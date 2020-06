El Gran Teatro de Huelva permanecerá cerrado todo el verano

Con el paso de la provincia de Huelva a la fase 3 de la desescalada, el sector de la cultura comienza a reactivarse. Los espacios culturales volverán, poco a poco, a abrir sus puertas y estarán permitidos los congresos, seminarios y eventos, aunque con restricciones.

Respecto a las actividades como teatros y cines, según la normativa del Gobierno, se continuarán preasignando las butacas, con un aforo que aumenta hasta el 50% de la capacidad. En los espectáculos al aire libre el máximo serán 800 personas (o la mitad del aforo permitido).

Además, volverán las actividades culturales en las bibliotecas con la mitad de su aforo y también las consultas en sala con esa misma limitación.

En los museos se podrán visitar las colecciones y realizar actividades, también con el 50% de la capacidad de cada sala. El máximo por grupo será de 20 personas.

A las puertas de comenzar una nueva etapa en la desescalada que acerca a Huelva, cada vez más, a la “nueva normalidad”, en diariodehuelva.es entrevistamos a Daniel Mantero, teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento onubense para conocer cómo afronta el sector más golpeado por la pandemia el cambio de fase.

-¿Cómo ha afectado el estado de alarma al sector cultural de Huelva? ¿Puedes cuantificar las pérdidas?

-El sector cultural se ha visto seriamente perjudicado a nivel global, no solo en Huelva, sino en España y el resto del mundo. Ha sido el primer sector en caer y, probablemente, el último en recuperarse al 100%. En Huelva no iba a ser menos, las cancelaciones se acumulan por cientos, dependiendo de la actividad de cada artista. No existen datos exactos de pérdidas, pero he hablado con artistas que han tenido que suspender más de 100 compromisos irrecuperables en el tiempo.

-Se han cancelado todos los eventos y citas culturales durante el confinamiento, ¿Cuál de estas cancelaciones ha sido la más importante a nivel de pérdida económica para la capital? ¿Qué evento o eventos esperábais con ansias y finalmente tampoco podrá realizarse?

-Esta pandemia nos ha obligado a suspender una gran programación cultural en la ciudad. Casualmente nos cayó encima justo el mismo día que estábamos a punto de comenzar el Festival Jazz Huelva, que tenía ya en nuestra ciudad a los más grandes artistas del panorama mundial. Era un gran evento en el que habíamos trabajado muchísimo. Pero indudablemente la mayor pérdida para la ciudad viene asociada a la suspensión de la Semana Santa y las Fiestas Colombinas. Aunque no se trate de un hecho estrictamente cultural, es innegable que son las que más repercusión económica dejan en la ciudad.

– Este año las Colombinas llegaban con novedades, ¿Qué se van a perder los onubenses por la cancelación de estas fiestas a causa del Covid-19?

-Es curioso que el año pasado me quejaba (en broma) por haber tenido muy poco tiempo para programarlas, pues el calendario electoral nos condicionó y yo aterricé casi a las puertas de las fiestas. Este año, con más tiempo por delante, habíamos trabajado mucho en ellas, y ya estábamos listos para presentar, al menos, la oferta musical, que iba a seguir la línea de internacionalización y de gran evento que buscamos para nuestras fiestas. Pretendíamos atraer a público nacional e internacional, y lo teníamos todo listo. Pero esas propuestas tendrán que esperar.

– Con el paso de Huelva a la fase 3 se reactivará, aún más, el sector cultural, ¿Qué iniciativas culturales tiene previstas el Ayuntamiento de Huelva para la siguiente etapa de la desescalada?

-Desde el primer minuto del Estado de Alarma tuve claro que la prioridad era echar a andar en cuanto las medidas sanitarias lo permitieran. La cultura no se puede parar, pues hay miles de personas que viven directa o indirectamente de este sector en Huelva. Y así lo hemos hecho, elaborando una programación acorde a la fase en la que nos encontrábamos. Por ello, lo primero que hicimos fue grabar 10 espectáculos en el Gran Teatro, que denominamos Solos en Vivo, con patio de butacas vacío y artistas todos de Huelva. Hay que ayudar dando trabajo al artista, a las empresas auxiliares de la cultura y ofreciendo cultura a los ciudadanos.

-¿Cuál será el evento más próximo?

-En los próximos días tenemos previsto presentar una propuesta para verano, adaptada a las limitaciones que nos marca la situación. Si para nosotros es fundamental reactivar el sector cultural, más aún lo es salvaguardar la salud de los onubenses, por lo que todo se hará siguiendo las medidas sanitarias exigidas.

