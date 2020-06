Luciano Gómez: “Los datos de desempleo distorsionan la realidad del sector agrario onubense”

Luciano Gómez Gómez, secretario general de UGT-FICA Huelva ha asegurado que “los datos del desempleo vienen sufriendo una anomalía que los distorsiona en negativo y en grave perjuicio para los trabajadores del sector agrario que la viene sufriendo”.

Según la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores en Huelva, el sector agrario en general, es un elemento que falsea estadísticamente la realidad del paro en nuestra provincia.

“Si partimos de la base que en nuestro sector agrario la figura contractual con carácter general, debiera ser la del fijo discontinuo, conllevaría unos resultados totalmente diferentes, ya que, el trabajador o trabajadora fija discontinua, es un trabajador que estaría excluido estadísticamente por los criterios que contempla la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985 (B.O.E. de 14/03/1985) para la medición del paro registrado, porque es un trabajador que, realmente, lo que tiene es suspendido su contrato temporalmente (similar a lo que hacemos con el ERTE) entre campaña y campaña”, explica.

El no aplicarse esta figura contractual en el sector agrario conlleva, dice UGT, graves perjuicios para los trabajadores afectados (que en Huelva, como todos sabemos son miles), y que entre otros son:

• La imposibilidad de cobrar desempleo por acumulación de días cotizados, que para este tipo de contratación no se pierde aunque esté cobrando un paro anterior

• La imposibilidad de cobrar un subsidio una vez que termine el desempleo contributivo.

• Aparecer como una persona en paro, que le impide acceder normalmente a la obtención de préstamos o crédito para la compra de determinados servicios o productos.

• Y sobre todo no contar con la perspectiva de estabilidad en el empleo que conlleva tener derecho a ser llamados a trabajar, o cesados según sea el caso, en cada campaña de acuerdo a una orden objetivamente establecido y no aleatorio o arbitrario por parte del empresario y que si no se cumpliera tener derecho a la indemnización correspondiente.

En consecuencia desde UGT-FICA piden que se actúe desde la Inspección de Trabajo para corregir esta anomalía estadística y laboral, que encubre gravísimos perjuicios a los trabajadores y trabajadoras del campo, y que, para más inri, no vienen ni siquiera cobrando el Salario Mínimo Interprofesional