuesto al Infoca”, tanto para recursos humanos como materiales, a la par que “hay que concienciarse de una vez por todas de que, por culpa del cambio climático, incendios como este serán cada vez más comunes y destructivos”, asevera.

En este sentido, González ha insistido en que el cambio climático “nos obliga a adaptarnos a una realidad mucho más dura y a poner a disposición de los profesionales los recursos necesarios”. Por ello, “se hace aún más necesario el cierre de los pozos de agua ilegales de Doñana”, ya que “una de las mejores maneras de garantizar que el fuego no destruya nuestro patrimonio natural es que siga siendo un espacio con una gran biodiversidad”.

Así, ha apuntado que, “a pesar de los esfuerzos de muchos agricultores por regularizar sus campos de regadío”, como ocurre con la última concesión de aguas a la Comunidad de Regantes del Condado, “no podemos olvidar que se siguen abriendo pozos ilegales, a la par que se cierran otros” y, en ese sentido, las administraciones competentes “tienen que ser tajantes, porque el agua es un recurso limitado, y el estado del acuífero de Doñana sigue en riesgo de alcanzar un nivel cuantitativo óptimo”, ha aseverado.

Ayuda “real” para los afectados por el incendio

La diputada por Huelva de Adelante Andalucía ha mostrado su “total apoyo” a los afectados por el gran incendio, que, “a día de hoy, no saben nada de sus indemnizaciones”. Se trata de una “situación exasperante” para los perjudicados, ha señalado González, que “tres años después siguen igual”, debido a que no ha finalizado el juicio penal contra la Carbonera (la empresa acusada del origen del fuego). Esto conlleva que, por lo consiguiente, tampoco ha podido empezar el juicio civil contra la Junta de Andalucía por su responsabilidad civil subsidiaria, lo cual por la dimensión del proceso puede dilatarse varios años.

“Este Gobierno andaluz solo ha querido tapar bocas, porque, tras haber escuchado las peticiones de los perjudicados, no ha hecho nada”, ha explicado González, y son personas que “en muchos casos lo han perdido todo”. Igual que hay que proteger al parque y prevenir para que esta tragedia no vuelva a ocurrir, “la Administración no puede olvidarse de las personas que vivían allí”.

Así, al tratarse de un incendio de estas características, “ni siquiera el consorcio de seguros asume una parte de la indemnización, que sin duda les corresponde, por lo que su desprotección es total”, ha remarcado González. Por ello, “se hace urgente una fórmula para que la Junta asuma por adelantado, al menos en parte, su responsabilidad civil subsidiaria”. Asimismo, confía en que “el Gobierno central escuche a los afectados cuando se reúna con ellos –tal y como éstos han anunciado–, y actúe en consecuencia”.