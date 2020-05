Así será la reapertura total de las playas de Huelva

Reportaje fotográfico: Joaquín Medina

Este fin de semana Huelva conocerá si pasa a la fase 2 de la desescalada. De ser así, a partir del lunes se produciría la reapertura de las playas onubenses para el baño o para tomar el sol. Hasta ahora solo pueden pasear quienes vivan a un kilómetro o hacer deporte los residentes en el municipio.

Todo apunta a que será así si no hay un cambio de última hora. De seguir su curso la desescalada, los onubenses podrían bañarse en sus playas desde el 25 de mayo. Las personas de otras provincias tendrán que esperar.

Once municipios concentran los 122 kilómetros de playas de arena blanca que estarán abiertas el próximo lunes. Pero ¿qué se podrá hacer y qué no en nuestras playas?

La Junta de Andalucía ha lanzado una serie de recomendaciones para que todos puedan disfrutar de la playa, aunque los propios ayuntamientos de las localidades costeras onubenses trabajan desde el inicio de la pandemia (con más hincapié desde la desescalada) para ofrecer directrices comunes para que todos los ciudadanos tengan las mismas condiciones en el litoral onubense. Unas directrices en las que se encuentran trabajando cada día con reuniones online para hacer frente a los posibles cambios y las distintas recomendaciones.

Recomendaciones higiénicas

Entre las recomendaciones de la Junta destaca el ducharse antes de ir y al llegar a la playa, y no permanecer en el arenal más de cuatro horas para evitar aglomeraciones. Asimismo, el decálogo de recomendaciones también recoge otras de protección de la salud para la apertura de zonas y aguas de baño en Andalucía. La principal indicación es la de “quedarse en casa” si se tienen “síntomas de padecer el Covid-19”. A esta le siguen otras como la de extremar las medidas higiénicas individuales, que incluiría cuidar de que nuestra ropa y accesorios de baño estén limpios, utilizar una toalla por persona, mantener higiene de manos, evitar tocarse las manos, nariz y boca, no tragar agua, y mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.

Según el BOJA las personas que decidan acudir a la playa deben usar bolsas para guardar los residuos sólidos, “asegúrate de cerrarlas adecuadamente y deposítalas en las papeleras y contenedores de basura de la playa. No permitas que las basuras generen un serio peligro de contagio”. Y añade que “ten una actitud responsable colaborando con el cumplimiento de las medidas de protección adecuadas para cuidar tu salud. Obedece y respeta las indicaciones de los servicios de salvamento y socorrismo. No fuerces su intervención alejándote de la orilla. No te bañes en zonas prohibidas”. Por último, es importante “no compartir objetos, como útiles de juego, con otras unidades de convivencia que estén en la playa”.

Deporte en la playa

En esa nueva etapa, en la que se podrá acceder a las playas de la misma provincia, estará permitido hacer deporte, “siempre que se pueda desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima de dos metros entre los participantes”. Una distancia que se sigue manteniendo entre el resto de los bañistas tanto en la zona de arena como en el baño.

Planes de contingencia

Al margen del decálogo, en la edición extraordinaria del BOJA se detalla un compendio más amplio de recomendaciones orientadas a los planes de contingencia que deben elaborar las entidades locales de cara al uso de las playas en estas circunstancias excepcionales. Un hecho que ha generado en los ayuntamientos costeros de Huelva “un trabajo extra y a contrarreloj”, puesto que los planes de playa se suelen activar el 15 de junio y los municipios onubenses “estamos trabajando conjuntamente para poder tener las mismas condiciones para nuestros ciudadanos”, han afirmado desde los consistorios de Lepe y Punta Umbría.

En este sentido, todos los municipios costeros coinciden en que, a pesar del adelanto de ‘apertura de playas’ (entiéndase en referencia a la apertura de la temporada alta prevista para el 15 de junio) “lo que hagamos será cumplir con las medidas de seguridad e higiene que nos marquen desde el Gobierno central”. Además, los onubenses que decidan acudir a la playa encontrarán en todos los accesos las normativas para el acceso y permanencia en estas.

Esta apertura de playas ha provocado que los consistorios se encuentren con una situación en la que difícilmente se podría hacer frente a los gastos generados de nuevas infraestructuras diferenciadas (en casos de rutas de entrada y salida de playas, como puede ser el caso de Isla Cristina y sus pasarelas), aumento de la limpieza en duchas, baños, etc.; o el aumento de la vigilancia en la playa, para el que se piensa como posibilidad en solicitar la ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Y es que cada ayuntamiento tiene un presupuesto ya cerrado para su plan de playas, y esta nueva fase (y la próxima nueva normalidad) exige medidas extras para garantizar la seguridad higiénicas y sanitarias de todos.

