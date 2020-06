Cs asegura que la Universidad de Huelva no sufrirá ningún recorte

“El presupuesto de la Universidad de Huelva no sufrirá ningún recorte y quien diga lo contrario miente”, ha afirmado rotundamente el portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, quien ha aclarado que, como “se ha explicado a los rectores”, los 135 millones detraídos de sus presupuestos para el Fondo de Emergencia Social y Económica, “especialmente necesarios ahora que el Gobierno de Sánchez hace de trilero y hace desaparecer del Fondo Covid-19 1.000 millones para medidas sociales”, se compensan con una partida para el uso de remanentes destinados al pago de gastos corrientes, “que antes no existía”, con otros 135 millones de euros. Además, ha señalado Díaz, se ha habilitado una nueva línea que “supone la inyección de 125 millones extras para inversiones que servirán para mejorar y actualizar las instalaciones universitarias”. “De modo que la sostenibilidad del sistema público universitario está garantizada y no corre ningún peligro”, ha añadido.

Díaz ha recordado que la Junta de Andalucía ha dispuesto, efectivamente, que el Fondo de Emergencia Social y Económica de 700 millones para hacer frente a los gastos extraordinarios acarreados por la pandemia se nutra, entre otras partidas, de 135 millones del presupuesto de las universidades públicas andaluzas, que en un 90 por ciento están financiadas por la Junta. Si bien, ha abundado el parlamentario onubense, “estos 135 millones serán compensados por el uso de remanentes para gastos corrientes”.

El portavoz de Cs ha asegurado que no entiende la crítica de la oposición parlamentaria y, en particular, la de un PSOE que, “cuando gobernaba, no escuchaba, mandaba y sostenía con el dinero de todos un sistema de financiación de las universidades insostenible, con másteres en los que había más profesores que alumnos, al margen de la opinión de la CRUE; un disparate que Ciudadanos está reconduciendo, dialogando con los rectores, para atender mejor a sus objetivos y necesidades”. Díaz ha señalado que “el uso de los remanentes ha sido ampliamente solicitado por todos los grupos políticos” y ha explicado que, además, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que dirige el consejero naranja Rogelio Velasco, ha habilitado una línea de 125 millones extras para inversiones que servirán para mejorar y actualizar las instalaciones universitarias, tanto docentes como investigadoras; a lo que se suma que, “por fin”, la Junta pagará 126,9 millones de la “deuda contraída en 2015 por el Gobierno anterior con las universidades públicas andaluzas y hasta hoy no liquidada”.

Díaz ha subrayado que “el compromiso de Ciudadanos con la educación superior y la investigación de excelencia es innegable” y ha recordado que el Gobierno de la Junta ha vuelto a congelar las tasas universitarias”, las segundas más bajas del país, por detrás de Galicia, “una medida, unida a la bonificación del 99 por ciento del coste de los créditos aprobados, especialmente necesaria en este contexto de crisis y que permitirá que muchos jóvenes onubenses puedan seguir estudiando”.