Ciudadanos Huelva pide al ‘dimitido’ Néstor Santos que entregue su acta de concejal

El presidente del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva Néstor Santos ha presentado hoy su dimisión al comunicárselo a la secretaría de institucional del partido, según ha confirmado a diariodehuelva.es.

En declaraciones a este diario, Santos ha expuesto que “lo que me lleva a tomar la decisión es a raíz del cambio de la dirección de Ciudadanos, junto a los independentistas se le está prestando apoyo a un Gobierno socio-comunista liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”.

Nada más conocer la decisión desde esta formación política se le ha pedido que entregue el acta de concejal.

Tras conocer la renuncia del concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Néstor Santos, la formación naranja le exige que entregue su acta por coherencia personal y respeto a los principios éticos del partido. “En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos de Cs y del compromiso asumido en la Carta Ética y Financiera que firmó Santos cuando fue designado candidato, se recoge el compromiso a dejar el acta de concejal si causa baja en el partido por cualquier motivo”, asegura Cs.

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva asegura que seguirá trabajando por su proyecto de ciudad para conseguir un beneficio común para el conjunto de los onubenses.

El ya ex presidente del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, ha expuesto que “llevo meditando varias semanas mi postura y es en este momento cuando veo que no hay marcha atrás“; a lo que ha añadido que “me encuentro muy bien, ha sido un paso muy importante y meditado, es fundamental no perder la identidad, ni los principios por los que trabajamos en los inicios de Ciudadanos”.

Néstor Santos seguirá como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Huelva.