Horarios

Aún están por determinar los horarios de apertura y cierre de playas por los propios municipios, de tal forma que este horario permita realizar las labores de limpieza y desinfección que, en todo caso, debería ser una actividad previa al inicio de la apertura y posterior tras el cierre de la zona de baño.

Circuitos de entrada y salida

Los ayuntamientos deberán realizar la pertinente señalización en la que establecer e identificar accesos concretos para la entrada y otros para la salida. Un hecho en el que están trabajando municipios como Ayamonte, Isla Cristina, Matalascañas, Lepe o Cartaya. Por ejemplo, Ayamonte que posee 22 pasarelas de acceso a la playa está habilitando la mitad para entrada y la otra mitad, para salida de las playas, “para evitar aglomeraciones”, como ha expresado su concejala de playa Rosario de los Ángeles Cordero.

En este sentido, el concejal de Almonte Miguel Bejarano ha expuesto que “aunque hay una zona en la que estamos trabajando por los habituales desgastes de los temporales del invierno, los ciudadanos pueden acceder a la playa por el resto de accesos y disfrutarla sin problemas”.

En el caso de que la playa tenga su aforo completo y existan personas esperando para acceder, “se aconseja facilitar la espera en espacio de sombra que, a su vez, permita mantener la distancia mínima”.

Aseos y vestuarios

Las recomendaciones de la Junta incluyen un apartado específico dedicado a los aseos y vestuarios, en el que llama a que los aseos sean “usados en caso estrictamente necesario”. Siempre teniendo en cuenta una serie de medidas, como que se pueda entrar y salir de ellos “sin la necesidad de usar las manos”, o que no se permita “el acceso sin calzado a los mismos”, para evitar posibles focos de contagio.

Otra recomendación es la existencia de geles hidroalcohólicos en la entrada de los mismos; así como que, como máximo, sólo sean ocupados por una persona, “salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante”.

Para esto, los ayuntamientos esperan poder “recibir una ayuda por parte del Gobierno para poder hacer frente a los gastos extras no previstos debido a esta situación”. Tal y como ha señalado Francisco Sosa, concejal de playa de Isla Cristina, “aún estamos estudiando cómo hacer frente a estas medidas de higiene porque, por ejemplo, el hecho de la limpieza de duchas, aseos y demás, supondría tener una plantilla de unos 80 operarios a turno doble”.

Hamacas y sombrillas

En las zonas costeras donde es habitual la instalación de hamacas y sombrillas en la playa, se recomienda que se distribuyan en el espacio “de tal forma que se pueda mantener la distancia de seguridad” o, si no, que se dispongan “barreras físicas, de fácil limpieza y desinfección, entre las personas usuarias”.

Y se recomienda que no se usen colchones o colchonetas, instando el uso de la toalla personal.

INCERTIDUMBRE

Cada año se trabaja por tener listo el plan de playas para cada temporada estival entorno a principios /mediados de junio; pero esta situación ha provocado que los ayuntamientos costeros se encuentren trabajando cada día en las medidas que deben tomar según la fase en la que se encuentre su localidad. La incertidumbre es el sentimiento generalizado puesto que “aún no sabemos con total certeza si las playas se abrirán al baño solo para los residentes, para el resto de onubenses o cómo tendríamos que regular esta situación sin incumplir las normas o perjudicar al resto de la sociedad”, concuerdan los consistorios onubenses.

El hecho de que el traslado a segundas residencias de la provincia haya sido posible en la fase uno, ha provocado que muchos onubenses hayan trasladado su domicilio habitual al de la playa. Esta situación ha desembocado en una población ‘extra’ que habitualmente comienza a fluctuar desde junio a septiembre; y que debido a esta experiencia con el coronavirus Covid-19 se haya adelantado más de mes y medio. Un hecho que hace que los consistorios tengan que trabajar contrarreloj para atender las necesidades de todos, siempre cumpliendo las normas de seguridad e higiene.

En esta fase 2, solo los vecinos de la provincia podrán trasladarse a las playas a disfrutarlas; hasta pasada la tercera fase no se permitirán los traslados de unas provincias a otras, siempre y cuando ambas se encuentren en la misma fase de desescalada.

Ayudas

La Junta de Andalucía ha anunciado que se destinarán a este fin 5 millones de euros, que se sumarán a otros 5,5 millones en subvenciones para actuaciones de recuperación ambiental en materia turística, lo que supondrá que Andalucía destinará 10,5 millones a mejorar la seguridad y el uso sostenible del litoral andaluz.