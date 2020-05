El Recre IES La Orden impugnará la cancelación de la final por el título

Firmes ante la nueva cacicada de la Federación Española de Bádminton. El Recre IES La Orden impugnará la decisión de la FESBA de cancelar la final por el título de la Liga Nacional de División de Honor. Así se desprende del comunicado emitido esta tarde por el mejor equipo de la historia del deporte de Huelva.

En la nota oficial, el conjunto onubense “manifiesta su desacuerdo ante tal decisión“, entre otras cosas porque “no quedan claros los motivos por los que la Federación ha decidido no jugar la final” y, en su defecto, “no dar una clasificación cerrada una vez jugados todos los encuentros de la Fase Regular“.

Disponibilidad

Desde el Recre IES La Orden recuerdan su “disponibilidad para disputar la final en los primeros días de julio, si fuese necesario“. De esta forma, la eliminatoria se celebraría “en las mejores condiciones posibles para los dos equipos“. Cabe recordar que el Rinconada también ha expresado su disposición a jugar.

El equipo que entrena Paco Ojeda no entiende que, en caso de no poder disputarse la final, no se le proclame como Campeón de Liga una vez que “se ha completado la Fase Regular, por lo que la clasificación está cerrada y puede validarse con la intención de proclamar el ganador de la presente temporada“.

Líder indiscutible

Al respecto, desde la Barriada de Santa Marta se recuerda que el Recre IES La Orden finalizó la regular como “líder indiscutible” y que “incluso en el enfrentamiento particular con el CB Rinconada a lo largo de la temporada, el resultado es de 8-6” a favor del combinado recreativista.

Así las cosas, la entidad “solicitará a la Federación Española de Bádminton una aclaración sobre los motivos, de tal manera que pueda reservarse el derecho a recurrirla mediante los cauces que están establecidos“. Se avecina por tanto una ardua batalla en los despachos por el séptimo título liguero de los albiazules.