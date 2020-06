Críticas a la Junta de Andalucía por “olvidar y despreciar” las políticas de memoria en Huelva

“Desprecio y olvido interesado de la Junta de Andalucía a cientos de familias onubenses y andaluzas que solo piden justicia y dignidad”. Este es el camino que ha tomado el Gobierno autonómico, adoptando muy rápidamente las imposiciones de la ultraderecha y comenzando un desmantelamiento progresivo de las políticas de Memoria, abandonando a su suerte a las cientos de víctimas en la provincia de Huelva y del resto de Andalucía que esperaban la apertura de fosas y las identificaciones genéticas. Esta es la conclusión a la que llega el PSOE de Huelva en un día que se recuerda a las víctimas de la represión franquista.

En paralelo, la Asociación de Memoria Histórica de la provincia de Huelva ha lamentado la inacción del Gobierno de la Junta en detrimento de las víctimas en esta provincia. A su juicio, “los memorialistas de Huelva comprueban cómo el Ejecutivo de Moreno Bonilla se ha plegado a los deseos de la ultraderecha y la fecha no significa nada a pesar de estar recogida en el artículo 17 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática”

Las asociaciones memorialistas coinciden en denuniar la parálisis de las políticas de memoria en Andalucía desde que llegó al Gobierno la alianza PP-Ciudadanos sustentada en el apoyo de VOX.

Si desde el PSOE se denuncia este olvido clamoroso, desde el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (GTRMHSA-CGT-A) se concluye que “no cabe duda de que este año se puede caracterizar con una sola palabra: parálisis. La inacción en cuanto a la Memoria Histórica ha sido sin duda la característica más notoria de este periodo”.

A su juicio,”esta inacción lo es a distintos niveles: inacción de una administración autonómica que ni cree en la necesidad de reparar a las víctimas de la dictadura ni va a hacer en esta materia nada sin que se le presione para ello. Creemos necesario resaltar que la falta de iniciativas de exhumación de fosas comunes (con alguna honrosa excepción como Pico Reja en Sevilla o Higuera de la Sierra en Huelva) es algo que a nadie le puede coger por sorpresa. La exclusividad de la administración a la hora de gestionar las exhumaciones hace posible este efecto perverso que estamos sufriendo”, subraya el Grupo de Trabajo.

Reflexiones desde el PSOE de Huelva

Paralización de proyectos durante este año y medio de Gobierno de las derechas. “Esta es la fotografía a de día de hoy en nuestra tierra –ha reseñado la secretaria de Memoria Histórica de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Virginia Muñiz- ni una sola fosa nueva exhumada, suspensión de las identificaciones genéticas, caos administrativo en la tramitación de los lugares de Memoria, ni un lugar de memoria declarado o simplemente tramitado, recorte presupuestario, absoluta desatención de las víctimas, abandono de las asociaciones, nula colaboración con los ayuntamientos y la Diputación Provincial, subvenciones sin resolver, entre otras”.

Las críticas del PSOE son extensas: “Indolencia y dejadez absoluta de un Gobierno andaluz hacia la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada hace ahora algo más de tres años sin votos en contra, y en la que, precisamente recoge y declara en el apartado 1 del artículo 17 la fecha del 14 junio como Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura”, ha reseñado la representante socialista.

Cientos de familiares en la provincia de Huelva siguen esperando una exhumación, un lugar de memoria o una simple llamada que nunca llega, “ya que la inmensa mayoría de las iniciativas no han tenido continuidad y/o están paralizadas o llevándose a cabo solo gracias al compromiso de otras administraciones, como son el Gobierno de España, la Diputación Provincial y los ayuntamientos, mientras la Junta, administración competente en la materia, sigue con su política de brazos caídos”, ha espetado la secretaria de Memoria Histórica del partido.

Recortes tras recortes es lo que se produce, “el último en el presupuesto de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura, que ya es del 60%. El Gobierno de Moreno Bonilla sigue echando tierra sobre las esperanzas de miles de familias. El siguiente paso en la hoja de ruta del Gobierno de las derechas será la derogación de la Ley de Memoria andaluza para lo cual están preparando el terreno con la destrucción de las políticas de reparación de las víctimas”, advierte el PSOE.

Desde el PSOE vamos a seguir trabajando y luchando “para que no se den más pasos atrás y volver a recuperar la memoria histórica y democrática en Andalucía porque es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz; además de ser un deber moral basado en la verdad, la justicia y la reparación de todas aquellas víctimas de la represión franquista”, ha concluido la secretaria de Memoria Histórica del partido.

Asociación Memoria Histórica de Huelva

Para la AMH de Huelva, “el desmantelamiento de las políticas de memoria es hoy un hecho palpable. Las víctimas, que esperan con ansiedad la apertura de fosas o las identificaciones genéticas, están abandonadas a su suerte”.

Centenares de proyectos están abandonados en las ocho provincias. En Huelva, en noviembre de 2019 se abrieron las fosas de Berrocal, Cortegana e Higuera de la Sierra, cuya financiación y contratación del equipo técnico había quedado resuelto con el anterior Gobierno Socialista de la Junta en diciembre de 2018. Además de las autorizadas de Nerva e Hinojos, que han sido financiadas por el Gobierno central y por la Diputación Provincial, subrya la Asociación.

Y recuerda que entre las exhumaciones aprobadas pero no iniciadas al carecer de compromiso de financiación están las de Calañas, Bonares, El Campillo, Trigueros, Valverde del Camino y San Juan del Puerto, investigaciones que fueron financiadas por la Junta en 2018 y realizadas por nuestra asociación, que documentó el trabajo de manera minuciosa para facilitar la posterior actuación.

En cuanto al Cementerio de La Soledad de la capital, que “queremos que sea Lugar de Memoria, existen solicitudes individuales de exhumación, pero la investigación sobre las fosas que allí existen, publicada recientemente, demuestra la dificultad de realizar exhumaciones individuales y parece que solo el planteamiento de delimitar y exhumar todas las fosas sería viable, si bien el elevado presupuesto y las dificultades técnicas lo hacen casi inalcanzable, explica la AMH.

“Ni una nueva fosa exhumada, no hay identificaciones genéticas nuevas, la tramitación de solicitudes para lugares

de la memoria se encuentran trabas de todo tipo, no hay colaboración alguna ni con las asociaciones ni, que sepamos, con los ayuntamientos. El recorte en el presupuesto está en torno al 60 por ciento. Esta es la realidad y así no se puede avanzar”, lamenta Fernando Pineda.

La Asociación onubense expresa su profundo malestar por esta situación. Al tiempo, “queremos,

en este 14 de junio, decir a las víctimas que no están solas, que estamos aquí muchas personas que calladamente seguimos trabajando para que nadie se sienta solo, que son muchos los ayuntamientos que nos arropan, la Diputación Provincial y que el Gobierno de España está trabajando en una Ley de Memoria que nos amparará a todos los españoles y españolas para encontrar la verdad y hacer justicia y reparar tanto daño y tanto lamento”.

La labor que se viene realizando en el seno de la AMHPH “es incansable, seguimos impulsando nuevas acciones, ayudando de manera desinteresada a las víctimas, a los hijos o nietos a encontrar documentos y seguir las pistas de sus antepasados desaparecidos”, afirma el presidente. Queremos recalcar que tenemos, afortunadamente, el amparo de la ONU, que no deja de insistir en la necesidad de trabajar desde lo público en medidas de reparación para

resolver la asimetría que existe en relación con las víctimas de la represión franquista”.