Alcaldes serranos muestran su disconformidad a la Junta por suprimir el ciclo formativo de instalaciones eléctricas y automáticas

Alcaldes y alcaldesas de la Sierra onubense y de la zona norte de la provincia de Sevilla han mostrado en un comunicado su rechazo a la decisión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de suprimir el Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas del IES Puerta de Andalucía, ubicado en Santa Olalla del Cala. El escrito está firmado por María Jesús Bravo Silva, alcaldesa de Arroyomolinos de León (Huelva), Sonia Morales Labrador, alcaldesa de Zufre (Huelva), Antonio Plaza Barrero, alcalde de Santa Olalla del Cala (Huelva), José Carlos Raigada Barrero, alcalde de Almadén de la Plata (Sevilla), María Teresa Rodríguez Delgado, alcaldesa de Cala (Huelva) y José Manuel Trejo Fernández, alcalde de El Real de la Jara (Sevilla).

Los ediles han mantenido una reunión con María Estela Villalba, delegada de Educación de la Junta en Huelva, en la que constataron la postura de la administración andaluza de no continuar impartiendo este ciclo educativo en la localidad serrana. La razón aducida es que no se adecuaba a la demanda educativa de la zona, pero los representantes municipales han mostrado su desacuerdo con una decisión que “ha sido tomada de manera unilateral sin consensuar con el centro educativo ni con los representantes de los pueblos afectados”.

La delegada les comunicó que para el siguiente curso escolar no sería posible la implantación de un nuevo ciclo formativo o la continuidad del que ya se ofertaba, dejando este instituto sin la opción de ofrecer una salida alternativa de estudios a los alumnos y alumnas que no quieran o puedan optar por continuar con su formación en Bachillerato, lo cual, en opinión de los munícipes está “coartando la formación a un porcentaje grande de alumnos de este Instituto, dejando a esta zona rural abandonada educativamente, a pesar de la supuesta apuesta de la consejería por la Formación Profesional (FP)”. Tampoco entienden que, según sus datos, previamente a la declaración del Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, se tenía notificación de que este Ciclo Formativo se mantendría para el próximo curso.

Además, insisten en que la supresión no viene acompañada de ningún estudio sobre qué tipo de formación debería de impartirse acorde con las oportunidades laborables de la zona, ya que la eliminación de este ciclo limita la oferta educativa de la zona; los centros educativos más cercanos se encuentran en un radio mínimo de 50 kilómetros de cada municipio, siendo la conexión de transporte público nula, añaden los alcaldes y las alcaldesas.

Los firmantes del comunicado están de acuerdo y apoyan “la decisión de instaurar en el centro la FP Básica, pero queremos que no desaparezca la FP de Grado Medio, formación que da continuidad a la FP básica”. Su argumento es que “para qué sirve esta FP Básica si una vez que finalice, no existe el Ciclo Formativo de Grado Medio de la misma rama”. No tendría sentido tampoco la inversión de 165.289, 25 euros realizada en 2019 para obras de reforma y mejora de espacios de ciclos formativos en el I.E.S. Puerta de Andalucía, al quedar reducido ahora el uso de estas instalaciones.

La intención de las localidades afectadas es la de “comenzar a trabajar junto al equipo directivo del IES Puerta de Andalucía, AMPA y Consejo Escolar, para proponer una formación que se adecúe a las necesidades, demanda y realidad de nuestros municipios”. El fin último es seguir pidiendo “a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que continúe el Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones eléctricas y automáticas, para que la FP Básica ofertada en este nuevo curso académico (2020-2021) tenga sentido y la implantación de uno nuevo, acorde con la demanda laboral de la zona, ya que, de lo contrario, este Instituto, se quedaría sin oferta educativa de ese nivel, negando así la formación profesional de grado medio”.

Los representantes municipales añaden que “si estamos luchando contra la despoblación rural, privarnos de la Formación Profesional no es la mejor manera de hacerlo”.