-¿Qué vida tendrá el Gran Teatro a partir de ahora?

-Nuestra intención es adaptarnos a las limitaciones de aforo y seguridad que vayan dictando las autoridades. No obstante, tenemos sobre la mesa la opción de aprovechar estos meses de cierta inactividad para acometer las reformas asociadas al Plan Turístico de Grandes Ciudades, y así minimizar el impacto de tener un espacio escénico de la ciudad temporalmente cerrado, algo que será indudablemente en beneficio de todos.

-¿Qué medidas de seguridad e higiene se adoptarán para acudir a espectáculos? Tanto en el Gran Teatro como en el resto de espacios culturales de Huelva.

-Las que nos van marcando las autoridades sanitarias en cada momento. Estas medidas van cambiando acorde a la evolución de la pandemia. Estaremos atentos a todas las recomendaciones y las pondremos en marcha. Los onubenses pueden estar seguros de que seremos escrupulosos con el cumplimiento de las mismas. Estas afectarán, previsiblemente, a la distancia entre butacas, reducción de aforos, obligatoriedad de mascarillas, etc..

-¿Qué balance hacéis desde el Ayuntamiento en relación a la iniciativa #HuelvaSeQuedaEnCasa?

-No puedo estar más agradecido de esta absoluta muestra de generosidad de nuestros artistas que ha puesto en valor la necesidad del ser humano de alimentarse también de cultura. Alcanzamos más de 300.000 personas, y hubo visionados que superaron las 14.000 personas. Esto demuestra que la cultura fue básica durante los peores momentos del confinamiento.

–En esta nueva fase comienzan a celebrarse, de nuevo, los seminarios, congresos y ferias científicas (con restricciones), ¿Cómo serán los congresos, por ejemplo, en Casa Colón a partir de ahora? ¿Cuándo comenzarán a celebrarse? ¿Se conoce el primero?

-Teníamos previstos congresos en fechas del Estado de Alarma que, lógicamente, se han cancelado, y otros previstos para los próximos meses están siendo objeto de revisión por parte de los organizadores, estudiando viabilidad, etc… Los congresos van asociados a movilidad de ponentes y participantes, lo que dificulta a los propios organizadores saber con claridad si podrán seguir adelante o no. Siguen teniendo abiertas las puertas, con las limitaciones que nos marque la situación actual.

-¿Qué papel ocuparán los artistas locales en la cultura tras el coronavirus?

-Son nuestra prioridad más absoluta. De hecho han sido, y serán, los grandes protagonistas de la programación cultural de estos meses. Lógicamente recuperaremos también una programación comercial como veníamos teniendo hasta el momento, pero irá dependiendo de la evolución de la pandemia, así como de la recuperación de giras nacionales de los artistas.

-¿Cómo se garantizará la estabilidad financiera del Gran Teatro y el Palacio de Congresos con el aforo reducido que tendrán?

-Existen múltiples tipos de acuerdos con los proveedores de espectáculos, entre los cuales hay algunos que incluyen los ingresos de taquilla. Forma parte del día a día en la gestión cultural. Una previsible reducción de aforo nos condiciona esas negociaciones. Ya, de hecho, hemos realizado cambios en los acuerdos con artistas que hemos reubicado para más adelante, pero apelo a que también las propias distribuidoras sean más flexibles a la hora de buscar otros acuerdos económicos. Pero, evidentemente, es algo que afecta globalmente al sector, no solo exclusivo de nuestra ciudad. En el Ayuntamiento de Huelva tenemos la suerte de tener un gran equipo de profesionales de la gestión cultural que saben manejar cualquier situación.

-¿Qué pasará con la inversión prevista para cultura? Se reestructurará el presupuesto? ¿Se cubrirá para otras cuestiones ajenas a cultura?

-Hemos refrendado nuestro compromiso con la cultura, como se ha visto en la subida del presupuesto anual con respecto a años anteriores. Esto es una prueba evidente de que Huelva quiere seguir el camino hasta convertirse en la Ciudad de la Cultura, sabedores del impacto económico, turístico y social que reporta tener una oferta cultural atractiva. Hemos ajustado y reubicado partidas económicas afectas a proyectos no celebrados en Huelva a causa de la crisis sanitaria, derivándolas al Plan de Ayuda creado por el Ayuntamiento, que se hace más que necesario en estos tiempos, pero nuestro compromiso con el sector cultural de Huelva sigue siendo firme y seguimos disponiendo de los recursos previstos para ello.